Un temporal de lluvia, viento y granizo azotó al sur de Buenos Aires: se voló el techo de un hospital y hubo más daños

Las zonas más afectadas fueron Benito Juárez, Laprida, Bahía Blanca, entre otras jurisdicciones ubicadas en el sur bonaerense. Continúan las alertas para el resto de la semana

El momento en que el techo del Hospital Municipal Eva Perón se vuela (Video: Meteorología Argentina y mundial)

Un fuerte temporal de viento, lluvia y granizo afectó a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires durante la noche del martes, provocando graves daños materiales. El fenómeno había sido anticipado por una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional e impactó especialmente en comunidades de la zona sur y centro bonaerense.

Los vecinos de las localidades más perjudicadas registraron, a través de imágenes y videos que compartieron en las redes sociales, cómo fueron los minutos en los que se desató la tormenta, el impacto en varias estructuras y el momento justo en el que se voló parte del techo de un hospital.

En Benito Juárez, las consecuencias del temporal resultaron particularmente severas que podrían haber sido ocasionadas por la cola de un tornado. Según La Voz del Pueblo, las ráfagas lograron volar el techo del Hospital Municipal Eva Perón, obligando a interrumpir las prestaciones médicas y movilizando de inmediato a Defensa Civil, bomberos y personal municipal. La fuerza del viento también destruyó por completo la cubierta de la pileta climatizada municipal, según indicó el sitio El Fénix.

En Laprida cayó granizo de diferentes tamaños (Video: Meteorología Argentina y mundial)

Diversos árboles y postes de luz se cayeron en distintos puntos de la ciudad, cortando cables eléctricos y dejando sectores sin suministro. Ante la magnitud de los daños, las autoridades del distrito anunciaron la suspensión de las clases este miércoles, para el turno mañana, en toda la jurisdicción. La medida se extendió a otras localidades como Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel R. Bunge y la escuela EP Nº 11, con el objetivo de resguardar la seguridad y realizar una evaluación de las instalaciones.

La Municipalidad de Benito Juárez
La Municipalidad de Benito Juárez informó la suspensión de clases para este miércoles en algunas localidades

En Laprida se registró la caída de granizo de diferentes tamaños. El impacto de las piedras sobre techos, patios y vehículos, generaron daños materiales. Asimismo, las lluvias impactaron con fuerza en Tandil donde cayeron 38 milímetros en apenas 16 minutos, tal como indicó el portal La Voz de Tandil. De acuerdo a la información proporcionada, esa cantidad de agua representa una tasa de 123 mm por hora. El momento de intensidad ocurrió entre las 20:45 y 21:00, y dejó al menos cinco personas —tres adultos y dos menores— evacuadas de sus domicilios.

Afortunadamente, Defensa Civil local confirmó que no hubo heridos, aunque sí calles anegadas, caída de árboles, cortes de energía en varios puntos y en 20 viviendas, ingresó agua. Un panorama similar ocurrió en la vecina localidad de Coronel Pringles, con granizo y abundante caída de agua.

Así quedó el techo del
Así quedó el techo del Complejo de Piletas (Foto: FmdelSol Benito Juárez)
Las consecuencias del temporal en Benito Juárez (Video: X @maribelsaba3)

Si bien en Azul se reportó la caída de árboles y postes telefónicos, no se ocasionaron daños personales ni materiales importantes. Las lluvias fueron desiguales en la zona urbana y rural, dejando un total de 65,5 milímetros durante la jornada y ráfagas de viento del sur de hasta 76 km/h.

Bahía Blanca vivió también complicaciones por la acumulación de agua y la caída de granizo. Según sostuvo La Nueva, casi 40 milímetros de lluvia registrados desde el mediodía del martes generaron inundaciones en calles y el ingreso de agua a varias viviendas, sobre todo en la zona del barrio Los Olivos, donde dos casas quedaron temporalmente aisladas.

Hubo intensas ráfagas de viento que causaron daños y un tendal de reclamos a la municipalidad por la falta de drenaje.

El temporal también afectó a la ciudad de Coronel Pringles (Video: Meteorología Argentina y mundial)
El techo del Complejo de
El techo del Complejo de Piletas de Benito Juárez (Foto: FmdelSol Benito Juárez)

Continúan las alertas meteorológicas

Para este miércoles, las alertas se renuevan tanto para la zona afectada como para varias ciudades costeras y el interior del país. Bajo una alerta amarilla por la aparición de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda no hacer actividades al aire libre, no sacar la basura, no acercarse a zonas costeras y ribereñas.

En lo que respecta al interior de la provincia, el sistema de alertas del organismo advierte que las localidades de Adolfo Gonzales Chaves, Centro de Lobería, norte de Coronel Dorrego, de Necochea, de San Cayetano y de Tres Arroyos, se verán afectadas especialmente por tormentas localmente fuertes entre hoy, el jueves y viernes. Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó

Una alerta amarilla se extiende
Una alerta amarilla se extiende hacia varias jurisdicciones del país (Foto: SMN)

El pronóstico señala intensa caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posibilidad de caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, así como valores acumulados de precipitación entre 30 y 70 milímetros.

El resto de las jurisdicciones que podrían verse afectadas por el temporal son La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, el sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos, parte de Río Negro, el este de Neuquén y sectores del norte de Patagonia.

Pronóstico para la Ciudad de
Pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires

En relación con las condiciones meteorológicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se espera que este miércoles se registren lluvias y viento con ráfagas entre 42 y 50 km/h, especialmente por la tarde noche. A su vez, el cielo permanecerá nublado durante y rige una máxima de 26° C.

El jueves la situación será más complicada, con mayores probabilidades de tormentas, temperaturas elevadas que rozarán los 30 grados y ráfagas de hasta 50 km/h. El viernes 24, el pronóstico anticipa lluvias fuertes que prevalecerán todo el día.

