Sociedad

Cómo es por dentro la obra de $1.560 millones para restaurar un colegio emblemático de Buenos Aires

Un equipo de restauradores avanza en la recuperación del Mariano Moreno, inaugurado en 1910. El proyecto devuelve la vida a vitrales originales y a un salón de actos cerrado durante once años

Guardar
El vitral que se está
El vitral que se está restaurando en el colegio de Almagro

Más de cien años después de su inauguración, el Colegio Mariano Moreno, del barrio porteño de Almagro, atraviesa una restauración central en su historia. El proyecto pone en valor varios de sus espacios más simbólicos, entre ellos el salón de actos, que permaneció cerrado durante once años.

Ubicado en avenida Rivadavia 3577, el edificio es considerado Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires desde 2010 gracias a su valor arquitectónico. En la actualidad, aloja una escuela secundaria con más de 900 alumnos y un instituto de educación superior que dicta tecnicaturas para más de 200 estudiantes.

El salón de actos que
El salón de actos que estuvo cerrado durante más de una década

La historia de la institución se remonta a 1898, cuando el Colegio Nacional de Buenos Aires atravesaba una fuerte sobrecarga de matrícula. En ese contexto se habilitaron cuatro secciones, entre ellas la Oeste, que con el tiempo daría origen al actual Colegio Mariano Moreno.

Ubicado en un terreno de alrededor de 4.000 metros cuadrados, el edificio fue construido entre 1909 y 1910 por los arquitectos Eduardo M. Lanús Terrero y Pablo Hary. El mismo estudio fue responsable de obras emblemáticas como la Aduana de Buenos Aires y palacios como el Bosch.

La fachada del colegio
La fachada del colegio

“De los 820 edificios (escolares) que tenemos, el 15 por ciento tiene más de cien años. Esos están todos dentro de lo que es la Declaración Patrimonial Histórica. Hay otras escuelas más que no llegan a esa cantidad”, comenzó explicando Ignacio Curti, subsecretario de Gestión Administrativa de la Ciudad.

El edificio fue construido entre
El edificio fue construido entre 1909 y 1910 por los arquitectos Eduardo M. Lanús Terrero y Pablo Hary

Según detallaron desde el equipo a cargo de la obra, se trata de una inversión de 1560 millones de pesos. Contempla la restauración integral de la mansarda —la estructura que define la cubierta patrimonial del edificio—, la recuperación del vitral original y la puesta en valor de los ornamentos del cielorraso. A estas tareas se suman los trabajos de carpintería y la restauración del hall de ingreso y la escalera principal, entre otros.

Las imágenes históricas del Colegio
Las imágenes históricas del Colegio Mariano Moreno

“La mansarda es como una especie de cúpula con otra forma, que tiene una estructura de madera. Entonces, hay que reacondicionarla, adecuarla. Y el vitraux estaba como por debajo. Entonces, bueno, obviamente, filtraba atrás de la mansarda”, explicaron desde el equipo, en diálogo con Infobae.

El eje central de la restauración es el salón de actos, un espacio emblemático que permaneció abandonado durante once años. Con una capacidad para entre 150 y 200 personas, se espera que vuelva a estar en condiciones de uso en los próximos meses.

El eje central de la
El eje central de la restauración es el salón de actos, un espacio emblemático que permaneció abandonado durante once años

Para lograrlo, el equipo avanza también con trabajos de pintura, que incluyen estudios estratigráficos para identificar el color original y aproximarse lo más posible a su tonalidad. Al respecto, agregaron: “Se va decapando para llegar al color más primigenio del muro. A partir de eso, se establecen distintas muestras y se elige cuál es el más cercano”.

Según detallaron desde el equipo
Según detallaron desde el equipo a cargo de la obra, se trata de una inversión de 1560 millones de pesos

Luego llega el turno del vitral. Son 178 piezas, ninguna igual a otra, con flores y escudos argentinos que, durante años, quedaron ocultos bajo capas de polvo y guano: el espacio había sido tomado por las palomas. Para devolverle su brillo original, los restauradores trabajan una a una, desmontando, limpiando y reencastrando.

La tarea es casi artesanal:
La tarea es casi artesanal: revisar ornamento por ornamento, sellar fisuras, reconstituir y volver al color original

María Belén Ramírez, jefa de Obra Patrimonial de la firma a cargo de la restauración, también se refirió a los adornos en yeso: “Previamente, hicimos un trabajo de limpieza porque había mucho polvo y el cielorraso se veía comprometido debido a las filtraciones. Empezaron a caer ornamentos y el yeso se empezó a disgregar y morir”.

La tarea es casi artesanal: revisar ornamento por ornamento, sellar fisuras, reconstituir y volver al color original. “Es trabajo de arqueólogo. Vas entrando, limpiando, viendo cuál es la enfermedad del edificio”, siguió Ramírez.

La obra se encuentra actualmente
La obra se encuentra actualmente en su tercer mes de ejecución

La obra se encuentra actualmente en su tercer mes de ejecución. Comenzó en octubre y tiene prevista su finalización hacia fines de julio, con un plazo total estimado de 270 días.

Temas Relacionados

Buenos AiresColegioRestauraciónEducaciónColegio Mariano MorenoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Corrientes: detuvieron a un conductor en la Ruta Nacional 14 que dio un récord de alcoholemia en la provincia

La Subsecretaría de Seguridad Vial confirmó que el operativo conjunto con la ANSV y la policía provincial permitió identificar a un automovilista con 3,05 gramos por litro de alcohol en sangre

Corrientes: detuvieron a un conductor

“Estás loco”: un hombre intentó matar con una pistola de aire comprimido a un gallo para que deje de cacarear

El hecho ocurrió en el barrio de Ciudadela, en la ciudad de Santa Fe. El agresor lanzó 4 tiros contra el animal con un arma que había comprado por internet. La historia de “Coco”, el animal que no tiene dueño y es del barrio

“Estás loco”: un hombre intentó

Cómo sigue la situación de los vecinos de Comodoro Rivadavia afectados por el deslizamiento del Cerro Hermitte

La búsqueda de alquileres se intensificó en los barrios Sismográfica, El Marquesado y Médanos, tras la inhabilitación de numerosas viviendas. El Gobierno provincial destinó fondos millonarios y anunció la construcción de casas mediante el sistema Steel Framing para asistir a los damnificados

Cómo sigue la situación de

Susto en Chacarita por la caída de un balancín de una construcción sobre una casa: “No me mató de casualidad”

El desplome generó daños materiales en la vivienda. Los vecinos se quejaron de que no es la primera situación de molestia y peligro que se genera por la obra

Susto en Chacarita por la

In fraganti: detuvieron a tres “hombres araña” que treparon una casa de Villa Pueyrredón para entrar a robar

Fueron capturados durante la madrugada del domingo pasado. El más joven, de 22 años, tenía varios antecedentes

In fraganti: detuvieron a tres
DEPORTES
Faustino Oro logró otra contundente

Faustino Oro logró otra contundente victoria en el Challengers de Países Bajos y es uno de los escoltas

El Inter de Lautaro Martínez recibe al Arsenal por la séptima fecha de la Champions League: la agenda completa

Dieron a conocer la delegación completa de Argentina para los Juegos Olímpicos de invierno

Histórico cambio en la Fórmula 1 luego de 33 años: Audi presentó el coche para su debut en 2026

Sean O’Malley confesó: “Este podría ser el último año de Suga” y desató especulaciones sobre su futuro en UFC

TELESHOW
Así entrena Juana Viale en

Así entrena Juana Viale en Mar del Plata: ejercicio y paisajes en la rambla

El verano apacible de Florencia Bas: de compras en el súper a la espera de su primer nieto con Ricardo Darín

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se separaron luego de dos años casados

La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali: “Cuídenme”

Benjamín Vicuña compartió su orgullo por la pasión de su hijo Beltrán: “Ya casi”

INFOBAE AMÉRICA

Tensión por Groenlandia: el primer

Tensión por Groenlandia: el primer ministro de Canadá advirtió que Rusia es “una clara amenaza para el Ártico”

Presidentes de Brasil, Ecuador y Guatemala asistirán al Foro de la CAF en Panamá

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 convoca a líderes mundiales en Panamá

La poeta Rachel Eliza Griffiths desvela la intimidad de su vida con Salman Rushdie

El misterio de la polilla “caniche” que asombra a los científicos por su llamativa apariencia