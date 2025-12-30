El impactante incendio de una combi de la Policía Bonaerense en la autopista Riccheri

Se trata de un minibus de la Policia de la Provincia de Buenos Aires

Un incendio se registró en las primeras horas de este martes sobre la autopista Riccheri, en sentido a la ciudad de Buenos Aires, en donde una combi perteneciente a la Policía Bonaerense se prendió fuego.

El hecho ocurrió a metros de la avenida General Paz. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que, al momento, las llamas ya fueron controladas.

Intervinieron los cuerpos de Bomberos de la Ciudad y La Matanza

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, en conjunto con Bomberos Voluntarios de La Matanza.

En paralelo, un hombre de 55 años falleció esta mañana tras ser atropellado por un colectivo en la intersección de Pasteur y Viamonte, en el barrio de Balvanera de la ciudad de Buenos Aires. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató el deceso en el lugar del hecho debido a “lesiones incompatibles con la vida”.

El accidente ocurrió durante las primeras horas del día. Al arribar la ambulancia de SAME, los profesionales de la salud verificaron que el peatón ya no presentaba signos vitales.

Efectivos de la Policía de la Ciudad acordonaron la zona para permitir el trabajo de la Policía Científica, que realizó peritajes en el lugar del accidente. Las autoridades trabajan para identificar a la víctima y establecer la mecánica exacta del hecho.

“Personal de la Comisaría Vecinal 3 C de la Policía de la Ciudad concurrió al lugar, donde fue convocado el SAME, que confirmó el fallecimiento del peatón, de 55 años”, señalaron fuentes policiales a Infobae. Y confirmaron que el colectivo circulaba sin pasajeros.

De acuerdo con el parte oficial, la muerte fue consecuencia de lesiones incompatibles con la vida. El conductor del colectivo permanecía en el lugar del incidente al momento de la llegada de los peritos. Interviene en la causa la fiscalía de turno.

Un conductor sufrió un cuadro de hipoglucemia, se descompensó y chocó a varios autos estacionados

Casi en simultáneo, un automóvil impactó contra varios vehículos estacionados en Gascon al 1100, entre las avenidas Córdoba y Cabrera, en Palermo. El conductor, un hombre de 39 años con un cuadro de hipoglucemia vinculado a su condición diabética, fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y no requirió traslado hospitalario.

El incidente ocurrió durante la mañana, cuando el hombre sufrió una descompensación mientras manejaba, lo que provocó la pérdida de control del rodado y el posterior choque contra autos estacionados. SAME brindó tratamiento al conductor en el lugar y confirmó que no hubo heridos adicionales entre los ocupantes de los vehículos afectados ni entre peatones.

El operativo quedó a cargo de la Comisaría 14 A, que dispuso el corte total de Gascon al 1100 para facilitar la labor de los servicios de emergencia y la Policía Científica, encargada de las pericias. El tránsito permanece interrumpido en la zona y las autoridades solicitan evitar el sector hasta que finalicen los trabajos.

El SAME trató al conductor

Durante la tarde de ayer, una mujer de 29 años perdió la vida tras ser atropellada por un camión en Avenida Presidente Ramón Castillo, en Retiro. El hecho ocurrió cuando la víctima quedó atrapada debajo del vehículo, a un costado de la cabina, y los equipos de emergencia constataron el fallecimiento en el lugar del hecho debido a lesiones incompatibles con la vida.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al sitio tras el aviso de transeúntes y confirmó que la joven no presentaba signos vitales al momento de su arribo. La intervención de la Policía de la Ciudad permitió resguardar el área para facilitar las tareas de peritaje a cargo de la Policía Científica.

Según informaron fuentes oficiales, la mujer quedó debajo del camión tras el impacto, sin oportunidad de ser rescatada con vida. Los peritos trabajaron para determinar las causas del siniestro y establecer la mecánica del accidente.