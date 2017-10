-Más el fiscal

-No, más Romero Victorica que es a quien nosotros le transmitimos las dudas. A Romero Victorica, fiscal de Casación Penal, no estaba en la casa, Horacio lo llama por mis dudas, Horacio lo llama para ver qué carajo podía hacer con mis dudas. Entonces Romero Victoria le dice quedate tranquilo, yo mañana a primera hora estoy ahí. Bárbaro. Llega Romero Victorica a la mañana, le contamos lo del pituto, le contamos todas las dudas que teníamos, lo que habían dicho los ambulancieros, él dice bueno, tengo… Primero es más, Romero Victorica primero nos dice llamemos a un forense amigo mío, lo metemos a que revise a María Marta y nos quedamos tranquilos para no armar tanto quilombo. Entonces Romero Victorica llama a este forense y el forense no estaba en Buenos Aires. Entonces corta y dice no está este forense. Forense que fue a declarar al juicio y dijo a mí Romero Victorica me llamó y me dijo que vaya a revisar a la occisa, a María Marta, porque la familia dudaba. Mira el encubrimiento.

¿Qué hace Romero Victorica cuando este médico no llega? Nos dice miren, no llega, tendría que llamar a la policía. Como pidiéndonos autorización además porque era un quilombo. Y nosotros le decimos dale. Levanta el teléfono y habla con Degastaldi. Degastaldi le dice busco al fiscal de turno de la zona y voy para allá. Corta, nos cuenta esto. A los 40 minutos llegaron Molina Pico y Degastaldi que no teníamos ni idea quiénes eran y que fueron a laburar, no a tomar café. Estuvieron a medio metro de Maria Marta. O sea, cómo me van a culpar de encubrimiento Luis.