“Es un gran dolor. Tengo 29 años de chofer y estoy decepcionado. No nos cuida nadie. Nos siguen matando. Mi hijo tiene 32 años, tres chicos y tuvo suerte. Cuando me mandaron la foto parecía muerto. Hoy, no llevamos plata y nos siguen cortando los dedos. El gremio no hace nada. 80 mil afiliados y no los cuida nadie”, dijo entre lágrimas Fernando, el papá del chofer apuñalado.