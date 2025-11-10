Choque e incendio en la Avenida General Paz: el conductor resultó gravemente herido

Choque e incendio en Autopista General Paz (Video: SAME)

Un grave accidente de tránsito se registró este domingo por la noche en la Autopista Dellepiane y Avenida General Paz, en sentido hacia el Río de la Plata, cuando un automóvil impactó violentamente contra el guardarraíl y posteriormente se incendió.

Según precisaron fuentes del SAME a Infobae, el siniestro dejó como saldo a un conductor masculino con politraumatismos, quien debió ser rescatado del vehículo por los servicios de emergencia que concurrieron rápidamente al lugar ante el llamado de alerta.

El fuego que consumió gran parte del rodado obligó a la intervención de los bomberos para controlar las llamas y permitir el acceso seguro al equipo médico. En las imágenes del video que encabeza esta nota se puede observar el humo que salía del habitáculo, color rojizo. Uno de los laterales quedó totalmente carbonizado por las llamas.

Debido a la gravedad de las lesiones y la urgencia del traslado, el SAME trasladó al herido al hospital Santojanni, con un helicóptero sanitario, donde quedó internado bajo estricta observación. Según la información a la que accedió este medio, efectivos policiales se encargaron de acordonar la zona para facilitar el trabajo de los rescatistas y realizar las pericias correspondientes sobre la dinámica del accidente y las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.

La circulación en el sector permanecía limitada durante la madrugada, mientras personal especializado trabajaba en el lugar.

Así quedó el auto incendiado (Captura de video)

Días atrás, sobre la avenida General Paz tuvo lugar un triple choque, a la altura del barrio porteño de Saavedra, y generó severas demoras en la circulación durante la mañana. El incidente tuvo lugar cuando un BMW celeste, que se desplazaba por el segundo carril, perdió el control y rozó el lateral derecho de un Renault Logan gris. Tras ese primer impacto, el BMW colisionó de lleno contra un Volkswagen Gol perteneciente a una empresa de seguridad, que terminó destruido e incrustado contra el guardarraíl de la vía rápida.

El Volkswagen Gol experimentó serios daños en la parte delantera y perdió la rueda trasera izquierda, mientras que el vehículo que originó el siniestro terminó con todos los airbags activados y la rueda delantera izquierda fuera de eje. Testigos indicaron que era conducido por un hombre de aproximadamente 30 años, quien iba acompañado por tres mujeres. Luego del accidente, las acompañantes descendieron del vehículo y abandonaron rápidamente la escena a pie.

El conductor del auto de seguridad, identificado como Nahuel, brindó su testimonio a los medios presentes y señaló que circulaba por General Paz en dirección a la bajada: “El vehículo que nos colisionó es el BMW. Nosotros veníamos circulando por la General Paz, yendo para la bajada y nos chocó. Él venía con todo”.

Los autos involucrados en el choque múltiple de General Paz

El impacto obligó a cerrar la bajada hacia Avenida Libertador para permitir las tareas de remoción y peritaje de los vehículos involucrados, lo que ocasionó complicaciones y embotellamientos adicionales en los alrededores durante gran parte de la mañana. A pesar de que no era día de semana, la circulación en la traza era intensa.

Según pudo constatar Infobae, el BMW implicado en el episodio acumulaba más de 40 infracciones de tránsito, la mayoría correspondientes a exceso de velocidad, lo que sería evaluado en el marco de la investigación. Cerca de las 7.45, las autoridades desplazaron una grúa al lugar para proceder al retiro de los automóviles y liberar la traza lo antes posible.

A pesar de la violencia de los impactos y los destrozos materiales, no se registraron heridos y todos los ocupantes resultaron ilesos. El triple choque en General Paz, sumado a otros incidentes viales menores en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, agravó las demoras habituales.