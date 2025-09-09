Pánico en la Panamericana por el incendio de un micro escolar en plena hora pico

Se incendió un micro escolar sobre la Panamericana

Un incendio en un micro escolar registrado durante la mañana del martes generó importantes demoras sobre el Acceso Norte de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 21. El siniestro afectó un colectivo que se desplazaba en sentido hacia la Capital Federal.

El incidente se produjo sobre la banquina derecha, donde el micro se detuvo tras detectar humo proveniente del motor. De acuerdo con la información recabada por este medio, las llamas comenzaron a extenderse rápidamente, aunque la intervención de bomberos y de una grúa especializada permitió controlar la situación poco después de la llegada de los equipos de emergencia. Actualmente, se investigan las causas del incendio.

No se registraron heridos entre los ocupantes del colectivo, según confirmó Autopistas Del Sol (AUSOL). El siniestro obligó a reducir dos carriles de la autopista, lo que provocó una congestión vehicular. Las autoridades recomendaron a todos los conductores circular con precaución por la zona.

Sin embargo, este no fue el único siniestro que se registró en el acceso que une la Ciudad de Buenos Aires con zona norte. En las primeras horas de la mañana hubo un impactante accidente en cadena, antes del ingreso a la Avenida General Paz. En total, siete autos se vieron involucrados en el siniestro, que se produjo por alcance. Pese a la magnitud del hecho, no se reportaron heridos.

Según las primeras informaciones, el accidente se originó cuando uno de los automóviles frenó, lo que provocó una serie de choques entre los vehículos que transitaban detrás. Inicialmente, se solicitó la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), pero la solicitud se canceló después de verificar que no había víctimas.

Los antecedentes

A mediados de agosto se registraron otros dos siniestros sobre la Panamericana. En medio de una mañana marcada por intensas lluvias, el 20 de dicho mes se produjo un accidente fatal entre un camión con acoplado y un automóvil en el kilómetro 49 de la autopista Panamericana, ramal Campana. El siniestro tuvo lugar a la altura de Escobar, sobre el carril rápido en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ocasionó la muerte de una persona.

Un automóvil impactó contra un camión con acoplado y falleció una persona (@AuSol_AR).

El choque ocurrió cerca de la Ruta Provincial 25. Debido a la gravedad del impacto, las autoridades de la empresa concesionaria de la Panamericana bloquearon el carril rápido, lo que generó demoras y complicaciones en el tránsito para quienes se desplazaron hacia la capital.

Al día siguiente, dos autos chocaron a la altura del kilómetro 14,90 del Acceso Norte, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El impacto provocó un incendio que dejó dos heridos.

Uno de los vehículos tendría una caja con material radioactivo

Tras la colisión, uno de los vehículos se incendió y, como consecuencia, dos personas sufrieron lesiones. Ambas fueron trasladadas a un centro de salud para su atención. Durante el operativo, las autoridades hallaron una caja con una etiqueta de material radioactivo en uno de los autos involucrados. Peritos especializados analizaron el contenido de la caja para determinar su naturaleza y riesgos potenciales.

Voceros de AUSOL confirmaron a Infobae que tres carriles permanecieron obstruidos en la zona del accidente. Mientras que bomberos trabajaron en el lugar para controlar la situación y retirar los vehículos siniestrados.