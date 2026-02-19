El juez que permitió la primera adopción antes de un parto en San Luis: “La sentencia hace una diferencia humana”

El juez Hugo Orozco autorizó, por primera vez en San Luis, una adopción antes del nacimiento para evitar la institucionalización del bebé

En una entrevista en Infobae en vivo, el juez de familia Hugo Orozco detalló por qué avaló que una pareja adoptara a un bebé antes de su nacimiento en San Luis, una decisión inédita en la provincia. “Siempre quise evitar la institucionalización del niño”, sostuvo el magistrado al describir los motivos y precauciones detrás del fallo.

Durante su charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Orozco defendió el procedimiento: “Fue una situación especial, donde una mujer gestante manifestó tempranamente la voluntad de dar a su hijo en adopción. En vez de que ese bebé pase por la institucionalización, buscamos una alternativa más directa y humana”. Duffard valoró la novedad: “Da cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas”, remarcó en la apertura del diálogo.

El caso inédito: una adopción antes del parto y la intervención judicial

El juez relató que la intervención se activó a partir de la decisión de una mujer embarazada, quien expresó su voluntad de entregar a su hijo en adopción antes del nacimiento. Orozco explicó: “La madre tiene un plazo para arrepentirse perfectamente. Esta medida cautelar estaba supeditada a eso. Quienes adoptaron al bebé, que en principio fueron guardadores, aceptaron esa condición”. Subrayó que todo el trámite fue “con total transparencia y, sobre todo, claridad, para que la gente entienda cómo es el proceso y qué es lo que podemos hacer”.

La sentencia permitió que, una vez nacido, el bebé no pasara por ninguna institución estatal. “No quise que el bebé estuviera institucionalizado, ni siquiera que el acta se hiciera en el juzgado. Fuimos al hospital con la secretaria, pedimos una habitación aparte para la entrega y tomamos todos los recaudos para evitar revictimizaciones y situaciones incómodas”, detalló Orozco. Destacó también el acompañamiento psicológico y el trabajo conjunto con la Defensoría y el Registro de Adoptantes.

“El proceso se concluyó en pocos meses, todo el trámite fue muy rápido. La guarda preadoptiva, al ser un bebé, también fue muy corta”, agregó el magistrado, resaltando la diferencia con otros casos donde el proceso se extiende durante años.

Los recaudos legales y el plazo de arrepentimiento

La decisión judicial incluyó estrictos controles y el respeto de los plazos legales. Orozco puntualizó: “No puedo modificar los plazos del Código Civil. La madre tenía 45 días para arrepentirse, y quienes adoptaron aceptaron esa condición”. El juez remarcó que la medida cautelar permitía acelerar la entrega, pero la revocación seguía siendo posible: “Con total transparencia, la familia adoptante supo desde el principio que la situación podía revertirse”.

La sentencia judicial priorizó los derechos del recién nacido y permitió una entrega en el hospital, lejos de espacios institucionales formales

Facundo Kablan consultó sobre el seguimiento posterior a la entrega: “Después de la medida cautelar y de los 45 días, se dio la guarda preadoptiva con controles semanales. Todo dio positivo y concluyó con la adopción plena a fin del año pasado”, respondió Orozco. Explicó que, según el código, esos controles pueden durar hasta seis meses, pero en este caso, al existir informes previos y condiciones favorables, el plazo se acortó.

El juez también describió el funcionamiento del Registro de Adoptantes en San Luis: “Las personas que quieren dar a sus hijos en adopción se comunican con el Poder Judicial. Hay un órgano administrativo, el Registro de Adoptantes, que informa al juzgado. Después, según la situación, se declara la adoptabilidad del niño y, si es recién nacido, se puede evitar la institucionalización”.

Una nueva mirada sobre la justicia de familia

Orozco sostuvo que el caso puede sentar precedentes, aunque aclaró los límites: “No aplica a todos los casos, porque no es lo mismo un recién nacido que un niño de 3 o 4 años. Hay muchas situaciones diferentes, pero espero que la adopción pueda trabajarse desde esta mirada. A veces se puede, a veces no”. Recalcó el trabajo en equipo: “Uno toma muchos recaudos que no siempre se pueden contar, con la familia extensa y los equipos interdisciplinarios”.

Duffard reflexionó sobre el costado humano de la resolución: “Sentí que esta sentencia tenía un lado humano de la justicia. Siempre estamos acostumbrados a la burocracia, al papelerío, pero acá hubo una contemplación distinta”. Orozco coincidió: “Siempre tuve otra mirada sobre las instituciones. Todo lo que podamos poner de nuestra parte humana, hay que hacerlo. El derecho de familia es lo más sensible que tenemos en la justicia”.

La conductora recordó otros casos de familias solidarias y guardas prolongadas: “A veces son procesos que duran dos años y tienen un impacto emocional enorme. Es un gesto de amor infinito”. Orozco concluyó: “Nunca es grato para el niño ir al Poder Judicial, por más que sea un bebé. Por eso, cuando se puede agilizar, lo hacemos. Tengo un equipo maravilloso en el juzgado que me acompaña”.

