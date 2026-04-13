Sociedad

Un camión quedó atascado bajo un puente sobre la Avenida General Paz y generó demoras

Un vehículo de gran porte colisionó con la base de un paso elevado y obligó a reducir la circulación en uno de los carriles. No hubo personas lesionadas

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Un camión quedó atascado en un puente, sobre la General Paz

Un incidente en la Avenida General Paz, kilómetro 18, a la altura de la Avenida de los Corrales, generó complicaciones para el tránsito en sentido hacia Río de la Plata.

Un camión impactó contra la estructura de un puente y quedó atascado, lo que provocó la obstrucción del carril lento, segun informaron desde Policía de la Ciudad a Infobae. De hecho, y según la Ley de Tránsito de la Ciudad, el vehículo tenía el paso prohibido.

El siniestro no dejó personas heridas. El vehículo, que transitaba por el carril afectado, presentó daños severos en la parte superior de su estructura, resultado del contacto directo con la base del puente. Las primeras imágenes difundidas muestran las marcas de los raspones debajo del puente, junto con el camión inmovilizado y la cabina destruida en su parte superior.

Vista nocturna de un camión blanco atascado bajo un puente de hormigón. La parte trasera del camión está elevada y el techo dañado. Otros vehículos pasan por la izquierda
Un camión de carga quedó atascado bajo un puente de la Avenida General Paz, causando daños a la estructura y generando importantes demoras en el tránsito durante la noche.

Agentes de Tránsito implementaron un operativo en el lugar para ordenar la circulación y asistir en las tareas de remoción. La obstrucción de uno de los carriles generó demoras y obligó a los conductores a extremar la precaución, debido a la reducción parcial de la calzada.

Los trabajos de despeje se extenderán hasta completar retirar el camión, mientras se evalúa el estado de la estructura del puente. El tránsito permanece restringido en uno de los carriles hasta nuevo aviso, según confirmaron voceros oficiales.

Camión blanco de Z Trans con unidad Thermo King, atascado bajo puente oscuro. Otros vehículos y un autobús amarillo transitan en la General Paz por la noche
Un camión de carga con unidad de refrigeración Thermo King quedó atascado bajo un puente en la General Paz, causando demoras en el tráfico nocturno.

Pasadas las 7 de esta mañana, personal de Autopistas del Sol (AUSOL), junto a Policía de la Ciudad, se hicieron presentes para comenzar con la remoción de las ruedas del camión, a fin de que baje en altura y así removerlo del atasco. Finalmente, 20 minutos después, el vehículo de gran porte salió sin problemas y fue ubicado en la banquina.

No se registraron otros vehículos involucrados en el incidente, ni reportes de daños adicionales en la infraestructura vial más allá de los raspones visibles en la base del puente.

Los antecedentes

El año pasado sucedieron dos hechos significativos. A mediados de octubre, en Villa Lugano, un camión con pluma impactó contra un puente peatonal metálico que atraviesa la avenida General Paz y lo derrumbó. El hecho ocurrió a la altura de la calle Madariaga y no se registraron muertos ni personas heridas.

Video: así fue el momento del choque de un camión contra el puente peatonal en la avenida General Paz

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que parte de la estructura metálica del puente fue derrumbada parcialmente. En el video, al que accedió también Infobae, se ve cómo trabajan las autoridades en el lugar y cómo parte del puente cayó sobre la calzada, en sentido al Riachuelo.

Un mes después, un camión mosquito quedó detenido bajo un puente en el Ramal Pilar de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 41,5 en sentido hacia la Capital Federal, lo que provocó una importante congestión vehicular en la zona. La circulación permaneció ralentizada mientras las autoridades trabajaron en la remoción del vehículo.

Un camión mosquito quedó varado sobre Panamericana
El camión mosquito, varado sobre la Panamericana

El incidente se produjo cuando el conductor del camión intentó atravesar por debajo de un puente y el vehículo quedó atascado porque la altura de su vehículo y las camionetas que transportaba era superior al espacio que había para transitar.

Debido a la magnitud del operativo y el tamaño del camión —utilizado habitualmente para transportar vehículos—, la maniobra de retiro generó demoras significativas en el tránsito.

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