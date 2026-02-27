Vuelve el calor al AMBA: se esperan 32 °C y hay alertas amarillas en el centro del país

Durante toda el fin de semana y comienzos de la próxima se aguardan temperaturas elevadas en la Ciudad

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará este fin de semana un marcado incremento en las temperaturas en relación a los últimos días, con máximas de hasta 32 °C, tras varios días de estabilidad climática.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este ascenso térmico se verá acompañado por condiciones de cielo parcialmente nublado y por alertas amarillas por tormentas en diferentes provincias del centro del país, lo que podría afectar el desarrollo normal de actividades en esas regiones.

Los datos del tiempo a las 7 de la mañana de hoy según el Observatorio Central Buenos Aires del Servicio Meteorológico Nacional

El reporte difundido este viernes detalló que la jornada de este viernes comenzó marcando valores mínimos de 20 °C y máximos de 28 °C, bajo un cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Hacia la noche, los vientos, provenientes del noreste, no superarán los 22 km/h.

El fin de semana extenderá aún más el aumento térmico: para mañana, sábado, se esperan 30 °C de máxima (con una mínima de 22°C) y casi sin probabilidad de lluvias -apenas un 10%- también con predominio de nubosidad. Por la mañana la temperatura máxima alcanzará los 25°C, que se irá incrementando hacia la tarde con el tope mencionado, y por la noche habrá una temperatura similar a las primeras horas del día.

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 27 de febrero al 5 de marzo de 2026 muestra predominancia de cielos parcialmente nublados con sol y temperaturas máximas superando los 30°C. (SMN)

En cambio, para el domingo, la máxima pronosticada será de 32 °C, acompañado de cielo algo nublado y mayor presencia del sol. La combinación de humedad moderada, altas temperaturas y vientos persistentes, del norte y noreste, favorece actualmente un ambiente templado en la región. La temperatura mínima será de 22°C.

Durante el comienzo de la semana prevalecerán las altas temperaturas. Para el lunes, la máxima pronosticada será de 31 °C, (con cielo algo nublado durante toda la jornada) mientras que el valor térmico de base se mantendrá en el orden de los 22°C. En cuanto a la jornada del martes, el termómetro marcará 30 °C, (ya con un firmamento mayormente nublado durante todo el día) y la mínima será de 22°C.

Durante este fin de semana persistirán las altas temperaturas (DyN)

El miércoles seguirá el calor (rango de 23°C-30°C) pero para el jueves llegarán las lluvias, con tormentas aisladas por la tarde noche (probabilidad del 40%) y una máxima que oscilará los 28°C.

Frente a un evento de calor extremo, se recomienda aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed para hacerlo. También es importante evitar la exposición excesiva al sol, sobre todo entre las 10 y las 16 horas; prestar especial atención a bebés, embarazadas, adultos mayores y personas con patologías crónicas; y evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como comidas muy abundantes.

Además, se aconseja ingerir frutas y verduras, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, junto con sombrero y anteojos oscuros, y permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.

Alertas por tormentas en cinco provincias

El informe del SMN señala que en la provincia de Buenos Aires predomina una nubosidad variable, particularmente en el norte y la Costa Atlántica. Para mañana están previstas algunas tormentas en el suroeste de PBA: norte de Bahía Blanca, oeste de Patagones, Villarino y Puán, zona baja de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. El domingo se recuperarán condiciones de estabilidad, con cielo algo nublado en casi todas las localidades bonaerenses.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por tormentas en cuatro provincias más: La Pampa, Río Negro, San Luis y Mendoza. En esta última también se registra una alerta por vientos zonda.

Tabla del Servicio Meteorológico Nacional con el pronóstico del tiempo para las provincias de Argentina, incluyendo alertas de tormenta y viento Zonda, vigente desde el 27 hasta el 28 de febrero de 2026. (SMN)

Este tipo de categorización se refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, se recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.