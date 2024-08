Soñó con su beba fallecida y una “señal” le marcó el camino que transformó ese dolor en una vocación oculta

Juan Bautista Silva tiene 47 años y es maestro rural. Cuando falleció su hija encontró en la lectura y la escritura un salvavidas para transitar su tormento

La muerte de un hijo recién nacido es una experiencia profundamente desgarradora y devastadora. Para un padre que tuvo que atravesar ese dolor; los sentimientos abrumadores, la tristeza profunda, y la sensación de injusticia se vuelven cotidianos. Si bien es un pesar que estará hasta el fin de sus días, hay algunos que buscan transformar esas emociones en algo positivo para salir de la oscuridad en la que están inmersos. Y eso es justamente lo que hizo Juan Bautista Silva (47), al interpretar un mensaje que le envió su beba fallecida a través de un sueño.

“Tener a mi hija fallecida en mis brazos fue lo peor que me pasó en la vida. No esperábamos para nada ese desenlace porque mi esposa había tenido un embarazo sin sobresaltos y fue un parto natural”, recordó Juan, un docente rural oriundo del partido de Baradero, sobre el trágico hecho familiar ocurrido en 2015.

Belén había sido una bebé muy deseada. Llegó a este mundo cuando su hermana Guadalupe, que la esperaba con locura y ya le hablaba desde la panza, tenía 6 años. “Los médicos nos dijeron que se había infartado la placenta”, explicó Juan. Esto se produce cuando hay una interrupción del suministro de sangre a una parte de la placenta, provocando la muerte de sus células y no permitiendo a la placenta cumplir su rol durante la gestación.

Silva junto a su primogénita y su mujer embarazada de Belén, la beba que nació muerta en 2015

“Venía de un golpe muy duro del cual todavía no me había podido reponer, que era de perder a mi mamá por un tumor cerebral. Cuando recibí la noticia de Belén se me vino el mundo abajo. Caí en un pozo muy profundo del cual no sabía cómo salir”, remarcó Juan, quien a diferencia de su mujer no quiso hacer terapia psicológica y se aferró a su primogénita. Ella fue su sostén, la que le dio fuerzas para seguir viviendo.

“Lo que también me ayudó fue leer y escribir. Estaba en un lugar completamente oscuro y cada vez que leía o escribía era como que subía un peldaño hacia un sitio más luminoso. Si hoy en día estoy en la superficie es gracias a eso y a Belén, que me marcó el camino”, enfatizó Juan acerca de un sueño revelador.

“Soñé que era un escritor, que había publicado mi primer libro. En ese sueño Belén se apareció en forma de mariposa”, relató sobre ese episodio que lo llevó a escribir sus primeros poemas. “Hoy, todo lo que escribo es en nombre de ella”, destacó Juan, que ya tiene cuatro libros publicados y otro en proceso.

Familia completa: Silva junto a su mujer y sus dos hijos, Guadalupe y Joaquín

Para él, volcarse a la poesía fue como una forma de exteriorizar esas emociones que de otra manera podrían ser abrumadoras. A través de la escritura, encontró un espacio donde pudo expresar su rabia, su tristeza, y su sentido de pérdida en términos que le permiten procesar y confrontar su dolor. La poesía, que se convirtió en su refugio, le posibilitó encontrar un propósito en medio del caos emocional: mantener viva la memoria de su hija. “Todos los días me levanto y me acuesto pensando en ella”, enfatizó.

Juan arrancó escribiendo manuscritos, casi en secreto, en una especie de borrador que guardaba en un cajón de su living. Muy pocas personas sabían. Una de ellas era una escritora de Baradero, que fue quien lo motivó para dar a conocer sus primeros poemas.

De Junio y de Febrero es el título del primer libro de poemas de Silva

“Me acuerdo de que, con toda la vergüenza del mundo, le llevé a su casa una carpeta con todos esos escritos. Cuando me abrió la puerta lo primero que hizo fue agarrar el sobre y abrazarlo. Y me dijo: ‘Yo te voy a hacer una devolución’. Para mí fue grandioso. Ahí fue cuando me propuso publicar los poemas en la página web de la Biblioteca de Baradero”, contó.

Un año después, en 2016, publicó su primer libro titulado “De junios y de febrero”, donde trató de escaparle a la muerte a pesar de que estaba bastante presente en sus escritos. “Este libro se caracteriza por la sencillez narrativa y los temas en los que mi inspiré fueron la naturaleza, los amigos del barrio y el otoño, que es mi estación preferida”, señaló Juan. Recién en el cuarto y el quinto libro, que aún está en proceso, se animó a escribir específicamente sobre la muerte.

“El único poema que le dediqué a Belén está en el tercer libro y se llama ‘Mariposa del cielo’. La tapa es en blanco y negro, y tiene una mariposa destacada en color amarilla. Esa mariposa la representa a ella”, explicó Juan, quien lo publicó en 2019. “Sentí que tenía que hacerlo cuando tuviera la experiencia necesaria, ya que mis primeras poesías fueron bastante amateurs y luego las fui perfeccionando”, aclaró

Mariposa del cielo es el primer poema que Silva le dedicó a su hija fallecida

En su cuarto libro, lanzado en 2022, la influencia de Belén también se hizo presente en su prosa y en la tapa: “La dibujó una de mis sobrinas, que me dio la sorpresa. Me dibujó a mí entre una especie de raíces y con una mariposa roja en el oído”.

Esa publicación fue declarada de interés cultural en Baradero y la valió a Juan una invitación para que lo presentara en el Consejo Deliberante, ante un auditorio colmado. En ese lugar fue donde leyó por primera vez en público el poema que le dedicó a su hija Belén. “Fue algo liberador y sanador. Llegue con el aliento justo para terminar la última estrofa. No pude evitar que se me cayeran unas lágrimas”, recordó sobre ese momento que atesora en su corazón.

Toda esta trayectoria en la literatura, que empezó hace 9 años, le permitió que el año pasado fuera condecorado con la “Orden del Baradero” como escritor, y que este año se presentara por segundo año consecutivo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El año pasado, Silva fue premiado en su pueblo natal por su trabajo como escritor

Actualmente, todas las ganancias de sus libros son destinadas la fundación “Peluca Solidaria”, que ayuda a pacientes oncológicos de bajos recursos. ¿El motivo de su elección? Su esposa está en tratamiento por un cáncer de mama.

Mientras acompaña a Magdalena en este difícil momento, Juan trata de mostrarse entero frente a sus hijos Guadalupe (15) y Joaquín (7). Para él, escribir poesía tras la pérdida de Belén fue un acto de esperanza. También un esfuerzo por darle sentido a lo que creía que ya no tenía sentido.