Perturbador: qué dice el procesamiento por violación contra “Teto” Medina

"Teto" Medina en septiembre de 2022, tras ser liberado luego de su detención por trata de personas

Ayer, el juez Martín Del Viso procesó al conductor Marcelo “Teto” Medina por tres hechos de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de amenazas agravadas por el uso de armas, con un embargo de más de 20 millones de pesos. La víctima es su ex pareja, Mónica Marcela Fernández, que lo había denunciado por estos hechos en 2019, cuatro años atrás.

El magistrado también le prohibió a Medina acercarse a su ex y a su grupo familiar de forma física o virtual, con una restricción perimetral de 500 metros. No puede contactarla de ninguna forma.

El procesamiento, a pesar de la gravedad de la imputación, no incluyó la prisión preventiva. Alejandro Cipolla, el abogado querellante en la causa que representa a Fernández junto a Francisco Oneto, no está de acuerdo al respecto. “Voy a apelar esta resolución porque entiendo que debe estar preso. La pena en expectativa de los delitos es de más de 20 años. Medina no debe estar en libertad, es un peligro para la sociedad y para mi clienta”, afirmó Cipolla a Infobae.

Este medio accedió al texto completo del procesamiento firmado por el juez Del Viso. La descripción de los hechos, para empezar, es perturbadora.

El hotel Venus, donde ocurrió uno de los presuntos abusos

El primer hecho que se le imputa ocurrió el 8 de enero en 2019 en un hotel alojamiento de la calle Oro en Palermo. “El imputado le comentó que el padre era un hombre muy mujeriego, y que si la hubiese conocido la hubiera querido coger”, afirma la transcripción. Lo que sigue en el texto es irreproducible.

El segundo hecho ocurre en medio de una borrachera de Medina con una botella de absenta, en otro hotel alojamiento, el Venus, ubicado en San Martín y Empedrado. “La víctima refirió que una vez que terminó Medina, la víctima se puso a llorar y le dijo que no le gustaba”. La respuesta que recibió, según su relato, fue: “¿Para qué llorás, si a las putas les gusta?”.

El tercero ocurrió entre el 18 o 19 de septiembre de 2019, luego de que Fernández pasó a buscar a Medina por los estudios de El Trece en Constitución, para ir a dormir a la casa de la mujer en José Mármol. “Mientras dormían, en horas de la noche, Medina despertó a Mónica Marcela Fernández, le tapó la boca con una de sus manos, y en posición de cucharita le decía que había entrado al cuarto y era su papá, que ella era la hija chiquita, que era la nenita, que no tenía que contar nada a su mamá”, asegura el texto. Luego, según la acusación, habría abusado de ella.

“Dicha situación, conforme lo expuso Fernández fue forzada, toda vez que Medina le ponía su mano en la boca, y se la tapaba de tal forma que le impedía hablar, mientras le decía que la fantasía de toda mujer era acostarse con su padre”, siguió el juez, al reflejar el testimonio de la víctima.

Fragmento del procesamiento a Medina

En su indagatoria ante el juez, Medina no solo negó todos los hechos: negó incluso que la denunciante haya sido su pareja. Afirmó que la conoció en una red social en 2015 y que podía pasar meses sin verla, una relación, en todo caso, ocasional.

Sin embargo, el juez valoró el testimonio de una mujer que se presentó en la fiscalía del caso, a cargo de Marcelo Roma: la mujer aseguró que habría estado con el conductor en medio de la relación y que vivió episodios de violencia similares a los sufridos por Fernández.

El psicólogo que trataba a Fernández también declaró en el expediente. El especialista afirmó que “su versión se mantuvo coherente y consistente y relevó elementos que permitían inferir secuelas de vivencias traumáticas cometidas por Medina, y no apreció cuestiones que sugirieran que Fernández padezca de un cuadro psicótico”, siguió Del Viso.

El informe de evaluación de riesgo elaborado por la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo fue particularmente incriminador. En el informe, se dejó constancia que las agresiones que protagonizara el imputado comenzaron en 2016. Dio cuenta del maltrato psicológico que supuestamente ejerció Medina mediante “celopatía, restricciones sobre su persona, control de sus actividades, denigraciones” además de los hechos denunciados.

La Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas del Ministerio Público Fiscal también entrevistó a la víctima y aportó un reporte similar. La evaluación psicológica del Cuerpo Médico Forense realizada a la víctima validó aún más su testimonio: determinó que “no se detectaron desajustes psicóticos en Fernández, en cuya persona prevalecería una tendencia al manejo concreto de la realidad y por momentos con marcada emergencia de ansiedad y angustia”.

Por otra parte, el conductor continúa vinculado a la causa que investiga la organización La Razón de Vivir, que posaba como una comunidad terapéutica para rehabilitar personas dependientes a las drogas y luego, según la acusación del fiscal Daniel Ichazo, someterlos a un estado de esclavitud.

Medina fue señalado por captar víctimas. Hoy, es un partícipe secundario en la causa, que está bajo análisis en la Suprema Corte bonaerense, ya que se intenta determinar su pase al fuero federal. El delito sería el de trata de personas.