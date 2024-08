Florencio Varela: un hombre murió aplastado por las ruedas de un colectivo luego de caer del vehículo

Una grave falla en el mantenimiento de la unidad generó la tragedia (Fotos: Canal 16.1 Neo Tv - TDA)

Un trágico accidente ocurrió ayer por la noche en el barrio bonaerense de Villa Vatteone, Florencio Varela, cuando un hombre de unos 20 años perdió la vida, y otra joven resultó gravemente herida, al caer de una unidad de la línea 512 de colectivo, equivalente al ramal 8 de la antigua línea 500, creada en 1974.

El hecho sucedió en la intersección de las calles Belgrano y Vicente López, mientras el hombre, que estaba posicionado en el escalón de la puerta delantera del vehículo cuando éste cedió y el pasajero cayó al pavimento. Por ende, las dos ruedas traseras del colectivo lo pasaron por arriba causándole una muerte inmediata.

En aquel sector del colectivo se desprendieron los escalones ya que, por un lado, es utilizado usualmente por los pasajeros que se encuentran de pie debido a la saturación del medio de transporte en hora pico y, por el otro, una grave falla en el mantenimiento de la unidad, operada por Transporte San Juan Bautista y administrada por Micro Ómnibus Quilmes S. A.

El sector del colectivo que muestra cómo se desprendieron los escalones de acceso

En el mismo accidente, una joven de 20 años también sufrió heridas graves cuando sus piernas fueron aplastadas por el colectivo. La joven fue rápidamente trasladada por el SAME, donde se encuentra en estado crítico.

Por el trágico suceso, los choferes de la línea realizaron un paro total de circulación y se dirigieron a la Empresa San Juan Bautista en reclamo de las malas condiciones de las unidades.

Testigos presenciales del hecho afirmaron que el hombre murió en el acto debido a las graves heridas sufridas en la caída y posterior aplastamiento. La situación generó un momento de gran conmoción entre los pasajeros y transeúntes.

El cuerpo del joven tendido sobre el pavimento luego de ser aplastado por el colectivo (Canal 16.1 Neo Tv - TDA)

Los servicios de emergencia, incluyendo personal policial y de emergencias médicas, llegaron rápidamente al lugar del accidente. Debido a la intensidad del evento y la necesidad de proceder con las investigaciones pertinentes, las autoridades decidieron cortar el tránsito en la zona para permitir la recolección de pruebas. Y se recolectaron testimonios de los presentes para ayudar a determinar de manera precisa las causas exactas del accidente.

Este modelo particular de colectivo se encuentra bajo la supervisión y mantenimiento de la concesionaria encargada del transporte público en Florencio Varela. Muchos vecinos se mostraron incrédulos ante la fragilidad de las plataformas de los colectivos, especialmente considerando la alta frecuencia con la que dichos vehículos son utilizados.

Hasta el momento la empresa operadora de la línea no se pronunció al respecto, sin embargo, se espera que se realice una investigación interna detallada. La falla que provocó el desprendimiento del escalón compromete no solo a esa unidad en particular, sino al estado general del parque automotor utilizado para el transporte público en la zona.