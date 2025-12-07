Sociedad

Alerta por tormentas en 12 provincias y temperaturas agradables en el AMBA: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que un frente tormentoso afecta al centro de la Argentina, mientras que en el área metropolitana aumenta la presencia de nubes

El SMN indicó cielo parcialmente nublado para el AMBA. En la semana, también habrá gran presencia de días nublados (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas y con nubosidad parcial este domingo. La temperatura se ubicará entre los 18°C y los 27°C, con ráfagas de viento desde los 42 a los 50 kilómetros por hora (km/h) durante la tarde. Además, 12 provincias están bajo alerta por tormentas.

El clima extendido para el AMBA.

Para mañana, habrá un aumento en la presencia de nubes, ya que estará mayormente nublado en toda la jornada, con vientos desde los 23 a los 31 km/h, con ráfagas por la tarde que alcanzarán hasta los 50 km/h. Además, se prevé una muy baja posibilidad de precipitaciones en la mañana. La temperatura se ubicará entre los 18°C y los 26°C.

Sin embargo, la inestabilidad dirá presente el martes (21°C de mínima y 25°C de máxima), ya que, si bien se aguarda que a la mañana se mantengan las mismas condiciones climatológicas del día anterior, en la tarde y noche se pronostican lluvias aisladas. Durante todo el día se aguardan ráfagas de viento.

El miércoles estará mayormente nublado durante toda la jornada, con mínimas chances de lluvias y ráfagas en la mañana, provenientes del sureste. La máxima será de 28°C y la mínima de 17°C.

Para jueves y viernes se esperan condiciones similares, con el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura oscilará entre los 28°C y los 17°C.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para las primeras horas de este domingo, hay nubosidad variable en buena parte del territorio bonaerense, con mayor presencia de nubes en el norte y oeste. Para mañana continuará la presencia de nubes aunque más despejado hacia el sur, donde estará algo nublado.

El martes comenzará un proceso de inestabilidad con probables lluvias al norte, específicamente en San Antonio de Areco y Zárate. Mientras que al día siguiente, se prevé tormentas aisladas en el suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Tres Arroyos y Necochea).

El jueves por la mañana estará parcialmente nublado en toda la provincia. Sin embargo, se esperan chaparrones en gran parte de la costa atlántica, entre San Clemente del Tuyú hasta Necochea. Para el viernes, las condiciones mejorarán y volverá la nubosidad variable, sin riesgos de precipitaciones.

El SMN indicó alerta amarilla y naranja por tormentas en el centro del país.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que rige alerta naranja por tormentas en Córdoba, La Rioja, San Luis y Mendoza. También hay alerta amarilla por el mismo fenómeno climatológico en San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Santa Fe. Ante este panorama, el SMN recomienda:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Chubut cuenta con alerta amarilla por temperaturas extremas de calor.

A su vez, hay alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en el sector oeste de la provincia de Chubut. Estos niveles tienen un efecto leve a moderado en la salud, pero pueden ser peligrosas, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Por lo cual, el organismo climatológico nacional pide:

  • Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerí frutas y verduras.
  • Reducí la actividad física.
  • Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Para mañana hay alerta amarilla por tormentas al norte y por lluvias al sur.

Para mañana, el frente tormentoso se trasladará al noreste y afectará con alerta amarilla a Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa y Salta. Mientras que se esperan lluvias fuertes en el suroeste de Santa Cruz.

