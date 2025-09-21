Se refugió en un contenedor de basura y lo rescataron cuando estaba a punto de ser compactado por el camión recolector

Un hombre casi es compactado por un camión recolector mientras dormía en un contenedor

Un hombre en situación de calle fue rescatado tras quedar atrapado en un camión de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió este sábado en horas de la mañana, cuando la víctima fue encontrada dentro de la unidad durante el vaciado de un contenedor.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se produjo en avenida Vélez Sarsfield al 1200, en el barrio de Nueva Córdoba, donde empleados de la empresa LAM realizaban el habitual trabajo de recolección y compactación. Los operarios iban a descargar un contenedor bilateral tipo campana con el brazo neumático del camión, cuando escucharon un pedido de ayuda proveniente del interior de la caja. Tras ello, dieron aviso a las autoridades.

Minutos después, personal policial arribó al lugar y, junto al Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y la Dirección de Bomberos, procedió a rescatar al hombre, quien se encontraba consciente y presentaba dolores en distintas partes del cuerpo.

La víctima tiene 35 años y se encuentra en situación de calle

Según relataron los empleados y la propia víctima, el hombre había buscado refugio en el contenedor debido a las bajas temperaturas y terminó siendo volcado de manera accidental dentro del camión tres cuadras antes, al vaciar un contenedor anterior. Durante el trayecto, el camión activó su mecanismo de compactación, aunque el hombre no fue alcanzado por este sistema.

“Se trata de un hombre de 35 años que había refugiado dentro del contenedor debido a las inclemencias climáticas”, dijo el comisario Claudio Jiménez en su informe.

Una vez rescatado, personal del servicio de emergencias 107 lo asistió y le diagnosticó politraumatismos de distinta gravedad. Luego, lo trasladaron al Hospital Misericordia para una atención más exhaustiva. Las actuaciones pasaron a la Unidad Judicial de Accidentología Vial.

Accidente fatal en Córdoba

Durante el fin de semana, en la provincia de Córdoba también se registró un choque frontal que dejó tres personas fallecidas, según confirmaron fuentes policiales. El siniestro involucró a dos autos que impactaron de frente en la autopista, lo que provocó la muerte inmediata de los ocupantes.

Una mujer de 80 años falleció horas después del accidente pese a los esfuerzos médicos

El accidente se produjo en la Ruta Nacional N°9, a la altura del kilómetro 580, en jurisdicción de Tío Pujio, departamento General San Martín.

Se trató de un Renault Clío, manejado por un hombre de 52 años, y un Renault 12, conducido por un hombre de 72 años. Ambos conductores fallecieron en el lugar del impacto. El siniestro dejó, además, a una mujer de 80 años que viajaba como acompañante en el Renault 12 gravemente herida, que fue trasladada de inmediato al Hospital Pasteur por una ambulancia de servicios de emergencia.

La mujer presentaba politraumatismos de diversa consideración, según confirmaron los primeros reportes oficiales. Horas después, se informó desde el nosocomio local que la paciente falleció a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas.

El hecho motivó la intervención de las autoridades policiales y de equipos de investigación vial, quienes trabajan en la reconstrucción del episodio. Todavía se buscan esclarecer las circunstancias que originaron la colisión. No trascendieron detalles sobre la mecánica exacta del accidente ni se dieron a conocer identidades de las personas involucradas.

Personal de la fuerza de seguridad se trasladó al lugar para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito en la zona.