Se incendió un depósito de pallets en San Martín: evacuaron a vecinos y a un geriátrico

Las impactantes imágenes del depósito en llamas

Un impactante incendio se desató esta madrugada en el partido bonaerense de San Martín, en donde un depósito de pallets se prendió fuego en las primeras horas del día. Ante la magnitud del siniestro, las autoridades debieron evacuar a los vecinos de las viviendas linderas y a un geriátrico cercano.

Según pudo reconstruir Infobae, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Charlone Suárez, en la localidad de José León Suárez. Cerca de la una de la madrugada, el cuartel de Bomberos de Villa Ballester recibió el alerta.

Los videos que compartieron los vecinos en redes sociales

Desde el cuartel confirmaron a este medio que, al ingresar al depósito de compra y venta de pallets, también se encontraron baterías en desuso y tubos de garrafa de aire acondicionado. Afortunadamente, el local se encontraba vacío.

Así se ve el incendio de José León Suárez desde un drone

Por la magnitud de las llamas, los vecinos de dos viviendas linderas debieron ser evacuados. Además, un geriátrico de la zona fue desalojado de manera preventiva: en total, unos 30 adultos mayores fueron trasladados a la vereda de enfrente, aunque luego pudieron regresar cuando la situación quedó bajo control.

Cerca de las 4 de la mañana, los Bomberos lograron controlar el incendio. En estos momentos, el cuartel continúa trabajando en tareas de remoción y escombramiento.

El incendio se produjo en la intersección de Juan Manuel de Rosas y Charlone Suárez.

En el operativo participaron alrededor de 18 dotaciones de Bomberos y unos 50 efectivos. El depósito afectado tiene dimensiones aproximadas de 20 por 20 metros y una altura de seis metros.

Cerca de la una de la madrugada, el cuartel de Bomberos de Villa Ballester recibió el alerta.

Noticia en desarrollo...