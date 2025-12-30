Sociedad

El impactante incendio de una combi de la Policía Bonaerense en la autopista Riccheri

Ocurrió a metros de la avenida General Paz. Las llamas ya fueron controladas

Guardar
Se trata de un minibus de la Policia de la Provincia de Buenos Aires

Un incendio se registró en las primeras horas de este martes sobre la autopista Riccheri, en sentido a la ciudad de Buenos Aires, en donde una combi perteneciente a la Policía Bonaerense se prendió fuego.

El hecho ocurrió a metros de la avenida General Paz. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que, al momento, las llamas ya fueron controladas.

Intervinieron los cuerpos de Bomberos de la Ciudad y La Matanza

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, en conjunto con Bomberos Voluntarios de La Matanza.

En paralelo, un hombre de 55 años falleció esta mañana tras ser atropellado por un colectivo en la intersección de Pasteur y Viamonte, en el barrio de Balvanera de la ciudad de Buenos Aires. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató el deceso en el lugar del hecho debido a “lesiones incompatibles con la vida”.

El accidente ocurrió durante las primeras horas del día. Al arribar la ambulancia de SAME, los profesionales de la salud verificaron que el peatón ya no presentaba signos vitales.

Efectivos de la Policía de la Ciudad acordonaron la zona para permitir el trabajo de la Policía Científica, que realizó peritajes en el lugar del accidente. Las autoridades trabajan para identificar a la víctima y establecer la mecánica exacta del hecho.

“Personal de la Comisaría Vecinal 3 C de la Policía de la Ciudad concurrió al lugar, donde fue convocado el SAME, que confirmó el fallecimiento del peatón, de 55 años”, señalaron fuentes policiales a Infobae. Y confirmaron que el colectivo circulaba sin pasajeros.

De acuerdo con el parte oficial, la muerte fue consecuencia de lesiones incompatibles con la vida. El conductor del colectivo permanecía en el lugar del incidente al momento de la llegada de los peritos. Interviene en la causa la fiscalía de turno.

Un conductor sufrió un cuadro de hipoglucemia, se descompensó y chocó a varios autos estacionados

Casi en simultáneo, un automóvil impactó contra varios vehículos estacionados en Gascon al 1100, entre las avenidas Córdoba y Cabrera, en Palermo. El conductor, un hombre de 39 años con un cuadro de hipoglucemia vinculado a su condición diabética, fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y no requirió traslado hospitalario.

El incidente ocurrió durante la mañana, cuando el hombre sufrió una descompensación mientras manejaba, lo que provocó la pérdida de control del rodado y el posterior choque contra autos estacionados. SAME brindó tratamiento al conductor en el lugar y confirmó que no hubo heridos adicionales entre los ocupantes de los vehículos afectados ni entre peatones.

El operativo quedó a cargo de la Comisaría 14 A, que dispuso el corte total de Gascon al 1100 para facilitar la labor de los servicios de emergencia y la Policía Científica, encargada de las pericias. El tránsito permanece interrumpido en la zona y las autoridades solicitan evitar el sector hasta que finalicen los trabajos.

El SAME trató al conductor

Durante la tarde de ayer, una mujer de 29 años perdió la vida tras ser atropellada por un camión en Avenida Presidente Ramón Castillo, en Retiro. El hecho ocurrió cuando la víctima quedó atrapada debajo del vehículo, a un costado de la cabina, y los equipos de emergencia constataron el fallecimiento en el lugar del hecho debido a lesiones incompatibles con la vida.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al sitio tras el aviso de transeúntes y confirmó que la joven no presentaba signos vitales al momento de su arribo. La intervención de la Policía de la Ciudad permitió resguardar el área para facilitar las tareas de peritaje a cargo de la Policía Científica.

Según informaron fuentes oficiales, la mujer quedó debajo del camión tras el impacto, sin oportunidad de ser rescatada con vida. Los peritos trabajaron para determinar las causas del siniestro y establecer la mecánica del accidente.

Temas Relacionados

IncendioAutopista RicchieriAvenida General PazPolicía BonaerenseÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Violencia en Rosario: balearon a una nena de 7 años en un ataque a tiros

La Policía aprehendió a cuatro sospechosos con una moto robada, una pistola y dos escopetas. La víctima, que recibió un disparo en el abdomen, se recupera en un hospital

Violencia en Rosario: balearon a

Nahir Galarza, a 8 años del crimen de Fernando Pastorizzo: cómo es su vida en prisión

La joven, condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio, está alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná. Aunque lo pidió, no tiene acceso a redes. ¿Qué actividades realiza?

Nahir Galarza, a 8 años

Una fuga de gas cerca de la Quinta de Olivos movilizó a bomberos y Defensa Civil

Un escape en un conducto de media presión en Avenida Maipú generó un operativo nocturno con cortes parciales de circulación y trabajos que se extendieron hasta la mañana, sin evacuaciones ni heridos

Una fuga de gas cerca

Los inquietantes mensajes en redes de la mujer que fue degollada en Lomas del Mirador: “Sola pero segura”

Janet Karina Arotinco Palomino fue asesinada cuando regresaba de un boliche en Liniers. El sospechoso, Manuel Alberto Norry, fue arrestado este lunes por la DDI de La Matanza

Los inquietantes mensajes en redes

Un hombre murió atropellado por un colectivo en Balvanera

Además, un conductor diabético sufrió un cuadro de hipoglucemia en Palermo y chocó varios autos estacionados

Un hombre murió atropellado por
DEPORTES
Crece la expectativa en la

Crece la expectativa en la F1 por la posible llegada de Christian Horner a Alpine: la millonaria inversión y el futuro de Briatore

Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza en el marco de la causa que investiga a los dirigentes del fútbol argentino

El futbolista que retornó a River Plate tras un préstamo y Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta para la pretemporada

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca Juniors en este mercado de pases

Ganó por KO como visitante y se desató una salvaje batalla campal en el ring: “Nos atacaron 100 personas y nosotros éramos 4”

TELESHOW
¿El fin de una rivalidad

¿El fin de una rivalidad histórica?: Pampita y Nicole Neumann juntas en un evento en Punta del Este

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata en el primer aniversario de su muerte: “Te encontré en mis sueños”

Beto Casella confirmó qué panelistas lo acompañarán en América: la figura a la que no pudo convencer

Sabrina Rojas reveló que un novio le fue infiel con Claudia Ciardone: “La encaré en un baño”

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa recomendó la renuncia

Daniel Noboa recomendó la renuncia al presidente de la Judicatura tras el escándalo por presiones

Líder de los Comandos de la Frontera acusado del asesinato de once militares ya está preso en Ecuador

El mercado del arte se recupera: las 10 ventas millonarias de 2025

Los estudiantes universitarios se suman a las protestas contra la crisis económica en Irán: “Muerte al dictador”

Las estatinas no solo protegen contra el colesterol: prueban su efecto en personas con diabetes tipo 2