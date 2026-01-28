Sociedad

La línea D del Subte extenderá su horario durante la noche del miércoles por el partido de River contra Gimnasia

La medida busca ordenar la salida de los hinchas y reforzar la seguridad en la red de transporte. Cuáles son las únicas estaciones habilitadas

La línea D del Subte
La línea D del Subte extiende su horario nocturno hasta las 23:30 tras el partido entre River Plate y Gimnasia en el Estadio Monumental

La línea D del Subte de Buenos Aires modificará su cronograma habitual durante el miércoles 28 de enero para acompañar la desconcentración del partido entre River Plate y Gimnasia de La Plata, que se disputará en el Estadio Monumental. El comienzo del encuentro será a las 20:00, por lo que se espera que finalice alrededor de las 22:00.

Según informó SBASE y el concesionario Emova, el servicio nocturno se extenderá hasta las 23:30, exclusivamente para facilitar el regreso de los asistentes al encuentro deportivo, permitiendo así un mayor flujo de pasajeros y una descongestión más ordenada en las inmediaciones del estadio.

El último tren saldrá desde la estación Congreso de Tucumán, que será la única habilitada para el ingreso de pasajeros en este horario especial. También es importante destacar que solamente habrá dos bocas habilitadas para el ingreso a la estación. El recorrido permitirá el descenso únicamente en las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

Solo la estación Congreso de
Solo la estación Congreso de Tucumán de la Línea D habilita el ingreso de pasajeros en el horario especial para facilitar el regreso desde el estadio (SBASE)

De este modo, se busca optimizar la seguridad y el traslado de quienes asistan al evento, restringiendo el acceso a otras estaciones y concentrando la circulación en los puntos de mayor demanda.

Las autoridades recomendaron verificar previamente los ingresos habilitados y planificar el regreso considerando estas limitaciones, para evitar inconvenientes al finalizar el partido. La medida responde al objetivo de facilitar un retorno más ágil y seguro para los hinchas, coordinando el transporte público con los operativos habituales en eventos masivos.

“Mañana la Línea D extiende su horario para que puedas volver más rápido después del partido. Chequeá los ingresos habilitados”, escribió la cuenta oficial de Twitter del Subte de Buenos Aires.

Esta no es la primera vez que se toma una medida así por parte de la dirección del subterráneo.

Las estaciones del subte que se encuentran cerradas

Las renovaciones en las estaciones
Las renovaciones en las estaciones del Subte porteño incluyen impermeabilización, pintura, pisos nuevos, luces LED, señalética y mobiliario actualizado en los andenes (X: @basubte)

La estación Piedras de la Línea A interrumpió sus servicios durante tres meses a partir del 12 de enero con motivo de las obras de modernización planificadas para la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Del largo listado de estaciones que se encuentran en remodelación, fue la última en cerrar para realizar los trabajos.

Actualmente seis permanecen cerradas debido a las mejoras en curso. Las estaciones afectadas son Piedras y Congreso en la Línea A, Uruguay y Malabia en la Línea B, y Plaza Italia y Agüero en la Línea D. La actualización de cada uno de estos puntos responde a una planificación orientada a mejorar la infraestructura y la experiencia de viaje de los usuarios habituales del subte.

El programa de trabajos para estas remodelaciones incluye impermeabilización, tareas de pintura, reemplazo de pisos, instalación de luminarias LED, actualización de señalética, incorporación de señalización en braille en pasamanos y pórticos, y la suma de nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Subterráneos de Buenos Aires prevé
Subterráneos de Buenos Aires prevé nuevas remodelaciones en estaciones de varias líneas, incluyendo Tribunales en la Línea D y Medrano en la Línea B, en los próximos meses (X: @basubte)

Estas acciones abarcan también los sectores de accesos, galerías de escaleras tanto mecánicas como peatonales, y andenes. De acuerdo con el comunicado oficial, buscan favorecer la circulación, optimizar la organización y mejorar la iluminación de los espacios.

En cuanto a la impermeabilización, se emplearon métodos de inyección, tratamiento de juntas y productos de última generación.

El informe de SBASE enumera las estaciones ya renovadas: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la Línea A; Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel en la Línea B; San Martín en la Línea C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D; y Jujuy en la Línea E. Las obras también alcanzaron los paradores del Premetro, ampliando así el alcance del plan de mejoras.

En los próximos meses, el cronograma prevé intervenciones en más estaciones bajo la coordinación de Subterráneos de Buenos Aires S.E. Entre las siguientes en agenda figuran Tribunales en la Línea D, Medrano y Ángel Gallardo en la Línea B, Lavalle e Independencia en la Línea C, y General Urquiza y Entre Ríos en la Línea E.

Estados Unidos anunció maniobras aéreas en Medio Oriente en plena escalada con Irán y el despliegue de activos en la región