Es por ello que el magistrado también procesó y ordenó la prisión preventiva para otros ex funcionarios. Los miembros de la banda son "la ex tesorera Patricia Yolanda Vera, la ex secretaria de Gobierno Sabrina María Florencia Lammens y el ex auditor municipal Ernesto Antonio Moray Mussio". Todos ellos fueron nombrados en puestos claves, "de modo que las sustracciones de fondos y la administración infiel no puedan ser advertidas", indicó la resolución.