Susana llora, se tranquiliza, llora otra vez. "No lo puedo creer, por favor, ¡qué hijo de mil putas! ¡Quiero que lo agarren, por Dios! ¿Cómo se pudo escapar? No puede ser que esa rata inmunda este suelta. Y no saben para dónde se fue, si viene para acá de vuelta no lo va a agarrar nadie. Yo no quiero que lo maten, quiero que pague, me lo destrozó a mi bebé. Solamente un mafioso lo puede sacar. Pensé que iban a hacer la extradición, pero todo es burocracia", dice: "Esto es remover todo otra vez. No lo soporto. Con esta noticia todo el dolor que tengo se agranda más".