Sociedad

Qué líneas de colectivos funcionan durante el paro de este jueves

Las unidades de la empresa DOTA es una de las que prestará servicio durante la jornada de hoy. Qué otras firmas no se adhirieron a la medida de fuerza

Guardar
Las líneas de la empresa
Las líneas de la empresa DOTA funcionan con normalidad (Adrián Escandar)

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el grupo DOTA informó que durante la jornada del paro general circularán 65 líneas de colectivo, con el objetivo de garantizar frecuencias en los corredores de mayor demanda. Según precisó la empresa, los servicios funcionan con cronogramas habituales de día hábil, tanto en trayectos urbanos como interurbanos.

En declaraciones desde una de las cabeceras, el director del grupo, Marcelo Pasciuto, aseguró que “todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60, que está con un servicio reducido”, debido a una mayor adhesión de choferes afiliados a la UTA.

“El presentismo fue el regular de todos los días y la única línea que está con un servicio condicionado es la 60 que muchos chóferes se adhirieron al paro. El resto está trabajando bien”, remarcó durante una entrevista con Infobae al Amanecer, conducido por Nacho Girón.

El comunicado de DOTA para
El comunicado de DOTA para los choferes de los colectivos de la empresa

En diálogo con el equipo, que se completa con Luciana Rubinska y Belén Escobar, Pasciuto sostuvo que durante la madrugada “no hubo ningún tipo de agresión” y describió: “Una noche tranquila. Hubo muy poco movimiento durante la noche y recién a partir de las seis de la mañana se empezó a notar más gente en la calle”.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, DOTA informó que circularán las siguientes líneas: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115 y 117, para garantizar frecuencias en los corredores más demandados.

Además, completan la nómina las líneas 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570, que cubrirán trayectos urbanos e interurbanos durante la jornada, según precisó la empresa.

El comunicado de otras empresas y qué líneas funcionan hoy

En la Ciudad de Buenos Aires y corredores nacionales hoy operan las líneas: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 159, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283, 299.

Líneas provinciales y municipales: 300, 370, 372, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora), 562, 584, 603 y 619.

El comunicado de MOQSA que
El comunicado de MOQSA que opera las líneas 159 - 219 - 300 - 372 - 584 - 603 - 619

La UTA difundió un comunicado en el que sostiene: “Ratificamos nuestro compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convocamos a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad”.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA)
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció su adhesión a un paro general convocado en defensa de los derechos laborales

La adhesión de los principales gremios del transporte generó la detención casi total de los trenes, subtes, colectivos, taxis y servicios marítimos y aéreos. El impacto de la medida se refleja en la suspensión de vuelos comerciales y en el corte de la circulación de mercadería y servicios de navegación.

Un comunicado de la firma
Un comunicado de la firma Metropol

Temas Relacionados

paro de colectivosparo generalparo de la CGTsindicalismoCGTmovilizaciónreforma laboralcolectivosúltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a una joven en Chaco que tenía pedido de captura internacional por tráfico de drogas

El arresto ocurrió en la vía pública cuando la Policía patrullaba la zona. Días atrás, otra chica quedó detenida por delitos vinculados a estupefacientes

Detuvieron a una joven en

Declaró el policía detenido por la muerte de una mujer en Mendoza y admitió haber disparado tras la pelea

Tras este giro en la causa, anticiparon que los imputados podrían cumplir una prisión preventiva. Todavía buscan identificar al resto de los involucrados

Declaró el policía detenido por

Comenzó el juicio contra los 21 policías acusados de torturar y amenazar a siete jóvenes en Rosario

Los hechos ocurrieron en marzo de 2018. Los chicos pasaban la noche en una plaza de Mendoza y Provincias Unidas de barrio Belgrano. Fueron detenidos y maltratados en la comisaría 14

Comenzó el juicio contra los

El ex funcionario de Entre Ríos acusado de causar la muerte de cuatro hombres admitió su responsabilidad en el juicio

“Independientemente de lo duro y lo tremendo y catastrófico del hecho, no se puede volver atrás”, declaró el hombre frente al tribunal

El ex funcionario de Entre

Más de 10 provincias están bajo alerta por tormentas y calor extremo: qué dice el pronóstico para AMBA

Según los reportes oficiales el cielo permanecerá mayormente nublado y habrá un descenso de temperatura en Buenos Aires. Para el norte del país, en cambio, la máxima superará los 40° C

Más de 10 provincias están
DEPORTES
Segundo día de los últimos

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y manejará toda la jornada

Qué es el skimo, el deporte que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

El error del árbitro que nadie advirtió en el gol anulado por falta del entrenador Israel Damonte que dio la vuelta al mundo

Ataja en el Real Madrid, jugó para España y fue citado por primera vez a la selección argentina

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

TELESHOW
Soledad Villamil: “La falta de

Soledad Villamil: “La falta de apoyo a la ficción tiene consecuencias, nadie contará nuestras historias”

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

INFOBAE AMÉRICA

Las reservas de agua dulce

Las reservas de agua dulce en Uruguay se reducen, la sequía no se revierte y el futuro climático es incierto

“No echo de menos esos días, pero estoy orgulloso de las películas”, afirmó Peter Jackson a 25 años de El Señor de los Anillos

La Justicia surcoreana sentenció a cadena perpetua por insurrección al ex presidente Yoon Suk Yeol

Hackers vinculados a China accedieron a datos confidenciales del gobierno italiano y robaron información de disidentes al régimen

La Justicia boliviana dictó 3 meses de prisión preventiva a la ex gerente de YPFB por usurpación de funciones