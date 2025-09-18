Fatal choque entre dos autos en Entre Ríos: un muerto y cinco personas heridas

El accidente ocurrió en la ruta provincial 16, cerca de Cuchilla Redonda, bajo condiciones de lluvia y pavimento húmedo

Antes de las 8 de la mañana del jueves, un choque frontal que involucró a un Volkswagen Fox blanco y un Ford Ka rojo, a unos 10 kilómetros de Larroque, en la provincia de Entre Ríos, generó conmoción y una importante movilización de los servicios de emergencia en la zona por la muerte de una mujer, además de cinco personas heridas.

El siniestro fatal marcó el inicio de la jornada en la ruta provincial 16, a la altura del kilómetro 25, cerca de Cuchilla Redonda, en el departamento Gualeguaychú.

El impacto se produjo cuando ambos vehículos transitaban en sentidos opuestos: el Volkswagen Fox circulaba desde Gualeguay hacia Larroque y el Ford Ka lo hacía en dirección contraria.

De acuerdo con la información de medios locales, las autoridades señalaron que el Ford Ka habría cruzado hacia el carril opuesto, en lo que se presume como un despiste, aunque se aguardan las pericias de Criminalística para determinar si hubo exceso de velocidad. Al momento del choque, llovía y el pavimento se encontraba húmedo.

La violencia del choque dejó al Ford Ka atravesado sobre la calzada, mientras que el Volkswagen Fox quedó en la banquina y, minutos después, se incendió completamente. Las imágenes captadas en el lugar muestran el vehículo blanco, que es el que se vio envuelto en llamas y con destrucción total.

La víctima fatal fue el conductor del Ford Ka, quien falleció de manera instantánea. Cinco personas, que viajaban en el Volkswagen Fox, resultaron con heridas de consideración. De acuerdo con la información de Elonce, medio local, los ocupantes del Fox serían trabajadores del frigorífico Domvil de Larroque y realizan este trayecto a diario desde Gualeguay. Se trata de tres hombres y dos mujeres.

El Volkswagen Fox se incendió tras el choque, pero sus cinco ocupantes lograron ser rescatados por automovilistas

Estos quedaron atrapados y lograron salir gracias a la ayuda de personas que presenciaron la situación. “Fue un impacto grave y el vehículo blanco terminó incendiado, quemándose en su totalidad. En el que auto que se quemó iban las cinco personas que fueron rescatadas por eventuales automovilistas”, dijo Marcos Romero, subjefe de la comisaría de Larroque, a Elonce.

Los heridos presentaban múltiples fracturas y debieron ser asistidos en el lugar por personal de emergencias médicas antes de su traslado urgente a la guardia del Hospital San Isidro Labrador de Larroque. Posteriormente, algunos de los pacientes fueron derivados al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Mientras tanto, la circulación en la ruta 16 permaneció interrumpida en ambos sentidos durante varias horas. Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Larroque, personal de la comisaría local y ambulancias provenientes tanto de Larroque como de Gualeguay, ante la gravedad del episodio.

Una mujer chocó su auto contra una columna y murió junto a su hija

Un choque fatal registrado este miércoles en la ciudad bonaerense de Olavarría provocó la muerte de una mujer de 38 años y su hija de 9 tras impactar en la intersección de las avenidas Trabajadores y Reconquista. El siniestro, que generó consternación en la comunidad, también dejó a su hijo menor gravemente herido y bajo atención médica.

De acuerdo a fuentes consultadas por Infobae, el accidente se produjo cerca de las 11, cuando Laura Lavalle conducía un Renault Clio azul y chocó contra un limitador de altura emplazado en el centro del cruce mencionado. En ese momento, la conductora se dirigía desde Olavarría hacia el Cementerio Loma de Paz.

En Olavarría, una mujer y su hija murieron tras chocar contra un limitador de altura; su hijo menor resultó herido

En el vehículo iban sus dos hijos menores: Gibana Crossi, de 9 años, quien perdió la vida por las graves lesiones, y G.C., de 6. Según la Comisaría Primera de Olavarría, los tres vivían en el Barrio Ituzaingó de esa ciudad.

Tras un aviso al 911, arribaron policías y personal médico de emergencias. El niño de 6 años fue trasladado rápidamente al área de pediatría del hospital local, con diagnóstico de código rojo, aunque luego los médicos lograron estabilizarlo. Los profesionales que llegaron hasta el lugar del choque constataron la muerte de Lavalle y de Gibana, la hija mayor.

El Renault Clio involucrado y la documentación personal hallada quedaron bajo disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10, dirigida por la fiscal Mariela Viceconte, quien inicialmente caratuló la causa como homicidio culposo.

El trabajo de los peritos de la Policía Científica en el sitio resultó clave para recaratular el hecho como homicidio doloso, suicidio e instigación al suicidio. Fuentes judiciales indicaron que no observaron señales de frenado en la escena, y que aunque la decisión recae en la fiscal, existen indicios suficientes para orientar la pesquisa por ese camino.