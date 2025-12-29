Sociedad

Video: así fue el primer aterrizaje de un avión en el nuevo aeropuerto de Rosario

El primer descenso en la refaccionada pista coincidió con la reapertura de una terminal ampliada de 10.500 metros cuadrados, dos mangas y una zona internacional reacondicionada

Así fue el primer aterrizaje en el nuevo aeropuerto de Rosario

El aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” vivió en la mañana del lunes un momento señalado para la infraestructura aérea de la región: el primer avión aterrizó sobre la nueva pista completamente renovada, marcando el retorno de las operaciones tras poco más de tres meses de obras. La aeronave sanitaria de CUDAIO proveniente de Mendoza tocó suelo rosarino cerca de las 8.10, abriendo la secuencia de vuelos que utilizarán las flamantes instalaciones.

El aterrizaje, captado desde la cabina y compartido en redes sociales por uno de los pilotos, quedó registrado como el primero en estrenar la pista. El video muestra la perspectiva desde el aire, con la superficie completamente nueva que será utilizada en las próximas horas por vuelos privados, mientras que el primer servicio comercial arribará el martes a las 00.15.

La reinauguración del Aeropuerto Internacional Rosario sucede tras una inversión de 150 millones de dólares aportados íntegramente por el Gobierno de Santa Fe, luego de que la licitación nacional fuera levantada. Los trabajos ejecutados incluyeron la repavimentación total de los 3.000 metros de longitud y 45 metros de ancho de la pista, la reconstrucción de ambas cabeceras de hormigón y la incorporación de un moderno sistema de balizamiento LED, exclusivo en el interior argentino.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, subrayó la complejidad técnica del proyecto: “Hicimos en noventa días una pista de aterrizaje. Esta es la segunda pista más grande después de Ezeiza, todo en un plazo de noventa días”.

La terminal ahora cuenta con
La terminal ahora cuenta con diez mil quinientos metros cuadrados y nuevas áreas para pasajeros y servicios internacionales

La terminal, además, fue renovada y ahora suma 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un área internacional reacondicionada. El objetivo, según anunció la administración provincial, es transformar el aeropuerto en un nodo estratégico de conectividad, con vuelos hacia siete países y más de cincuenta conexiones semanales para el año 2026.

Así lo remarcó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien celebró el hito en materia de conectividad: “Hoy estamos haciendo historia en la Provincia de Santa Fe. De ahora en más no vamos a tener que envidiar a ningún otro aeropuerto. Esto fue producto de una decisión política. Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a este aeropuerto. Hoy Rosario se conecta al mundo, Santa Fe despega”.

Durante el evento inaugural, que reunió a autoridades y público en las inmediaciones del renovado edificio, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó el impacto institucional y productivo del proyecto: “Sentimos que tenemos el aeropuerto que nos merecemos. No es solo para las personas que quieren viajar, sino que es un aeropuerto que abre los brazos de Rosario y de toda la región al mundo y dice que aquí hay una provincia productiva que quiere colaborar para que a la Argentina también le vaya bien”.

En sus palabras, resaltó el carácter transparente y eficiente de la obra: “Este aeropuerto es el símbolo de que juntos podemos salir adelante. Hoy podemos mostrarle a Rosario, a la Provincia y a la Argentina que aquí hay obra pública sin corrupción, con eficacia, que muestra que las obras públicas también se pueden terminar en tiempo y forma como corresponde. Cuando no se roba, la plata alcanza”.

La pista del aeropuerto rosarino
La pista del aeropuerto rosarino fue renovada en solo noventa días, con una inversión íntegramente provincial

La diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, también valoró la autonomía provincial durante la jornada, al remarcar que “este aeropuerto es provincial y se llama Islas Malvinas. Es de una provincia que invierte y se anima en una Argentina difícil, que nos deja solos y no contempla la obra pública”.

La ceremonia de reapertura contó con espectáculos aéreos, sorteos de pasajes y shows musicales a cargo de Sofía Gazzaniga y la banda Vilma Palma e Vampiros. El público acompañó el evento en masa, ocupando los alrededores del edificio terminal.

El renovado Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” aspira a consolidarse como el principal hub aéreo del interior del país. Las autoridades provinciales enfatizaron el carácter estratégico de la obra para la conectividad, la economía y la integración de Santa Fe con el resto de la Argentina y el mundo.

La secuencia de vuelos privados y comerciales que utilizarán la pista ya está en marcha, inaugurando una etapa con nuevas expectativas para la terminal aérea más importante de la región.

