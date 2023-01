Investigan al personal del hospital que dejó sin atención a la embarazada que parió en la calle

Salta: Mujer parió en la calle y su bebé se fracturó la clavícula

El pasado jueves 19 de enero una mujer embarazada sufrió un grave caso de violencia obstétrica en la ciudad de Salta, dado que, tras iniciar el trabajo de parto, llegó acompañada de su pareja hasta el hospital Papa Francisco de la localidad cabecera de la provincia del norte, donde, según los testimonios posteriores, le negaron la atención bajo el argumento de “no tener especialistas”. Al retirarse, la joven terminó dando a luz en plena calle a su bebé, que sufrió una fractura de clavícula debido a que cayó sobre el asfalto. Ahora, la Justicia inició una investigación en la que busca dar con todos los responsables del caso.

El procurador general del gobierno de Salta, Pedro García Castiella, informó que desde el Ministerio Público Fiscal emanaron pedidos de informes “urgentes y declaraciones testimoniales” vinculados al caso de la mujer que parió frente al hospital. Al respecto, detalló que la doctora Analía Adet Figueroa, subrogante de la Fiscalía Penal N°6 y a cargo de la investigación, también ordenó el registro de las cámaras de seguridad de la zona.

Con el objetivo de identificar a los responsables del hecho, desde la fiscalía se solicitó el listado administrativo y médico del hospital, una constatación médico legal de las condiciones de salud de la madre y la beba, cómo así también la historia clínica de la paciente.

Al ver que la mujer se encontraba en trabajo de parto, varias personas se acercaron para intentar ayudarla mientras otros registraron el dramático momento. El video se viralizó en las redes sociales y allí se puede observar que luego de dar a luz fue asistida por enfermeros y médicos del hospital donde minutos antes, según la versión de sus familiares, le habían negado la atención.

Te puede interesar: Salta: le negaron la atención en el hospital a una mujer embarazada, parió en la calle y su bebé se fracturó la clavícula

Sergio, pareja de la mujer recordó que su esposa “dio a luz parada. La gente salió corriendo al ver a la bebé en el piso, y luego salió un enfermero”. El caso generó una fuerte indignación y el propio ministro de Salud de Salta, Federico Mangione pidió una “investigación minuciosa” administrativa”, expresó.

De hecho, remarcó su compromiso por el esclarecimiento del caso al sostener que “no se cortará el hilo por lo mas fino, se irá al hueso para que esto no vuelva a suceder”. El ministro visitó a la familia y apuntó contra la empleada del hospital que indicó que la mujer no se podía atender porque “no había ginecólogos ni obstetras”, al asegurar que tendría antecedentes de “mala conducta” con pacientes de otro centro médico.

Salta: Mujer parió en la calle y su bebé se fracturó la clavícula

Más allá de dicha situación, remarcó que se buscará averiguar si algún cargo jerárquico dio órdenes indebidas o que afecten la prestación del servicio. En tal caso, aseguró el ministro de Salud a Télam, que “cae el peso sobre esa persona también, porque en definitiva la mujer cumpliría órdenes”. Aún así, remarcó que en casos de urgencias “tenga el perfil que tenga el hospital, tiene que atender. Es una obligación médica”, por eso, desde el ministerio de Salud se emitió un memorándum a todos los hospitales aclarando dicha situación.

La pareja de la paciente, detalló que al hospital habían llegado en moto y cuando él regresó de estacionar el vehículo, ella le pidió que llame una ambulancia “porque no daba más. Fui a pedirla, pero me dijeron que llame al 911″. Al insistir le dijeron que no podían llevarla y le indicaron que acuda al Centro de Salud de Solidaridad o al Materno Infantil.

En ese momento iba a tomar un remís e incluso una mujer que estaba en el lugar se ofreció a llevarla pero “cuando bajamos el cordón -su mujer- ya no podía caminar y ahí rompió bolsa. Sentí que algo cayó y miré para abajo y el bebé estaba en el piso”, recordó.

Al conocerse los detalles de cómo se sucedieron los hechos, el Observatorio de Violencia Obstétrica de Salta advirtió que la mujer recibió “un trato deshumanizado atroz”. De hecho, se denunció que hubo desatención por falta de recursos e infraestructura, desinterés y deslegitimación de la palabra de la mujer ante sus manifestaciones de dolor e invisibilización, ya que la mujer “no existió” y la respuesta fue “desatención y abandono”. Por eso, se cuestionó la “falta de preparación” del personal de salud por la violencia obstétrica ejercida.

Seguir leyendo: