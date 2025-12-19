Crimen y Justicia

Bomberos atropellados en Morón: dos de las víctimas sufrieron amputaciones en sus miembros inferiores

Una de las mujeres fue sometida a varios tratamientos, pero ninguno logró mejorar su estado. Sus otros dos compañeros siguen internados

Guardar
Los tres bomberos heridos continúan
Los tres bomberos heridos continúan internados

La bombero que resultó herida en el accidente ocurrido en Morón debió ser sometida a la amputación de su pierna izquierda, luego de que los intentos médicos por salvar el miembro fracasaran. Lo mismo sucedió con su compañera el día anterior. En paralelo, el conductor, de 54 años, acusado de la muerte de Matías Di Paolo y de herir de gravedad al resto del escuadrón, continúa detenido.

Se trata de M. B., quien fue intervenida en varias ocasiones durante las últimas 48 horas. A pesar de los esfuerzos, los procedimientos no lograron restablecer la circulación sanguínea en su extremidad inferior izquierda.

“La mala evolución de las cirugías previas realizadas a fin de restablecer satisfactoriamente la circulación fueron fracasando secuencialmente”, explicaron las autoridades del cuartel de Bomberos.

De acuerdo con la información publicada por el medio local Primer Plano Online, la amputación se tuvo que realizar por arriba de la rodilla. “Su estado físico y anímico es bueno y estamos siguiendo de cerca su evolución, con un equipo de contención para ella y su familia”, describieron.

Así quedó el Vento que
Así quedó el Vento que conducía el hombre imputado por el hecho

La investigación sobre el siniestro continúa a cargo del fiscal Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Morón, quien recientemente terminó con la detención de César Alejandro Cervantes (54). El hombre fue identificado como el conductor del Volkswagen Vento que embistió de frente a los bomberos, cuando intentaba adelantar a una camioneta.

Como consecuencia de la maniobra imprudente, tres de los voluntarios, que trabajaban en un operativo para contener un incendio en la zona, quedaron atrapados contra la carrocería. Asimismo, el choque provocó la muerte de Matías Di Paolo, de 33 año, quien voló por los aires y cayó a 50 metros del lugar del impacto.

El joven bombero fue despedido con honores por sus compañeros y vecinos de Ciudad Jardín el martes por la noche. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Municipal de Tres de Febrero.

Horas antes del último adiós a Di Paolo, Cervantes había sido citado por el fiscal Rappazzo. Sin embargo, el acusado se negó a declarar y quedó imputado por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves. Con el aval del juez de Garantías Roberto Maximiliano Carletti, se determinó que continúe detenido.

Matías Di Paola, el bombero
Matías Di Paola, el bombero que murió tras ser atropellado en Morón

Durante esa misma audiencia, establecieron que la calificación sea agravada, debido a que la Fiscalía señaló que en el lugar había balizas y conos colocados, para que los bomberos pudieran combatir el fuego desatado en un basural ubicado en las inmediaciones de la Avenida Bernabé Márquez, en la zona limítrofe entre Morón y Tres de Febrero.

En este sentido, el fiscal interpretó que el conductor no habría tomado las precauciones necesarias para evitar el accidente fatal. A partir de este planteo, Cervantes quedó acusado de haber actuado con indiferencia, pese al posible resultado que su maniobra podría haber provocado.

En relación con el otro vehículo involucrado, el conductor de una Fiat Toro se presentó voluntariamente ante la Justicia y aseguró desconocer lo sucedido. “Yo no vi nada”, respondió ante las preguntas del fiscal y su secretario, Leandro Tommasone, sobre la secuencia en la que se produjo el choque fatal.

Respecto a los demás heridos, todos fueron atendidos por el SAME y trasladados hacia diferentes hospitales. Una de las víctimas también fue la novia de Di Paolo, M. Q., quien también brindaba servicios en el mismo cuartel de bomberos. Al igual que su compañera, el personal médico tuvo que amputarle un miembro inferior.

Por su parte, se conoció que el bombero M. H. continúa con su proceso de recuperación de múltiples fracturas en ambos fémures, tibia y peroné de la pierna derecha. Además, indicaron que presentaba diversos golpes en todo el cuerpo.

Temas Relacionados

MorónTres de FebreroBomberosSiniestros vialesHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Atraparon a un ladrón que baleó a un jubilado durante una entradera en La Plata

El hecho ocurrió 24 de noviembre pasado en la calle 478 bis y 23 de City Bell. Tras casi un mes de investigación, las autoridades lograron dar con su paradero. El joven intentó huir, pero fue capturado por los oficiales

Atraparon a un ladrón que

Desbarataron otra banda narco familiar que usaba un geriátrico como punto de venta de drogas en Córdoba

El líder de la organización criminal había cumplido una pena también por narcotráfico, pero al quedar en libertad continuó con su actividad

Desbarataron otra banda narco familiar

Denunciaron a un empresario por presuntos abusos a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

Son al menos las 10 denuncias, donde se describe que hacía reuniones en su casa y en su oficina y los incitaba a beber alcohol y a apostar. Lo allanaron y le secuestraron sus computadoras y celulares

Denunciaron a un empresario por

Abrieron una cuenta bancaria con un DNI falso y pidieron préstamos y realizaron pagos millonarios: tres detenidas

Según la investigación, la banda estaba liderada por un hombre que se encontraba preso. Las sospechosas cayeron en sus domicilios de La Matanza

Abrieron una cuenta bancaria con

Extraditaron al temible narco uruguayo investigado por intentar matar a una fiscal

Luis Fernández Albín, ligado al capo Sebastián Marset y sospechado de ser el cerebro del ataque a la funcionaria judicial, fue capturado por la Policía Federal a fines de noviembre tras una investigación de la PROCUNAR

Extraditaron al temible narco uruguayo
DEPORTES
A 30 años de la

A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

Juan Manuel Fangio II corrió un clásico con su hija y analizó a Colapinto en la Fórmula 1: “En 2026 demostrará lo que realmente sabe”

El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

Fue una joya de la Selección y campeón de la Copa América, pero no tiene minutos en su equipo: su plan para soñar con el Mundial

“Se termina una era”: un gigante europeo podría ser el nuevo destino de Mauro Icardi

TELESHOW
Humor y cercanía en #Detaquito:

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Von der Leyen confía en

Von der Leyen confía en reunir el respaldo político para firmar en enero el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur

Los 10 acontecimientos espaciales más impactantes de 2025

Qué leer el fin de semana: 4 libros poseídos por el espíritu navideño

Tras un día de negociaciones, la UE acordó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin usar los activos rusos congelados

“Dios ha muerto”: ¿la cultura pop impulsa una nueva forma de espiritualidad individual?