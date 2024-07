Expediente Loan: las fotos inéditas, los “gritos de un nene” y qué hizo la Justicia de Corrientes cada día antes de dejar el caso

El caso Loan Peña: 40 días sin respuestas

El expediente de la Justicia provincial de Corrientes para esclarecer la desaparición de Loan Danilo Peña, en el pueblo de 9 de Julio, está compuesto por tres cuerpos con un total de 1357 páginas. La causa se inició el 13 de junio, el mismo día de la desaparición del chico. La hipótesis mutó rápidamente: fue abandono de persona a la de captación con fines de explotación, imputación con la que fue derivada al fuero federal, once días más tarde.

El primer fiscal fue Juan Carlos Castillo. Luego, se sumó, el 19 de junio, su colega Guillermo Barry. En la primera etapa, el 15 de junio, fueron detenidos Mónica del Carmen Millapi, su esposo Daniel “Fierrito” Ramírez y Antonio Benítez, tío del chico de 5 años. En una segunda etapa, el 22 de junio, fueron apresados el matrimonio María Victoria Caillava - Carlos Pérez y el ex comisario Walter Maciel.

Loan Danilo Peña

Hasta ese momento, las principales actuaciones y la coordinación de los rastrillajes estuvieron a cargo del jefe de la policía local. En la comisaría del pueblo se tomaron la mayoría de las declaraciones y se resguardaron las evidencias. Cuando las sospechas en torno al rol del ex comisario crecieron, su rúbrica fue reemplazada por su segundo: Eduardo Torres.

Con la causa en manos de la justicia Provincial, 459 efectivos de diferentes fuerzas de seguridad federales, provinciales y el Ejército, rastrillaron, con la ayuda de 80 vehículos, 73 motos, 10 drones, 6 canes y 12 caballos, un área de 25 mil hectáreas, entre la casa de la abuela Catalina y la ruta 123.

A 40 días, detectives consultados por Infobae creen que, por el momento, no hay elementos o evidencias irrefutables que puedan sostener la actual imputación de la jueza Cristina Pozzer Penzo: la sustracción y ocultamiento de Loan. Esa imputación también alcanzó a Laudelina Peña, a quien la magistrada ordenó detener el 5 de julio.

La causa, bajo secreto de sumario, tiene un octavo apresado, el policía retirado Francisco Méndez, supuesto informante de Maciel, quien fue indagado este lunes.

Hoy, una denuncia de un militar del Ejército Argentino que aseguró que un niño le dijo ser Loan en una esquina de Comodoro Rivadavia -para luego irse con rumbo desconocido, acompañado de un adulto- llevó a un operativo a gran escala con análisis de cámara y controles en rutas. Ya hubo, al menos, otras 599 llamadas similares, todas falsas alarmas. “Al no haber información certera, se va por todo”, se sincera una alta fuente del caso.

Así, queda volver hacia atrás. Día por día, qué hizo la Justicia de Corrientes:

El botín, la prueba plantada

13 de junio

-Actuaciones iniciadas por oficio.

14 de junio

-Acta policial firmada por Torres y Maciel, realizada a las 15.09. “Siendo las 16.05 se tomó conocimiento que el Paraje Algarrobal se habría perdido un menor de 5 años de edad. Motivo por el cual de forma inmediata sale una comisión policial (...) a fines de constatar dicho llamado”.

-Se secuestran los celulares de la mamá de Loan, de Millapi, Ramírez y Benítez.

-Una trabajadora social del Juzgado de Familia del Departamento de San Roque entrevista a los padres de Loan. “Seguramente otras personas lo estaban esperando en el monte y se lo llevaron”, dijo María Luisa Noguera.

- Encuentran una toalla color blanco grisáceo con manchas pardas y rojizas en la arboleda cercana a una escuela abandonada

-Encuentran el botín de Loan y varias huellas

El naranjal de 9 de Julio

15 de junio

-Se realiza la Cámara Gesell a los menores que acompañaron a Loan al naranjal. “Nos fuimos a comer naranjas y Loan comió una y después se perdió”, dijo uno de ellos.

- no de los hermanos de Loan recibe un supúesto mensaje extorsivo que fue enviado desde Chaco: “¿Querés hablar, escucharlo y negociar para que vuelva con tu familia?”.

-Tras ordenar su detención, el fiscal solicitó “un amplio informe socio ambiental” de Millapi, Ramírez y Benítez.

-Orden de allanamiento en las viviendas de los tres detenidos e inspección con canes. El resultado fue “negativo”.

- Secuestran el Volskwagen Voyage de Millapi y Ramírez. El 20 de junio y 21 se realizan levantamientos de huellas odoríferas y de gasas dispuestas para cotejo (negativo). El 21 de junio es sometido a la prueba de luminol. El resultado es positivo.

- Secuestran en la comisaría la ropa de los tres imputados para peritar.

-Se toma testimonio a los padres y al hermano de Loan, a Camila Núñez y a Catalina Peña.

La sangre hallada en los peritajes

16 de junio

Maciel solicita pericias bioquímicas sobre una porción del terreno secuestrada en la zona de rastrillaje donde se “advirtió un líquido blanco”, sobre la ropa de los imputados y los elementos secuestrados en el Voyage

-Más testimoniales. Una vecina aseguró haber visto pasar una camioneta blanca a toda velocidad frente a su casa, el 13 de junio a la noche. Dijo que el vehículo se dirigió “hacia un camino vecinal que se conecta con el paraje Algarrobal”, detalló. De acuerdo a la declaración, el vehículo “volvió a salir” pero no pudo precisar la hora.

-Cristian Gutiérrez, amigo de Benítez, declara que el 13 de junio contactó al esposo de Laudelina a raíz de su estado de WhatsApp: ”Por la virgencita te vamos a encontrar”. Gutiérrez se ofreció ayudar en la búsqueda. Entrando al paraje encontró a Benítez “sin la remera puesta”. “Me dijo: ´Esperame acá que ya vengo y volvió a los 30 minutos con una camisa azul puesta”, contó. Caminaron hasta la escuelita abandonada. Benítez le dijo: “No sé cómo se nos perdió porque me acuerdo que yo le pelé la tercera naranja, después de eso ya estábamos volviendo, pero él veía caminando ahí nomás, atrás de nosotros, nos dimos vuelta para mirar ya no lo vimos más”.

Carlos Pérez, Victoria Caillava y Catalina Peña en el almuerzo antes de la desaparición de Loan

-Testimonio de Sebastián Noguera. Dijo que salió a buscar a su sobrino junto a su hermano Miguel, ese mismo 13 de junio, por la ruta 123 y que en una curva se encontró a Benítez y a otra persona, quienes circulaban en moto. “Me pareció rara la actitud de estas dos personas”, dijo.

-Declara la hermana de Benítez, Ana Isabel. Menciona que su hermano tiene antecedentes por robo de ganado.

-Miguel Ángel Benítez, pareja de la madre de Ramírez, detalla que a las 12.30 recibió un audio del herrero en el que le preguntaba por el estado de salud de su hermano y le indica que debía quedarse en 9 de Julio “en una fiesta en honor a San Antonio de Padua y que tenía una promesa que cumplir”. Afirmó, luego, que le respondió cerca de las 14 y que Ramírez volvió a contactarse “casi una hora más después”.

-Declara Carlos Pérez como testigo.

Antonio Benítez, el tío de Loan

17 de junio

-Elías Ramírez, el hijo de Fierrito, indica que el 13 de junio, a las 18. le escribe a su papá, quien le indica que “estaba buscando a Loan en el campo”. Aclara, que el herrero nunca le mencionó que “el nene de 5 años se les había perdido a ellos”. “Me entero que mi papá estaba con la criatura hoy”, detalló.

-Informe de la División de Vehículos No Tripulados de la Policía de Misiones con análisis de drones del naranjal, la casa de la abuela de Loan y elementos hallados.

-Examen médico forense a los tres detenidos. Ninguno presenta lesiones. Benítez, el marido de Laudelina, presenta “una secreción en sus genitales”, por lo que toman muestras.

-Orden de registro, allanamiento y registro contra el domicilio de María Isabel González, vecina de Catalina Peña y mamá de “Moncho” Robledo. Resultado negativo.

El cuchillo encontrado en la búsqueda

-Mariano Peña, hermano de Loan, ofrece su testimonio, preocupado porque su tía, Laudelina Peña, le aseguró a un conocido que su mamá (Noguera) “había vendido a Loan”.

-Investigaciones Complejas de Corrientes presenta un informe preliminar sobre los celulares de los involucrados. Destacan vínculos telefónicos con abonados de Goya, Buenos Aires y Curuzú Cuatiá antes, durante y posterior al hecho. No logran precisar los movimientos de los abonados telefónicos porque el radio de cobertura es amplio y podría estar impactando una celda estando el usuario a 10 km de distancia.

-Se emite una notificación amarilla en Interpol a pedido de la fiscalía

-Declara Laudelina como testigo. Relata que, estando en la comisaría, escucha decir a uno de los policías que habían encontrado a Loan “en una tapera”.

-Encuentran una “mancha de coloración rojiza” en la zona de rastrillaje.

La Ford Ranger de Carlos Pérez

18 de junio

-El comisario Maciel, hoy preso por encubrimiento, elevó un informe con el detalle de las fuerzas de seguridad que participan en el operativo de búsqueda y “los indicios que se pudieron obtener”: la ubicación del naranjo, el botín hallado en el barro, la huella de un pie descalzo, dos frutas de naranjas y rastros de regurgitación y materia fecal humana.

-El fiscal formaliza la imputación contra Ramírez, Millapi y Benítez por abandono de persona con prisión preventiva sin plazo.

-Encuentran un cuchillo, mango de color blanco, hoja metálica lisa.

-La PROTEX, cuyos fiscales todavía no estaban a cargo del expediente, pide copia de las actuaciones

-Inspeccionan una “panadería - galpón” cercana a la plaza central de 9 de Julio, del cuñado de Millapi.

El mapa de la "zona cero" del caso, con las ubicaciones de cada lugar clave

19 de junio

-Pérez y Caillava entregan de forma voluntaria la Ford Ranger blanca y el Ford Ka rojo en la comisaría a Walter Maciel y Eduardo Torres. Al día siguiente, se realizan las pericias odorológicas a ambos vehículos. Dan positivo. El 21 de junio se realiza levantamiento de rastro y prueba de luminol.

-Allanamiento en la casa de Caillava y Pérez, ubicada en la calle Plácido Martínez. Secuestran el chaleco de color bordó que usó la ex empleada municipal el día del almuerzo. En un bolsillo encuentran un saquito de café, un pañuelo de papel y una toallita húmeda. Además, incautan los celulares de ambos.

-En una entrevista con una trabajadora social, Catalina Peña, señala que Caillava es “su familiar lejano” y que era la segunda vez que Pérez asistía a su casa. Surge una conflictividad familiar entre la abuela y la madre de Loan.

La mancha roja y su ubicación en el mapa

20 de junio

Virginio Medina, tío de Loan, se presenta en la comisaría para ofrecer su testimonio sobre la llegada de Gutiérrez en la gomería en la que trabaja. “Me pidió calibrar la moto y me contó que Antonio Benítez lo había llamado para advertirle que se le había perdido un sobrino en lo de Catalina. No me dijo quién era el nene perdido. Cuando me voy a mi casa me entero que el nene perdido era mi sobrino”, precisó y ofreció las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio.

-Secuestran el celular de Diego “Huevo” Peña, marido de Camila Núñez, presente en el almuerzo.

-La División de Drones Policiales de Corrientes presenta un informe sobre las tareas en la zona de rastrillaje

-Secuestran la moto de Benítez

-Se emiten tres cédulas de citación policial a vecinos, sin la intervención del fiscal, firmadas por Eduardo Torres y la oficial Tatiana Galarza.

-Informe de barrido de antenas: 3510 abonados registraron comunicaciones en, al menos, la zona marcada por la fiscalía

21 de junio

-Se libra orden de detención contra Maciel, Caillava y Pérez.

-Se realiza la prueba de luminol en los autos secuestrados, excepto en la moto. Dan positivo.

-Reconstrucción del hecho en el naranjal con la presencia de los primeros detenidos y los menores

-Declara como testigo Macarena Peña, hija de Laudelina.

-Los fiscales reciben el testimonio de Abundio Escobar. El ambulanciero declara que el día de la desaparición escuchó “tres gritos de un nene en un campo cercano”

La pericia de perros al Ford Ka que detectó el rastro de Loan

22 de junio

-Secuestran los celulares de Maciel y allanan su casa. No encuentran rastros ni pistas que ayuden a esclarecer el crimen.

-Ordenan allanamiento en un domicilio de Pérez ubicado en la zona rural. Se realiza solo una inspección externa, debido a que “desde la puerta se puede observar que en el interior y conectada a la puerta una instalación precaria y peligrosa de cables con tensión electrica”.

-Vuelven a allanar la casa de Caillava y Pérez. Encuentran un pantalón de jean y un acolchado verde con manchas de coloración rojiza. Incautan una notebook y un pen drive.

- Se solicita al Instituto Médico Forense de Goya que determine si las muestras recolectadas de los vehículos secuestrados presentan manchas de sangre y, en caso afirmativo, que se realice un estudio de ADN

-La División de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas informa que el 14 de junio las cámaras de seguridad registraron el paso del Ford Ka rojo en dirección a Resistencia, Chaco.

-La Unidad Fiscal de Recepción y análisis de datos informa que en los teléfonos surge el nombre de Silvio Oscar Acuña, quien efectuó un llamado al 911 a las 12.56, a las 13.53 y a las 22.53, el 13 de junio. El mismo abonado se comunica con Millapi a la madrugada y hablan por tres minutos. La mujer no tiene agendado el número.

-Se toma testimonio de forma telefónica a Yanina Alegre, la policía que presenció el hallazgo del botín.

Los celulares de Pérez y Caillava tras ser incautados

23 de junio

-El Centro de Análisis Criminal de la Dirección General de Inteligencia de Gendarmería informa que se rastrillaron 25 mil hectáreas. Destacan que los perros (K9) registraron la zona 0 de la desaparición como lugar de interés, pero ninguno siguió una posible trayectoria ni realizaron positiva “entendiendo que la persona buscada se movió en ese sector pero no se movilizó en sectores de campo”.

-Se toman muestra de ADN a los padres de Loan.

- Peritos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema (DAJUDECO) amplían el informe sobre el barrido de antenas y sugieren analizar los celulares de Macarena Peña y Jorge “Jorgito” Bertón, el hijo de Caillava.

-Allanan dos domicilios en Resistencia vinculados a Pérez. Secuestran armas y municiones

24 de junio

-Se realiza el cambio de imputaciones y el planteo de incompetencia del fuero provincial