Córdoba: dos personas murieron por accidentes viales

Un automovilista perdió la vida en el lugar tras volcar su vehículo, en la Variante Juárez Celman

Dos accidentes de tránsito ocurridos en Alicia y en la Variante Juárez Celman provocaron la muerte de una mujer y un hombre en las últimas horas, según informaron fuentes policiales de Córdoba a Infobae.

La madrugada del domingo, una Toyota Hilux colisionó con una motocicleta Motomel 150 cc en el kilómetro 143 de la Ruta Provincial N° 13, cerca de Alicia. En el vehículo menor viajaban un conductor de 56 años y su acompañante, la víctima fatal, quien fue trasladada al Hospital Diego Montoya de Las Varillas, donde confirmaron su deceso tras presentar lesiones de gravedad.

El segundo siniestro se produjo aproximadamente a las 22 horas del domingo, en la Variante Juárez Celman, a la altura del kilómetro 1, en el barrio Jorge Newbery. Un automovilista perdió la vida en el lugar tras volcar su vehículo. Personal de emergencias constató el fallecimiento al llegar al sitio. Las autoridades continúan investigando las causas de ambos episodios.

Por otro lado, dos hombres fueron detenidos tras protagonizar maniobras peligrosas y negarse a un control policial durante la tarde de este domingo en la Ruta Provincial 5, en Santa Rosa de Calamuchita. El vehículo Nissan Frontier en el que circulaban fue secuestrado por las autoridades, quienes confirmaron que ambos ocupantes, de 28 y 45 años, entorpecieron el procedimiento al ofuscarse y oponerse a la requisa policial.

Los arrestados realizaron adelantamientos sobre doble línea amarilla, conducta que motivó la intervención policial y los puso a disposición de la justicia competente.

Muerte en Navidad

La moto caída de la víctima tras el choque con una camioneta en la calle Alberdi y La Rioja de la localidad cordobesa de Villa María (El Doce.tv)

En la madrugada del jueves pasado, un accidente vial en el barrio Ameghino, de Villa María, provincia de Córdoba, dejó como saldo la muerte de un joven de 24 años.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30, cuando la víctima regresaba de celebrar la Nochebuena. La tragedia se produjo en la intersección de las calles Alberdi y La Rioja, donde una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y una Toyota Hilux conducida por un hombre de 53 años impactaron de manera violenta.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, el personal de Bomberos Voluntarios llegó al lugar poco después del incidente y asistió al joven herido, trasladándolo al Hospital Regional Pasteur. El motociclista ingresó con lesiones graves y falleció horas más tarde pese a los intentos médicos por salvarlo.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la Fiscalía de Instrucción de Turno, encabezada por la fiscal Juliana Companys y la secretaria Carolina Ardisino, dispuso la intervención del personal de Policía Científica en la escena del accidente.

Las autoridades realizaron tareas de foto-planimetría y pericias técnicas en el cruce donde se produjo el choque, con el objetivo de determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

El procedimiento incluyó la recolección de pruebas materiales, registros fotográficos y la reconstrucción preliminar del trayecto de ambos vehículos involucrados. Hasta el momento, se desconoce cuál fue la mecánica exacta del accidente.

La investigación sigue abierta y las fuentes judiciales señalaron que se aguarda el resultado de los peritajes y los testimonios de eventuales testigos para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Días atrás, murió un joven de 22 años (Policía de Córdoba)

Días atrás, un accidente fatal alteró la avenida La Voz del Interior al 6600, en el barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba. El hecho se produjo cuando un Fiat Regata, en el que viajaban un hombre y una mujer, perdió el control e impactó contra un poste de cemento. A raíz del choque, el vehículo volcó y quedó apoyado sobre su lateral izquierdo, dejando a ambos ocupantes atrapados en el interior.

Efectivos de la Dirección Bomberos acudieron y trabajaron en el rescate de las víctimas, quienes permanecían inmovilizadas dentro del habitáculo luego del impacto. Personal de un servicio de emergencias confirmó poco después el fallecimiento del conductor, un joven de 22 años. La mujer que lo acompañaba fue trasladada consciente al Hospital de Urgencias, donde recibió atención médica tras ser diagnosticada con politraumatismos.