Jueves inestable en el AMBA: nubes, lloviznas y diez provincias bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este jueves una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas entre 19 °C y 26 °C y probabilidad de lloviznas hacia la tarde y la noche en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El informe oficial señaló que la humedad alcanza el 84 %, con vientos fríos del este de hasta 12 km/h y visibilidad de 10 km. Además, diez provincias están bajo alerta amarilla por tormentas.
Según el SMN, la mañana comenzó con cielo mayormente cubierto, temperaturas cercanas a los 20 °C, con ráfagas que pueden superar los 40 km/h. Para la tarde y la noche, el organismo prevé lloviznas intermitentes, con una probabilidad de precipitación de hasta el 40 %. Las temperaturas máximas rondarán los 26 °C, mientras que hacia el anochecer se mantendrán en torno a los 20 °C.
Para mañana, la inestabilidad será una constante, ya que se aguardan lluvias aisladas durante todo el día, con una máxima de 25°C y una mínima de 19°C. A su vez, desde la tarde y hasta la noche también habrá ráfagas de viento que irán hasta los 50 km/h.
La tendencia de los próximos días muestra un descenso gradual de las temperaturas mínimas durante el fin de semana, con registros previstos de 17 °C para el sábado y 16 °C para el domingo. Las máximas oscilarán entre 23 °C y 26 °C hasta el martes, antes de un repunte para el miércoles, cuando se espera una máxima de 29 °C. El Servicio Meteorológico Nacional destacó que la dirección predominante del viento continuará desde el este y sudeste, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h.
Entre los datos destacados del reporte se encuentran la baja probabilidad de precipitaciones matutinas, que aumenta moderadamente durante la tarde y la noche, así como la persistencia de condiciones húmedas.
En la provincia de Buenos Aires, se registran chaparrones, tormentas y lluvias aisladas en el oeste y algunas localidades del centro. Para la tarde, habrá lloviznas y lluvias aisladas en parte de la Costa Atlántica, desde Miramar hasta Punta Indio. Para mañana y todo el fin de semana, las precipitaciones abarcarán el suroeste, oeste y norte bonaerenses.
Las alertas en el resto del país
Por otro lado, el SMN indicó que hay alertas amarillas por tormentas que abarcan parte del centro y el norte de Argentina. Las provincias afectadas con San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta y Jujuy. En estos casos, se recomienda:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
A su vez, el organismo climatológico puntualizó que el norte de la provincia de Misiones está bajo alerta amarilla por temperatura extrema de calor. Localidades como Bernardo de Irigoyen y Eldorado tendrán máximas de hasta 34°.
Ante este escenario, el SMN recomienda:
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.