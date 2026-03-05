Jueves inestable en el AMBA: nubes, lloviznas y diez provincias bajo alerta

El SMN indicó que se esperan lloviznas durante la tarde y la noche (FOTO:CUARTOSCURO)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este jueves una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas entre 19 °C y 26 °C y probabilidad de lloviznas hacia la tarde y la noche en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El informe oficial señaló que la humedad alcanza el 84 %, con vientos fríos del este de hasta 12 km/h y visibilidad de 10 km. Además, diez provincias están bajo alerta amarilla por tormentas.

Según el SMN, la mañana comenzó con cielo mayormente cubierto, temperaturas cercanas a los 20 °C, con ráfagas que pueden superar los 40 km/h. Para la tarde y la noche, el organismo prevé lloviznas intermitentes, con una probabilidad de precipitación de hasta el 40 %. Las temperaturas máximas rondarán los 26 °C, mientras que hacia el anochecer se mantendrán en torno a los 20 °C.

Para mañana, la inestabilidad será una constante, ya que se aguardan lluvias aisladas durante todo el día, con una máxima de 25°C y una mínima de 19°C. A su vez, desde la tarde y hasta la noche también habrá ráfagas de viento que irán hasta los 50 km/h.

Gráfico del pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, desde el 5 hasta el 11 de marzo de 2026, detallando precipitación, temperatura y viento. (SMN)

La tendencia de los próximos días muestra un descenso gradual de las temperaturas mínimas durante el fin de semana, con registros previstos de 17 °C para el sábado y 16 °C para el domingo. Las máximas oscilarán entre 23 °C y 26 °C hasta el martes, antes de un repunte para el miércoles, cuando se espera una máxima de 29 °C. El Servicio Meteorológico Nacional destacó que la dirección predominante del viento continuará desde el este y sudeste, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h.

Entre los datos destacados del reporte se encuentran la baja probabilidad de precipitaciones matutinas, que aumenta moderadamente durante la tarde y la noche, así como la persistencia de condiciones húmedas.

En la provincia de Buenos Aires, se registran chaparrones, tormentas y lluvias aisladas en el oeste y algunas localidades del centro. Para la tarde, habrá lloviznas y lluvias aisladas en parte de la Costa Atlántica, desde Miramar hasta Punta Indio. Para mañana y todo el fin de semana, las precipitaciones abarcarán el suroeste, oeste y norte bonaerenses.

El mapa detalla las alertas meteorológicas activas en varias regiones de Argentina, con áreas en amarillo indicando tormentas. (SMN)

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, el SMN indicó que hay alertas amarillas por tormentas que abarcan parte del centro y el norte de Argentina. Las provincias afectadas con San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta y Jujuy. En estos casos, se recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas por temperaturas extremas de calor en el noreste argentino, afectando principalmente a las provincias de Misiones y Corrientes con zonas en alerta amarilla. (SMN)

A su vez, el organismo climatológico puntualizó que el norte de la provincia de Misiones está bajo alerta amarilla por temperatura extrema de calor. Localidades como Bernardo de Irigoyen y Eldorado tendrán máximas de hasta 34°.

Ante este escenario, el SMN recomienda:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.