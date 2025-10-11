Una camioneta 4x4 se incrustó en una farmacia tras un violento choque en el barrio porteño de Caballito

Violento choque entre dos camionetas en Caballito: una de ellas terminó incrustada en una farmacia

Dos camionetas protagonizaron un fuerte choque este sábado a la mañana en el barrio porteño de Caballito, y una de ellas terminó incrustada en el frente de una farmacia. Como consecuencia de la colisión, varios ocupantes resultaron heridos y personal del SAME trabajaba en el lugar para atender a las personas lesionadas.

Según precisaron fuentes policiales consultadas por Infobae, el accidente de tránsito se registró en el cruce de las avenidas Honorio Pueyrredón y Ángel Gallardo, a metros del Cid Campeador, e involucró a una camioneta Honda HR-V azul, conducido por un hombre que viajaba junto a una mujer, y una Volkswagen Amarok blanca.

El conductor del primer vehículo fue asistido por personal del SAME, mientras que su acompañante fue liberada del vehículo por los rescatistas de Bomberos de la Ciudad que llegaron al lugar del hecho. En tanto, el conductor de la Amarok también fue rescatado por los brigadistas.

Los tres lesionados fueron trasladados al hospital Durand con politraumatismos.

A raíz del impacto, la camioneta Amarok chocó contra la fachada de una farmacia, provocando la rotura de vidrios y parte de la estructura. Personal de Bomberos de la Ciudad evacuó el lugar y evaluaba los daños en el edificio.

Otro choque en Caballito

choque y vuelco en Caballito

Durante la madrugada de este viernes, el barrio de Caballito también fue escenario de otro accidente vial: un auto impactó contra otro estacionado y volcó.

Como producto del violento impacto, el coche -un Kia Rio- terminó volcado, con las ruedas hacia arriba en plena calle. La conductora, que logró salir del vehículo por sus propios medios antes del arribo de personal del SAME, fue atendida en el lugar con diagnóstico de control clínico, sin requerir traslado.

Por su parte, Policía de la Ciudad procedió a la reducción de dos carriles izquierdos. A la mujer se le realizó alcotest el cual arrojó 0.4 g/l por lo cual el magistrado no adoptó temperamento. “El rodado fue invertido, la calzada se encuentra parcialmente obstruida, próximamente será liberada en su totalidad”, informó la Policía de la Ciudad a este medio.

El vehículo aún dado vuelta en la avenida Juan Bautista Alberdi, en el barrio de Caballito

La joven había colisionado contra una camioneta EcoSport gris, que a su vez desató un choque en cadena a dos vehículos más estacionados en la parte frontal, sobre la misma avenida Alberdi.

En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Ciudad para desconectar la batería del vehículo siniestrado.