Locura al volante en Hurlingham: chocaron, discutieron y lo llevó en el capot por seis cuadras

Chocaron, discutieron y llevó al hombre sobre el capot por las calles de Hurlingham

Un episodio ocurrido en el partido bonaerense de Hurlingham captó la atención de vecinos y autoridades cuando una discusión tras un choque vehicular desencadenó en una secuencia insólita: una mujer llevó por seis cuadras al hombre en el capot de su camioneta. La situación fue documentada por cámaras de seguridad.

Todo sucedió este martes en la intersección de avenida Vergara y Julio Argentino Roca, cerca de las vías del tren Urquiza, cuando un Fiat 147 azul y una Volkswagen T-Cross blanca protagonizaron una colisión durante la madrugada.

Jeremías, hermano del conductor del Fiat, contó a Primer Plano Online que su familiar aguardaba el verde de un semáforo, con el auto detenido, cuando repentinamente la camioneta T-Cross lo impactó desde atrás.

La discusión por la falta de documentación vehicular desencadenó una peligrosa huida por calles del distrito bonaerense

El joven, de 20 años, decidió bajar para verificar el estado de la conductora y su hija menor, sentada en el asiento trasero. Luego, tras confirmar que ambas se encontraban bien, le solicitó la documentación del vehículo, requisito indispensable para iniciar los trámites con el seguro.

Justo en ese momento, fue cuando comenzó a escalar la tensión. Ante el pedido de papeles, la mujer al volante manifestó no tenerlos consigo. Luego sugirió resolver la situación de manera informal, pero el joven se negó y le indicó a su hermana que permanecía en el auto que llamara al 911 para dar aviso a la Policía.

En medio de esa discusión, la mujer propuso al conductor del Fiat 147 que la acompañara hasta su casa para buscar la documentación del vehículo. Sin embargo, el pedido fue rechazado nuevamente. Entonces, de acuerdo con el relato, la conductora arrancó la camioneta, impactó una vez más contra el joven, quien se sujetó del capot en un intento de impedir que escapara del lugar, y comenzó una huida que cubrió varias calles.

El recorrido, captado por dispositivos de videovigilancia del municipio, se extendió unas seis cuadras, incluidas dos transitadas en contramano sobre la calle Isabel de Maestro, donde finalmente un automóvil particular interceptó el paso y forzó la detención de la T-Cross, según informó Primer Plano Online.

Durante el trayecto, el joven afectado permaneció parado y sujetado a las barras del portapaquete, aferrado al capot contra el parabrisas, mientras el vehículo se desplazaba por las calles del distrito.

La causa no registra cargos penales y la conductora solo enfrenta sanciones por circular sin papeles en Hurlingham

En las imágenes capturadas por el Centro de Monitoreo del Municipio de Hurlingham, que acompañan esta nota, se puede ver cómo el hombre iba agarrado al vehículo, con su cuerpo sobre el capot. Incluso en una de las tomas se alcanza a apreciar cómo patea el parabrisas para evitar que la mujer siga avanzando.

En el lugar donde fue frenada la mujer, efectivos policiales que ya habían sido alertados por el llamado al 911 detuvieron la marcha de la camioneta y trasladaron tanto a la conductora como al joven a la comisaría 1° de Hurlingham.

Una ambulancia también arribó para prestar asistencia médica. Personal sanitario atendió al joven por heridas leves.

Mientras ambos implicados aguardaban en la seccional, el esposo de la conductora se presentó y retiró a su mujer junto a la camioneta. Según el testimonio brindado por Jeremías, el hombre informó que remitiría la documentación requerida vía WhatsApp.

El hermano del joven reclamó que, pese a la gravedad de los hechos, las consecuencias legales resultaron menores y manifestó su preocupación por la resolución del incidente: “Esa mujer atentó contra mi hermano. Terminó en una clínica, está con medicación que le dieron en la clínica a la que fue por su obra social y no puede ser que todo esto quede en la nada. Ya hicimos la denuncia en el seguro, pero no sabemos nada de ella”, indicó.

De momento, la causa no registra formalización de cargos penales ni se notificó a la Fiscalía N° 1 de Morón, que estuvo de turno durante la jornada, indicó Primer Plano Online.

Si no se constatan lesiones atribuibles a la acción de la conductora, la mujer únicamente deberá responder ante la Justicia de Faltas de Hurlingham por la circulación sin la documentación exigida.