Enviaron tres lagartos africanos por encomienda desde Retiro a Chubut y los encontró Gendarmería

El paquete partió desde la Ciudad de Buenos Aires y tenía como destino Comodoro Rivadavia. Los hallaron con un scanner

Los lagartos gecko casero tropical
Los lagartos gecko casero tropical fueron hallados dentro de botellas plásticas tras una inspección con escáner portátil

Sobre el kilómetro 1.308 de la Ruta Nacional 3, en la provincia de Chubut, integrantes del Escuadrón de Seguridad Vial “Sierra Grande” de Gendarmería Nacional realizaron un operativo que arrojó un resultado inesperado: fueron hallados tres ejemplares de lagarto gecko casero tropical en el interior de una encomienda, durante la inspección de un colectivo de larga distancia.

El paquete en cuestión, detectado en la bodega del vehículo que había fue frenado para realizar la inspección, había partido desde la Terminal de ómnibus de Capital Federal, ubicada en el barrio porteño de Retiro, y tenía como destino la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, de acuerdo con información oficial.

La identificación se logró mediante el uso de un escáner portátil. La imagen que apareció en pantalla mostró varias botellas de plástico, en cuyo interior se hallaban los reptiles.

El procedimiento, enmarcado dentro de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, contó con la presencia de testigos en el momento de la apertura del paquete.

Los gendarmes constataron la presencia de los tres ejemplares de lagarto gecko casero tropical, una especie exótica cuyas raíces se encuentran en África, aunque ya se ha registrado en diferentes regiones de Latinoamérica por traslados accidentales en embarcaciones comerciales, según LM Neuquén.

De acuerdo con la información de Gobierno nacional, los reptiles quedarán bajo resguardo de la oficina de Fauna Regional de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, mientras se define su destino conforme al marco legal.

El lagarto gecko casero tropical se caracteriza por su tamaño pequeño, de no más de 12 o 13 centímetros de largo, y la costumbre de buscar alimento cerca de luces artificiales, ya que su dieta incluye insectos como cucarachas, mosquitos, zancudos, polillas y crías de escorpiones.

Además, aunque en zonas urbanas su presencia no suele tener impacto negativo en la salud humana, la introducción de esta especie en ambientes silvestres representa un riesgo para las especies nativas de Argentina, donde se la considera invasora. Por otro lado, la recomendación a nivel técnico es no liberar estos ejemplares en espacios silvestres ni en reservas, para evitar desequilibrios en los ecosistemas locales.

Más operativos en Chubut

Gendarmería incautó marihuana y plantas
Gendarmería incautó marihuana y plantas en otro operativo sobre la Ruta Nacional 3, en la provincia de Chubut

En el mismo día se realizaron otros operativos de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 3, en los que se incautaron droga y dinero en efectivo, aunque esos secuestros se produjeron en procedimientos distintos al que involucró a los reptiles.

Integrantes de la Sección Arroyo Verde, perteneciente al Escuadrón de Seguridad Vial “Sierra Grande”, realizaban tareas sobre el corredor vial cuando detuvieron la marcha de un automóvil particular proveniente de Viedma (Río Negro) con destino final en Puerto Madryn (Chubut). Durante la inspección del rodado, encontraron en el baúl un total de 25 plantas, junto a 12 semillas y 8,30 gramos de marihuana.

El hallazgo motivó la intervención de las autoridades y el inicio de actuaciones pertinentes para establecer la procedencia y destino del material.

Horas después, agentes de la misma subunidad ordenaron un control a otro vehículo, esta vez con origen en Catriló (La Pampa) y rumbo a Comodoro Rivadavia. Durante el registro, el personal descubrió $66.260.000 en pesos argentinos cuidadosamente distribuidos y ocultos en diversas partes del auto.

El conductor no pudo justificar el origen lícito de esa importante suma, lo que representó una infracción a la Ley 25.246 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos con bienes de procedencia delictiva.

Por instrucciones de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, que intervino en los tres procedimientos, el conductor fue liberado, aunque deberá cumplir con comparecencias judiciales y mantiene su situación procesal supeditada a la causa en curso.

