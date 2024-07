Conmovedora despedida de una profesora del estudiante que murió en el viaje de egresados a Bariloche

Leonardo Rainha de Castro murió tras caer de un sexto piso en Bariloche durante su viaje de egresados.

El lunes se vivió una noche trágica en la ciudad de San Carlos de Bariloche, luego de que un joven de 17 años, que se encontraba de viaje de egresados muriera tras caer al vacío desde el sexto piso del hotel en el que se hospedaba junto a sus compañeros de curso.

Conocida la información, la comunidad le brindó al joven un sinfín de sentidos homenajes, tras su fallecimiento a tan corta edad. Entre esos saludos se encuentra una desgarradora despedida de una de las profesoras de Leonardo Rainha de Castro. Se trata de la docente Evelin Urunaga, quien en sus redes sociales expresó su profunda conmoción por el hecho.

“¡Leo! No puedo creer, es muy difícil asimilar que ya no vas a estar en clases. Dondequiera que estés quiero que sepas que siempre tendré presente tu autoestima, tu sentido del humor, tu alegría y tu personalidad única. QEPD”, compartió quien fuera la docente del joven en el colegio Anglo Americano de Paraguay. Asimismo, también extendió sus condolencias a los padres y a la hermana del joven, Giovanna. “A los padres y hermana de Leo, mi querida Gio, mis más sentidos pésames. Que Jesús sea quien cuide de sus pensamientos, sentimientos y emociones”, escribió.

El mensaje de la profesora de Leonardo Rainha de Castro

Ambos comunicados estuvieron acompañados de imágenes que mostraban momentos de la vida de Rainha de Castro. Una de estas fotografías lo muestra luciendo una camiseta de Boca Juniors. Evelin Urunaga también se dirigió a los otros alumnos del colegio, destacando la importancia de la unidad en estos momentos difíciles: “A todos mis alumnos, les mando un abrazo fuerte. Que Dios sea el centro en sus vidas en este momento. Siempre fueron muy unidos y ahora deben estarlo más que nunca”.

Evelin Urunaga también saludó a los familiares y amigos del estudiante

Leonardo Rainha de Castro había nacido en Brasil y fue criado en Paraguay, donde cursaba sus estudios en el colegio Anglo Americano. Durante su viaje de egresados en Bariloche, el joven cayó desde el sexto piso del hotel Eco Ski, ubicado a 150 metros del centro cívico de San Carlos de Bariloche. Su fallecimiento ha generado una gran conmoción no solo en su entorno educativo, sino también en la comunidad en general.

La docente aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la inevitabilidad de la muerte. Señaló que “la muerte es lo único seguro en la vida”, y agregó: “La vida tiene un ciclo y cuando este concluye no hay manera de frenarlo. Pero esto no significa que no duela. Perder a alguien es uno de los momentos más dolorosos que se pueden vivir”.

La docente aprovechó para dejarle un mensaje a sus alumnos, tras el fallecimiento de Leonardo Rainha de Castro

La despedida culminó con un mensaje basado en un pasaje bíblico: “Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo: un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; un tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar; un tiempo para matar, y un tiempo para sanar; un tiempo para destruir, y un tiempo para construir; un tiempo para llorar, y un tiempo para reír; un tiempo para estar de luto, y un tiempo para saltar de gusto”.

El comunicado de la escuela del joven

Tras la autopsia a Leonardo Rainha de Castro, que en los informes preliminares concluyeron que murió debido a las heridas, ya que no presentaba lesiones previas, el colegio al que asistía el joven lo despidió con un sentido mensaje dirigido a toda la comunidad educativa. “El Colegio Anglo Americano Paraguay lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro querido alumno del 3° curso, Leonardo Rainha de Castro”, dice el escrito.

“Su partida deja un vacío en nuestros corazones. Que Dios lo reciba en su santo reino y le otorgue paz eterna”, agregaron.

La publicación del colegio al que asistía el estudiante que murió tras caer desde el sexto piso de un hotel

Por su parte, la Asociación de Instituciones Privadas del Alto Paraná (AIEPAP) también se sumó a la emotiva despedida: “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros. Que encuentren paz y consuelo”.