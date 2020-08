Búsqueda de Facundo Castro: investigarán los restos óseos hallados por los perros

Huesos y elementos encontrados a la vera de la Ruta Nacional N° 3.

Al cumplirse 100 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, efectivos de La Policía Federal y Prefectura realizan un nuevo rastrillaje en la localidad de Mayor Buratovich, partido bonaerense de Villarino, donde encontraron ropa y una mochila que podría ser del joven de 22 años que es intensamente buscado desde el 30 de abril. Los perros marcaron un sitio específico y los efectivos policiales continúan trabajando allí.

“Hubo una marcación de los tres perros. Trató de asegurarse excavando la superficie. Secuestraron algunos restos óseos, algunos grandes que no parecen -a simple vista- ser de origen humano. Y hay un hueso que está quemado, que también se secuestró y se lo va a analizar para poder identificarlo”, reveló Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo.

El hallazgo se produjo dos días atrás en un canal de riego ubicado en cercanías de la ruta nacional 3 y a unos 5 kilómetros de Mayor Buratovich.

“Hay que ser prudentes. Estamos muy cerca del lugar donde Facundo fue ascendido, pero debemos tomarlo con los recaudos del caso. La tierra es floja, muy blandita, (el hueso) estaba muy cerca de la superficie. 40 o 50 centímetros de la superficie”, agregó el letrado.

“Ahora nos dirigimos a otro punto, a un canal de drenaje, lo que sería el último rastrillaje. Si la dinámica de la prestación lo hace, vamos a seguir el resto del día”, completó Peretto.

De acuerdo con los investigadores, en la vera del canal se encontraron cosas que la gente puede descartar, como así también restos de basura y huesos que podría pertenecer a una vaca. De todos modos, los policías federales preservaron el lugar y hoy avanzan en la búsqueda de nuevas pistas con la ayuda de perros rastreadores de raza belga. Los buzos de Prefectura, en tanto, barren un canal de drenaje que bordea la calle, en las que se han identificado algunas prendas.

El pedido para el nuevo rastrillaje fue solicitado por el abogado Leandro Aparicio, que representa a la familia de Facundo, ante el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca. En el escrito, la madre de Facundo pidió que la división de la Policía Científica de la PFA y la Prefectura Naval Argentina (PNA) lleven a cabo un allanamiento y rastrillaje con canes. También, que se autorice un rastrillaje hasta un sector de las vías y que pueda concurrir el instructor canino Marcos Herrero y un colaborador.

Los buzos de Prefectura rastrillan la vera de un canal de riego ubicado en las inmediaciones de la ruta 3, en la localidad de Mayor Buratovich

“Esto tiene una doble importancia. El lugar que se rastrillará hoy es a 250 metros de donde se dice que Facundo fue subido a un patrullero de la Policía Bonaerense. Y porque en la zona fueron encontrados objetos, como el buzo que podría ser de Facundo, según la madre. La textura del buzo es muy similar a la que llevaba Facundo esa mañana del 30 de abril cuando fue detenido” , precisó a TN Luciano Peretto, uno de los abogados de la familia del joven.

“Que estemos en esta instancia es producto de una lucha judicial de todos los días. Estuvimos hace 48 horas en el lugar y pedimos la pericia en el momento y nos fue denegado por la fiscalía. Empezamos a desconfiar que sea por ignorancia. El fiscal dijo que tenía que preguntar a la Magistrada y ella ayer dijo que no tiene que habilitar nada porque es un lugar público y se puede rastrillar. Hay falta de objetividad en la investigación”, aseguró Peretto.

“La única hipótesis posible es la desaparición forzada de persona. Pensamos que todas estas medidas dilatorias, son medidas que tienden a proteger a un sector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los tres testimonios voluntarios son concordantes y contradicen a lo que dice la policía, que lo ubican a FAcundo mucho más adelante llegando a Bahía Blanca” , detalló el abogado, quien pidió la detención de cuatro efectivos, dos hombres y dos mujeres.

A pesar del aislamiento obligatorio, Facundo decidió viajar desde la localidad bonaerense de Pedro Luro hasta Bahía Blanca haciendo dedo en la ruta para reencontrarse con su novia, con quien había tenido una discusión.

Del rastrillaje también participa la Policía Federal, con cannes de raza belga

“Mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”, le dijo a su madre el joven de 22 años poco después de las 13 horas de aquel día, en la última comunicación que se le conoce desde que salió de su casa ubicada en la ciudad de Pedro Luro.

Desde aquel momento, la principal versión que se maneja es que Astudillo Castro habría sido detenido en la localidad de Mayor Buratovich, donde presuntamente le labraron dos actas por haber violado la cuarentena, pero hasta ahora no se sabe con precisión qué pasó con él después de eso.

Su familia está convencida de que fue víctima de una “desaparición forzada” y que al menos nueve oficiales de la Policía Bonaerense desplegaron un plan de encubrimiento que incluye “demoras en los rastrillajes, pistas falsas y testigos truchos” a la causa, según denunció el abogado Leandro Aparicio.

Hace pocos días, una artesanía que podría haber pertenecido al joven fue encontrada por un perro rastreador en un antiguo calabozo de la comisaría de Teniente Origone: se trata de una esfera de madera pintada como una sandía.

“La madre no solo reconoció el objeto, sino que cuando lo vio adelantó que en su interior había una vaquita San Antonio (que efectivamente fue hallada dentro)”, aseguró Aparicio en diálogo con Infobae.

En tanto, el Gabinete Científico de la Policía Federal hará un peritaje caligráfico sobre el libro de actas, guardias y novedades de la comisaría de Hilario Ascasubi para determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril pasado existen enmiendas, raspaduras, borrones o faltantes de hojas que permitan suponer que existió una adulteración de su contenido o, en la medida de lo posible, informe si existieron agregados posteriores a la fecha mencionada.

El abogado Peretto también contó que se logró entrar a la nube del celular de Facundo. “En los últimos mensaje pasó algo rarísimo, por eso desde el Departamento Informática de Policía Federal han pedido que se intime a Claro porque los últimos mensajes que aparecen como recibidos en el teléfono del amigo, no aparecen como enviados en el de Facundo. A las 20.27 se envió un SMS. Le dice ‘amigo estoy sin señal y batería, cuando llegue te llamo”, lo que resultó extraño porque ese amigo siempre lo llama ‘gordo’ y no ‘amigo’ como indica el mensaje” , contó.

Seguí leyendo:

A 100 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cómo está la investigación