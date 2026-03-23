El comediante y streamer libertario Martín “Negro” Almeida: “El humor político es clave en la batalla cultural”

Martín “Negro” Almeida destaca el papel del humor político como herramienta clave en la batalla cultural argentina

En una entrevista en Infobae en vivo, Martín “Negro” Almeida abordó su recorrido en la comedia, su mirada sobre la polarización política y cultural en la Argentina y el rol del humor en el debate público.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Almeida repasó su evolución profesional y el contexto que lo llevó a incorporar la política y la actualidad al centro de su propuesta artística. “Soy de los pocos comediantes que hoy hay dentro del circuito que tiene una observación por lo menos diferente a lo que es la hegemonía de la comedia en Argentina”, sostuvo, y diferenció su perfil de la mayoría del ambiente: “La gran mayoría son zurditos, es eso. Son todos zurdos, progres, le pegan al gobierno”.

Martín “Negro” Almeida y la batalla cultural del humor político

Durante el intercambio, el humorista remarcó el giro de su carrera hacia un contenido más enfocado en los debates públicos. “A finales de lo que vendría a ser el gobierno de Macri, ahí agarra un mute fuerte”, relató en referencia al momento en que su humor incorporó más elementos políticos y sociales. “Mis comediantes favoritos eran comediantes políticos. Fede Simonetti, lo deben conocer, y Joel López, que es más desconocido por ahí, pero era un peronista, comunista, ebrio, hermoso, que me hacía estallar de la risa”, recordó.

Almeida admitió la influencia del clima polarizado en el circuito del stand-up. “De 10 comediantes que vos ves en un escenario, cinco le pegan a Milei, tres no se atreven porque no son tan ocurrentes y dos son fanáticos de Milei, pero no lo dicen por ahí”, ilustró. Según su mirada, el mundo del arte en la Argentina “está demasiado gobernado” por una tendencia progresista y señaló que “va cambiando un poco la tendencia lentamente”.

El entrevistado se asumió parte de la llamada “batalla cultural”. “Parece un montón, pero creo que algo tengo”, admitió. “Hoy hay más comediantes que se animan, pero igual es una minoría”, agregó. Para Almeida, la incorrección política y la irreverencia no solo marcan su estilo, sino que reflejan una disputa más amplia en la sociedad.

El streamer expresa su apoyo al gobierno de Milei y argumenta que la gestión libertaria está generando crecimiento económico según últimos datos (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El fenómeno del “clipeo”, las redes y la polarización

A lo largo de la charla, Almeida explicó cómo la pandemia y el encierro de 2020 lo empujaron a volcarse al streaming y al contenido digital. “Cuando Alberto nos encierra a todos en el 2020, a mí todos mis ingresos fueron a cero. Empecé a generar contenido y empecé a generar contenido de cómo hablo de... ideas de la libertad, de economía e historia y lo voy metiendo con chistes, con memes”, repasó. El público, según describió, se fue consolidando en torno a esa nueva propuesta: “Te das cuenta que si pega o no pega por las interacciones. Hoy por suerte en las redes sociales eso es muy transparente”.

El “negocio de la política viral” y el mundo del clipeo se convirtieron en parte de su rutina cotidiana. “Se puede vivir de eso. Te lleva un re laburo, pero sí, yo creo que se puede vivir de eso. Yo particularmente no vivo únicamente de lo que genero en Twitter. Si bien genero una buena plata, tampoco es la guasada que tiró Mengolini el otro día, que solo con ella gano dos mil dólares mensuales. Tampoco es esa locura”, aclaró.

Almeida sostuvo que su estrategia consiste en clipear y reírse de contenidos con los que no coincide ideológicamente. “Me aburría, mejor voy a ir a escuchar a los que están enfrente. Y los que están enfrente decían cada barbaridad. Digo: ‘Boludo, esto es irónico’. Entonces que digo: ‘Esto lo tienen que ver los demás’”, relató.

Inflación, economía y percepciones sobre el gobierno de Milei

La conversación giró hacia el análisis de la coyuntura económica. Almeida defendió la gestión libertaria: “Si me guío por las últimas elecciones, sí” respondió al ser consultado sobre si la situación de los seguidores de Milei mejoró. “Después, los datos dicen que hay crecimiento económico. Después sabemos también que tenemos los datos de lo que pasa con la industria. Es una cuestión subjetiva”, matizó.

El comediante libertario resalta la polarización en la comedia argentina y su influencia en el debate público actual (Infobae en Vivo)

En materia de inflación y poder adquisitivo, el comediante marcó su postura: “La demanda central era inflación, seguro. Después, el resto de los datos, que es lo de la morosidad y todo eso, yo después tendría que ver en dónde está la morosidad, si está pagando viajes en cuotas, cómo está siendo”, argumentó. Sin desconocer los indicadores negativos, remarcó: “Para mí, al vecino de ese 30% que es el oscilante dentro de una sociedad, que es el que puede votarte de un lado o del otro, porque solamente le importa vivir mejor... yo tengo la esperanza o la creencia de que le importa decir: ‘Che, por lo menos estoy mejor que ayer’”.

Al referirse al liderazgo de Milei, Almeida afirmó: “Tengo fe en que es el camino correcto, porque además me da reglas morales por las cuales se dice: ‘Che, esto es así, así, así por esto y esto y esto’. Y argumenta bien, te explica bien. Milei vive educando, es un docente, es un presidente laburante”.

El creador de contenido defendió la espera de decisiones judiciales ante denuncias de corrupción. “Esperar a la justicia. Cuando, si la justicia hubiera dicho... Este gobierno sacó mucha gente por, por temas así de corrupción. Después, te entiendo, hay otras fichas que no son tan fácilmente sacables porque las necesitás”, sostuvo.

En cuanto a la interna oficialista, Almeida fue tajante: “Obvio que hay una interna. Pero el gobierno no tiene que hablar de la interna. El gobierno tiene que hablar de cómo hacerle mejor la vida a la gente, no de la interna. El que gana conduce, el que pierde acompaña”.

La charla incluyó reflexiones sobre la memoria histórica y el 24 de marzo. “Es una fecha de una tragedia argentina donde todo se hizo mal, donde todo se resolvió mal y donde había muchísima violencia en las calles. Yo soy de los que cree que el número está en discusión porque te dicen que es un número simbólico. Si es un número simbólico, entonces no es un número real y me estás definiendo una causa política y no un número de víctimas reales”, opinó.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.