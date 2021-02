Hugo “Perico” Pérez fue víctima de un nuevo robo: desvalijaron su casa en Mar de Ajó y hay un detenido

Otra vez, el ex futbolista Hugo "Perico" Pérez fue víctima de un episodio de inseguridad

El fin de semana pasado, el ex futbolista Hugo “Perico” Pérez fue nuevamente víctima de un robo. Mientras vacacionaba junto a su familia en la Costa Atlántica, desvalijaron su casa de veraneo en la localidad de Mar de Ajó.

El hecho ocurrió entre las 21 y la medianoche del sábado pasado, cuando no había nadie en la propiedad ubicada en la calle San Juan al 400. Según contó Pérez en la denuncia policial, aquel día había salido a cenar con su familia y al regresar se encontró con que la reja del frente había sido forzada. Aprovechando la ausencia de los dueños, habían ingresado y se llevaron dinero en efectivo y aparatos de computación.

El detenido, O.F.M.

Pérez fue de inmediato a realizar la denuncia y tras analizar las cámaras de seguridad, la SubDDI de La Costa identificó el auto en el que se movilizaba el ladrón. Ese vehículo fue localizado ayer en la vía pública. Lo conducía el principal acusado del robo, identificado como O.F.M., de 29 años. Al momento de ser detenido, dentro del auto había un revólver calibre 32 y una notebook que la víctima reconoció como una de las pertenencias robadas, según pudo saber Infobae.

En el marco de la investigación, el fiscal Gustavo Mascioli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, pidió tres allanamientos: dos en Santa Teresita y uno en Mar del Tuyú. Los dos primeros no arrojaron resultados positivos. Distinto fue lo que sucedió en el tercero, en el domicilio de la novia del arrestado, localizado en la calle 6, entre 53 y 54. Allí, los efectivos de la unidad dependiente de la DDI de Dolores secuestraron la suma de $77.500.

El auto en el que viajaba el único imputado por el robo

Pérez ya había sido víctima de episodios de inseguridad. Uno de los últimos robos que sufrió había sido en septiembre de 2016, cuando ingresaron a su casa del partido bonaerense de Avellaneda. Aquella vez, la vivienda también estaba deshabitada: el ex futbolista de Racing e Independiente se encontraba de vacaciones y al retornar a su hogar halló todo revuelto.

Según relató, los ladrones “habían cerrado con traba desde adentro”, por lo que debió “romper la puerta” para poder entrar a su casa. “Me ahoga hablarlo, me ahoga decirlo, viví en el conurbano desde que nací. No sé qué se imaginarán. Yo jugué al fútbol en otra época, cuando no se ganaba como ahora”, dijo en declaraciones a los medios.

“No solo me sucede a mí. Le sucede a muchos amigos. Esto ocurre en todos lados. Una de las últimas veces que me robaron me sacaron el auto y después con ese auto robaron el banco de Tandil y lo tuve que ir a buscar allá”, contó.

Los elementos que llevaba el detenido en su auto al momento de ser capturado

En aquel momento, el deportista había contado que ya le habían robado en 12 ocasiones, por lo que se mostró agotado frente a los constantes hechos de inseguridad y lanzó: “Llega un momento que esto te asfixia. No sabes qué decisión tomar. Estoy podrido de no saber quién entra a mi casa. No sé qué se deben imaginar porque tengo una vida austera”.

Esta vez, el robo fue en su casa de la Costa Atlántica, donde en el último tiempo se registraron episodios delictivos similares. De hecho, la DDI de Dolores desarticuló a fines del mes pasado dos bandas de seis delincuentes que se dedicaban a robar en domicilios del partido de la Costa bajo la forma “escruche”, modalidad delictiva que consiste en asaltar una propiedad en ausencia de sus moradores luego de forzar la puerta del lugar, tal cual sucedió con Pérez.

Tras los arrestos, los policías hallaron entre las pertenencias secuestradas objetos que les llamaron la atención: tres secadores de pelo y videojuegos. Sus víctimas, según precisaron fuentes policiales a Infobae, eran tanto vecinos como turistas que estaban de paso en localidades de la Costa Atlántica en medio del verano.

Igual de llamativos fueron los elementos que les encontraron también durante enero a otra banda que asaltaba domicilios de las localidades de Valeria del Mar y Pinamar. En este caso fueron tres los detenidos, de 18, 19 y 25 años, quienes habían robado perfumes, bicicletas, parlantes portátiles y dólares, entre otras cosas.

