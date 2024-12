Productores de yerba manifestándose en Misiones para exigir un aumento del porcentaje que reciben por kilo de hoja verde (Crédito: La Voz de Misiones)

Más de 13 mil productores de yerba mate iniciaron un paro por tiempo indeterminado, que podría llegar a extenderse hasta marzo de 2025, para reclamar un aumento en el porcentaje que reciben tras la cosecha. En este sentido, hubo manifestaciones en diferentes localidades de la provincia de Misiones. Los trabajadores del sector planean marchar y concentrarse este jueves en la Plaza de Mayo para visibilizar su protesta frente a la Casa Rosada.

Según explicó Marcelo Hacklander, miembro del directorio del Instituto Nacional de Yerba Mate (YNYM), durante una conversación con Radio Splendid, los trabajadores reciben una suma de 180 pesos por kilo de hoja verde, al mismo tiempo que “los paquetes de yerba no bajan de 4.000 a 5.000 pesos”.

“El cálculo que se hace, estimativamente, es que el 10% de ese paquete puesto en la góndola es el valor de la materia prima, o sea que tendríamos que estar entre 400 y 500 pesos”, profundizó y aseveró que mientras tanto, el precio de la yerba continuó aumentando durante todo el 2024.

Sobre este punto, Hacklander también dialogó con Radio Urbana, en la que manifestó que estos números que quedan en manos de los yerbateros no alcanzan ni siquiera a cubrir los costos de producción.

Son 13500 productores los que decidieron adherirse a la medida de fuerza y pausar las actividades (Foto: Shutterstock)

“Empezamos en enero con un valor alrededor de 2 mil pesos el paquete y hoy supera los 4500 o 5 mil pesos, y eso no se vio reflejado ni un poco en nuestros ingresos como productores. Terminamos septiembre con un valor de 180 pesos por kilo de hoja verde y ahora, a principio de diciembre, comenzamos la cosecha de nuevo, porque hay dos meses que se hace de descanso de la planta, octubre y noviembre y diciembre, y comenzamos de vuelta. Ahora no tenemos ni precio ni plazo para el pago de esa yerba que se pueda llegar a entregar a los secaderos. Entonces, se tomó la decisión entre los productores de no levantar la cosecha, parar por tiempo indeterminado hasta que esto mejore, porque no vale la pena seguir produciendo algo que ni siquiera cubre los costos productivos hoy”, sentenció.

Además, el productor se refirió a la medida de fuerza a la que adhirieron un total de 13.500 trabajadores del sector. En este sentido, detalló que la actividad estará frenada hasta marzo de 2025. No obstante, aseguró que no debería haber faltantes en las góndolas de los supermercados dado que “hay stock para un año y medio para abastecer a la Argentina”. Por este motivo, dijo que los consumidores de este producto no deberían preocuparse. Y recalcó: “No hay excusa para que falte yerba”.

El paro podría extenderse hasta marzo de 2025

Lo cierto es que este martes, se realizaron diferentes manifestaciones en la provincia de Misiones. Justamente, algunas de las concentraciones tuvieron lugar sobre la ruta nacional 14, en las ciudades de San Pedro, Fracrán, Aristóbulo del Valle, Salto Encantado y San Vicente.

Según publicó La Voz de Misiones, los yerbateros exigen un mínimo de $390 por kilo de hoja verde. Por esta razón, las protestas en la provincia comenzaron durante noviembre y se fueron prolongando con el transcurso de los días.

Por su parte, Jorge Skripczuk, un productor de yerba mate que se unió a la protesta en la localidad misionera de Aristóbulo del Valle, comentó: “Decidimos esperar. Confiamos en que los productores no hagan la zafriña”. Y señaló, durante una conversación con el medio local: “En las convocatorias que venimos haciendo acá, la participación de productores y tareferos es, prácticamente, nula. En Aristóbulo, éramos seis de los 30 que estuvimos el lunes de la semana pasada”. “Creo que todavía no tomaron dimensión de lo que se viene con el tema yerbatero”, cerró el productor.