Un chofer de Santa Fe encontró una mochila llena de dinero y medicamentos, la devolvió y no aceptó recompensa

La historia comenzó en el barrio San Martín y finalizó con la devolución de una mochila que contenía dinero en efectivo y medicamentos costosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la ciudad de Santa Fe, un episodio singular ocurrió durante este martes por la mañana cuando Gustavo, chofer de una aplicación, devolvió una mochila olvidada que contenía dinero en efectivo y medicamentos costosos a una pasajera.

El conductor relató la situación en una entrevista donde reconstruyó cómo la pasajera, acompañada de su hija, abordó el auto en el barrio San Martín rumbo al barrio Transporte para celebrar un cumpleaños. Al finalizar el recorrido y tras despedirse, la mujer y su hija descendieron del vehículo sin advertir que habían dejado pertenencias en el asiento trasero.

Según detalló Gustavo en diálogo con Aire de Santa Fe, la jornada continuó normalmente hasta que, durante el siguiente viaje, recibió una llamada insistente a su teléfono alternativo. Al atender, escuchó la voz angustiada de la pasajera, quien expresó: “Sabe que lo estoy llamando porque tengo una amargura terrible y estoy desesperada. Me olvidé la mochila mía atrás del auto suyo con medicamentos muy caros y plata”. El chofer, sin dudar, se comprometió a acercar el bolso personalmente: “Señora, quédese tranquila, que si usted me da quince minutos, yo se lo llevo”, afirmó él.

Mientras conducía, Gustavo pidió a la nueva pasajera que verificara si había alguna mochila en el asiento posterior. La señora corroboró la presencia del objeto y se lo alcanzó. De inmediato, el chofer se dirigió al lugar de trabajo de la propietaria, quien aguardaba fuera de su casa, visiblemente afectada por la situación. Según reconstruyó el propio conductor, al reencontrarse, pidió que revisara su mochila en el acto. Tras constatar que todo estaba en orden, la pasajera insistió en entregarle una suma de dinero como agradecimiento, aunque Gustavo aseguró que no lo hizo por interés material: “Me insistió que me quería dejar algo de plata, me lo dejó arriba del asiento, me agradeció y la otra chica también”.

Gustavo explicó que suele ayudar a personas en situación vulnerable durante sus recorridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, Gustavo relató múltiples momentos en los que optó por no cobrar a pasajeros en situación vulnerable: “Al que lo pueda ayudar y lo llevo en el auto, y no tiene para pagarme, no se lo cobro. Porque yo no sé qué situación de su vida o en qué momento está pasando. Porque Dios siempre me ayuda de alguna manera”. También expresó su visión sobre la tarea diaria: “Hay muchos chóferes buenos y yo, dentro de todo, trato de hacer lo mejor posible para que todos los días me salga bien mi rutina y volver a mi casa tranquilo”.

El conductor compartió también una experiencia donde fue víctima de un intento de asalto por parte de dos pasajeros. Según narró, los jóvenes planearon robarle, pero desistieron tras mantener una conversación en la que el chofer manifestó que no temía por sí mismo, sino por las consecuencias ante Dios: “¿Sabés a quién tenés que tenerle miedo? A Dios. Ustedes ténganle miedo a Dios, porque el que me haga algo a mí, que soy un pobre laburante, que estoy doce horas acá y me saca las cosas, con Dios se va a tener que arreglar”. Los asaltantes bajaron del auto sin concretar el robo y le pagaron parte del viaje.

El testimonio de Gustavo, reproducido por Aire de Santa Fe, reflejó en parte su labor diaria: “Yo lo hago de corazón, lo hago porque no me interesa las cosas que queden en el auto, porque es mi trabajo, mis cosas de vida y el respeto que le enseñan los padres a uno de chico, que vos tenés que tratar de ser lo más derecho posible en la vida”.

El conductor concluyó su participación en el programa remarcando la importancia de la ayuda mutua y el respeto entre las personas, al tiempo que agradeció a quienes lo acompañaron y escucharon su historia, y remarcó que se fue “con el alma llena”.