Se incendió un depósito de pallets en San Martín: evacuaron a vecinos y a un geriátrico

Ocurrió en la localidad de José León Suárez. Las impactantes imágenes de las llamas

Las impactantes imágenes del depósito en llamas

Un impactante incendio se desató esta madrugada en el partido bonaerense de San Martín, en donde un depósito de pallets se prendió fuego en las primeras horas del día. Ante la magnitud del siniestro, las autoridades debieron evacuar a los vecinos de las viviendas linderas y a un geriátrico cercano.

Según pudo reconstruir Infobae, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Charlone Suárez, en la localidad de José León Suárez. Cerca de la una de la madrugada, el cuartel de Bomberos de Villa Ballester recibió el alerta.

Los videos que compartieron los vecinos en redes sociales

Desde el cuartel confirmaron a este medio que, al ingresar al depósito de compra y venta de pallets, también se encontraron baterías en desuso y tubos de garrafa de aire acondicionado. Afortunadamente, el local se encontraba vacío.

Así se ve el incendio de José León Suárez desde un drone

Por la magnitud de las llamas, los vecinos de dos viviendas linderas debieron ser evacuados. Además, un geriátrico de la zona fue desalojado de manera preventiva: en total, unos 30 adultos mayores fueron trasladados a la vereda de enfrente, aunque luego pudieron regresar cuando la situación quedó bajo control.

Cerca de las 4 de la mañana, los Bomberos lograron controlar el incendio. En estos momentos, el cuartel continúa trabajando en tareas de remoción y escombramiento.

El incendio se produjo en la intersección de Juan Manuel de Rosas y Charlone Suárez.

En el operativo participaron alrededor de 18 dotaciones de Bomberos y unos 50 efectivos. El depósito afectado tiene dimensiones aproximadas de 20 por 20 metros y una altura de seis metros.

Cerca de la una de
Cerca de la una de la madrugada, el cuartel de Bomberos de Villa Ballester recibió el alerta.

Noticia en desarrollo...

Tras pasar la Navidad en Rosario, Lionel Messi viajará a Uruguay: el motivo

El gesto navideño de una estrella del Barcelona en su ciudad natal: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia”

El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará la última gran pelea del 2025 contra Alan David Picasso: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Sufrió más de 25 fracturas, ganó dos veces el Rally Dakar en motos y se reinventó en autos: el renacer del argentino Kevin Benavides

El lado desconocido de Marino Hinestroza, flamante refuerzo de Boca Juniors: su millonario negocio fuera del fútbol

Flor Jazmín Peña celebró el cumpleaños de Nico Occhiato con una emotiva carta: “Qué ganas de ser equipo juntos”

“Yo nunca pierdo”: Ferbo y Flor Regidor se ponen a prueba en #Detaquito

María Becerra explotó contra los haters que cuestionaron sus vacaciones en Finlandia: “¿Vos qué hacés?”

La llamativa receta navideña de Sofía “La Reini” Gonet que causó impacto en las redes: “No me lo puedo perder”

La romántica postal de Wanda Nara y Martín Migueles en sus vacaciones en Punta del Este: besos y amor en la piscina

En medio de las tensiones con China, Japón tendrá un presupuesto de Defensa récord de 58 mil millones de dólares en 2026

Iglesia Católica de Uruguay tiene la “esperanza” de que el Papa León XIV visite la región en 2026

Navidad violenta en Uruguay: hubo siete asesinatos en menos de 48 horas

Ataque con cuchillo y spray químico en una fábrica de Japón: al menos 14 heridos

Zelensky confirmó que se reunirá próximamente con Trump: “No vamos a perder ni un solo día”