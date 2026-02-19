Tini de Bucourt compartió un emotivo testimonio de su lucha contra el cáncer: “Una nueva vida comienza, una vez más”

Tini de Bucourt contó su lucha contra el cáncer con un emotivo video

Tini de Bucourt, referente de la moda en las décadas del 70 y 80, escritora y activista del bienestar personal, enfrentó por tercera vez un diagnóstico de cáncer, manteniendo una actitud de gratitud, aceptación y ausencia de miedo ante la adversidad. Su mensaje de lucha y resililencia, difundido a través de su cuenta de Instagram con un escrito y un video, generó una oleada de apoyo y reconocimiento, con seguidores que destacan su capacidad de inspirar a quienes atraviesan situaciones similares.

En octubre de 2025, la exmodelo relató públicamente su experiencia en la mesa de Juana Viale y recordó el impacto de su primer diagnóstico. “Nunca tuve miedo. Nunca. Hablé con mis hijos y les dije: ‘Chicos, tengo un diagnóstico muy, muy al borde. Puede ser que parta. Arreglé todo, todo, todo’”. Tras una operación, seis meses después, llegó un nuevo tumor. “A los seis meses me agarró otro. Y ahí dije: ‘No, ¿qué lección no aprendí la puta madre?’”. La detección fue sorpresiva: “Me toqué acá, y vi esta pelota. Llamé a mi oncóloga y, bueno, otra vez: cáncer y quimio”.

En su más reciente testimonio, De Bucourt compartió en Instagram la noticia de un tercer diagnóstico y reflexionó sobre el proceso. “Me tocó esta experiencia inesperada por tercera vez, muy inesperada! PURIFICACIÓN? MISIÓN?”. También resaltó la transformación interna a partir de la aceptación: “Entregarme a estar literalmente parada, frenada y cansada fue un cambio inmenso. Como soy una gran creyente de que todo tiene su lado positivo, me entregué. No me resistí y acepté”. También destacó el aprendizaje de escuchar el cuerpo: “Aprender a escuchar el cuerpo es un nuevo lenguaje porque siempre fui muy sana, y de pronto…”.

Tini de Bocourt envió un mensaje por su lucha contra el cáncer

Y también aclaró: “Mi cuello rojizo es por los rayos que me aplicaron. Como dicen los budistas: ‘esto también pasará’. Ahora una nueva vida comienza una vez más”.

En un video, profundizó sobre su método para transitar la enfermedad. “Comparto con mucha alegría que he pasado por un tercer proceso. Estoy muy bien. Y decirles también, no el porqué, pero sí quizá encontré explicar de qué manera logré transitar estas experiencias”, expresó. Aludió a una anécdota frecuente en sus talleres: “Siempre en mis talleres yo nombraba a Miguel Ángel cuando decía que de esa roca enorme que tenía por delante y le preguntaban: ‘Pero ¿cómo hizo el David?’ Y él decía: ‘Bueno, yo tenía la roca allí, pero yo ya vi el David’. Así que metafóricamente, estas experiencias que viví fuertes con la salud fueron una manera de romper el mármol”. Y añadió: “Nunca tuve miedo, nunca me pregunté por qué, siempre para qué. Y me entregué. Me entregué con absoluta confianza, inocencia, esa inocencia que el niño tiene… no es la palabra ideal, pero al no tomármelo tan en serio me permitió transitar por esto de otra manera”.

De Bucourt explicó que no consultó fuentes externas ni buscó información adicional sobre su situación: “No googleé, no busqué información extra, yo tomé mis diagnósticos con muchísimo respeto y conciencia. No me hice a la cabeza con el tema. Y la verdad que funcionó”. Subrayó que el aprendizaje de su actitud resultó esencial para atravesar las distintas etapas y estar preparada “incluso para el final que a todos nos espera”.

Su relato incluyó un reconocimiento especial a quienes la acompañaron durante el proceso. “¡Mis médicos y enfermeras merecen un capítulo aparte! El amor, la empatía y cuidado de cada una/o un regalo de amor inmenso!”. Extendió su gratitud a amistades y compañeras, aludiendo a la importancia de su red de apoyo: “Hoy no me alcanzan las palabras para agradecer el enorme séquito de ángeles guardianes (amigas/os) que me acompañan todos los día a un nivel que me emociona profundamente. ¡Las amo con toda mi alma!”.

Ya con “proyectos nuevos y con ganas de recorrer un nuevo camino”, De Bucourt agradeció a la vida con energía renovada.

Tini de Bucourt junto a su hija Cecilia

La publicación motivó decenas de mensajes en redes sociales, donde se valora su valentía y el efecto transformador de sus palabras para quienes también enfrentan enfermedades. Entre los seguidores, uno comentó: “Leerte es presenciar una de las paradojas más bellas de la vida: cuando la herida no oscurece, ilumina”. Otra persona resaltó su modo de afrontar la adversidad: “Tu valentía no es la de quien lucha contra lo que pasa, sino la de quien comprende lo que pasa. Y esa es una valentía mucho más rara, más profunda, más transformadora”. Varios mensajes reconocieron su capacidad de inspirar: “Hermosa mujer! Inspiradora! Valiente! Sabia! Resiliente! E inocente! Gracias por compartirte!”. En el intercambio surgieron testimonios de quienes buscaron empatía y contención: “Yo también tuve cáncer… te mando un beso enorme. Se sale, se puede”. Otros seguidores destacaron la profundidad emocional del mensaje: “No te imaginas cómo me ayudaste. Es tan profundo todo lo que decís, llegar a ese punto de comprensión de las emociones y poder transmitirlo como lo haces…”.

Después de semanas de reflexión y gratitud, Tini de Bucourt inicia una etapa distinta, guiada por los lazos afectivos y el reconocimiento constante al acompañamiento recibido.