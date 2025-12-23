Ascendieron a los tres bomberos heridos que fueron atropellados mientras combatían un incendio en Morón

La comunidad de Tres de Febrero convocó una marcha para reclamar justicia tras la muerte del bombero Matías Di Paolo por el accidente en Morón

Un accidente fatal marcó la noche del pasado 15 de diciembre en el límite entre Morón y Tres de Febrero, cuando un grupo de bomberos fue embestido por un auto mientras combatía un incendio de pastizales en un basural a cielo abierto sobre la Avenida Bernabé Márquez. El hecho dejó como saldo la muerte de Matías Di Paolo y heridas graves en tres compañeros del cuartel.

El dolor y la indignación por el incidente conmocionaron a la comunidad de Tres de Febrero. Ahora, familiares, amigos y vecinos de Matías Di Paolo, como el cuartel de Bomberos Voluntarios de esta localidad, convocaron a una marcha para reclamar justicia, de acuerdo con la información brindada por la agencia de noticias NA.

La concentración se realizará este martes, en la intersección de Santos Vega y Del Kaiser. El objetivo es visibilizar el pedido de esclarecimiento y justicia por la muerte del bombero y por el destino de los heridos, quienes continúan hospitalizados.

El Cuerpo de Bomberos de Tres de Febrero ascendió al grado de Subayudante a los tres bomberos sobrevivientes como reconocimiento a su entrega y compromiso

La respuesta institucional tras la tragedia tampoco se hizo esperar. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero comunicó la promoción al grado inmediato superior de Micaela Quipildor, Mateo Herni y Milagros Barrionuevo, en reconocimiento por su actuación durante el operativo el día del violento accidente.

El comunicado del cuartel explicó que la medida se fundamenta en “la actuación desarrollada durante un servicio por incendio de pastizales, oportunidad en la que, encontrándose finalizando las tareas operativas y procediendo al repliegue del material y del personal, un vehículo ajeno a la institución, conducido de manera imprudente y a alta velocidad, embistió a parte de la dotación”.

El ascenso, según detalló la institución, constituye un acto formal de reconocimiento a la entrega y el compromiso de los agentes lesionados en cumplimiento de su deber. En los tres casos el ascenso les otorgó el título de “Subayudante”.

El accidente en la Avenida Bernabé Márquez dejó un bombero fallecido y tres compañeros gravemente heridos durante un operativo contra incendio de pastizales

“Acompañamos este reconocimiento con el respeto y la consideración que merece cada integrante que honra la función bomberil al servicio de la comunidad”, cerró el comunicado del sitio oficial de los bomberos, compartido a través de sus redes sociales.

El estado de los bomberos heridos se mantiene como una de las principales preocupaciones para la comunidad del distrito. Según NA, Micaela Quipildor, quien también es la pareja de Di Paolo, sufrió politraumatismos con amputación de una pierna y permanece internada en el Hospital Bocalandro.

Dos de los miembros sufrieron graves lesiones, incluyendo amputaciones, y permanecen internados en hospitales de la región luego del choque fatal

Mateo Herni evoluciona en el Sanatorio Quemes de Capital Federal tras recibir una fractura en ambos fémur. Milagros Barrionuevo se encuentra en el mismo establecimiento con una fractura de fémur y politraumatismos, también sufrió la amputación de un miembro. El personal del SAME brindó los primeros auxilios y trasladó a las víctimas a los distintos hospitales.

En paralelo a la marcha y el reconocimiento institucional, la investigación judicial avanza en los tribunales de Morón. César Cervantes, de 54 años, fue identificado como el conductor del Volkswagen y se encuentra detenido a disposición del fiscal Matías Rappazzo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7.

Cervantes se negó a declarar ante la fiscalía y el test de alcoholemia realizado dio resultado negativo. Posteriormente, el fiscal solicitó que el Juzgado de Garantías N°4 del distrito convirtiera la aprehensión en detención formal y agravó la imputación de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual, una figura legal que contempla penas de 8 a 25 años de prisión.

El conductor César Cervantes fue detenido tras ser identificado como responsable de embestir al grupo de bomberos y enfrenta cargos de homicidio simple con dolo eventual

“Yo no vi nada”, afirmó el conductor de una Fiat Toro -el otro vehículo vinculado al caso- al comparecer de manera voluntaria ante la Justicia. Frente a las consultas del fiscal Leandro Tommasone y su secretario acerca de cómo ocurrió el choque fatal, sostuvo que no tenía conocimiento de lo sucedido.

El proceso penal continúa su curso, mientras la comunidad y los familiares de las víctimas aguardan respuestas y avances en la investigación judicial.