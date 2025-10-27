Sociedad

Un adolescente llegó a la guardia con un fuerte dolor, pero murió por un error de diagnóstico en Salta

Un chico de 17 años murió por un shock séptico y una falla multiorgánica debido a una peritonitis que no fue tratada a tiempo

Un joven de 17 años
Un joven de 17 años murió por un cuadro de infección genralizada debido a una peritonitis

La Justicia de Salta inició una investigación penal por la muerte de un joven de 17 años que falleció días atrás en un hospital de Tartagal. De acuerdo con la denuncia de los familiares, la víctima ingresó con un fuerte dolor abdominal que resultó ser una peritonitis y, al no ser tratada a tiempo, derivó en una infección generalizada.

Agustín Herrera había sido asistido por primera vez en el hospital Juan Domingo Perón, el sábado 18 de octubre. En aquella primera atención fue diagnosticado con un cuadro de gastroenteritis y recibió el alta bajo tratamiento domiciliario. Pero sus síntomas empeoraban y su cuadro se complicaba cada vez más, por lo que la familia decidió llevarlo nuevamente a un centro de salud, donde fue internado ese mismo fin de semana. Según manifestaron, el dolor abdominal se extendió durante cuatro días y fue agravándose.

En la madrugada del lunes, mientras era preparado para una cirugía de urgencia, sufrió un primer episodio de paro cardiorrespiratorio, del cual pudo ser reanimado e ingresó a cuidados intensivos. Sin embargo, a la mañana siguiente falleció por un shock séptico y una falla multiorgánica, de acuerdo con la información transmitida a los familiares por parte de los médicos de guardia.

Los resultados de la autopsia, a su vez, indicaron que el joven falleció por una peritonitis de origen apendicular, lo que derivó en un cuadro de sepsis generalizada, una respuesta extrema del organismo ante la infección que se había esparcido en la sangre. Los estudios forenses se realizaron en las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en Orán.

A su vez, el informe llegó a la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, a cargo del fiscal Gonzalo Ariel Vega, quien además solicitó la historia clínica y toda la documentación vinculada a la asistencia recibida por Herrera en los días previos a su fallecimiento. “Trabajamos de manera minuciosa y vamos a reunir todas las pruebas necesarias”, indicó el funcionario según el portal El Tribuno. En paralelo, dispuso la realización de una serie de medidas adicionales para determinar si existieron negligencias u omisiones en la atención desde el ingreso inicial hasta el deceso del paciente.

La peritonitis fue de origen
La peritonitis fue de origen apendicular

La familia de la víctima, a través de su representante legal, solicitó la imputación formal y la suspensión preventiva de dos médicos que atendieron al adolescente. El letrado subrayó en su planteo que, desde el jueves anterior a la muerte y hasta el domingo, ambos profesionales solo le indicaron analgésicos, reposo y dieta, pese a la evolución de los síntomas.

“Cualquier enfermero sabe que los dolores intensos, fiebre y dolor en la pierna derecha implican que se está frente a una apendicitis, y que tomada a tiempo con una cirugía laparoscópica no deja la más mínima secuela. No sabemos si fue inexperiencia de estos profesionales, que le decían a la mamá de Agustín que lo tenga en dieta y le dé pollito hervido, lo que terminó con la vida de este adolescente”, acusó el abogado.

La querella también apuntó contra el sistema de salud pública, en virtud de los tiempos de demora detectados en la atención y de la presunta falta de estudios complementarios en la evolución clínica. El padre del joven declaró a VideoTar:Mi hijo entró con un dolor de panza y ahora está muerto. Lo atendieron como si fuera algo leve, le dieron suero, paracetamol y lo mandaron a la casa. Nunca le hicieron estudios, ni análisis, ni ecografía. Cuando lo quisieron operar ya era tarde”.

Desde la institución médica, los funcionarios indicaron a medios locales que se dispuso la apertura de un sumario administrativo y la recolección de los descargos por parte de todo el personal que intervino en la atención del caso. “Hemos ordenado los descargos del personal que intervino y estamos a disposición de la Justicia. Es una situación muy dura, que nos golpea a todos”, señalaron fuentes consultadas por la prensa local.

