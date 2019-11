De acuerdo con el relato de Descalzo, el hecho ocurrió cuando Camila iba a dejar a su compañera en la casa y que además del Peugeot, creen que había un segundo auto de apoyo, lo que indica que se trató de una banda perfectamente organizada. “Cuando voy llegando a casa veo salir a toda velocidad el coche de Camila. No me di cuenta si había otro auto en ese momento. Creemos que sí. La justicia ya lo está investigando”, aseguró el intendente, quien dijo que lo más probable es que “haya sido al voleo” y que la camioneta Jeep de su hijastra todavía no apareció.