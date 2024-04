El Estado reincorporó a Lucas Berengua, quien se enteró de su despido del Servicio Meteorológico Nacional por altavoz tras 21 años de servicio

Lucas Berengua fue reincorporado al Servicio Meteorológico Nacional

Lucas Berengua, quien había sido una de las caras más visibles de los despidos masivos del Estado en los últimos días por haberse enterado por altavoz que lo habían echado del Servicio Meteorológico Nacional, donde se desempeñaba como vocero, tras 21 años en funciones, finalmente este jueves fue reincorporado al organismo.

“Soy Lucas Berengua y quiero utilizar este medio para contarles a todos que en el curso de las últimas horas han sucedido eventos que han concluido en mi renovación del contrato y mi reincorporación al Servicio Meteorológico Nacional”, informó el propio meteorólogo a través de un video difundido por las redes sociales del gremio UPCN.

Justamente, Berengua contó que “se trató de trámites y gestiones realizadas a través de UPCN con las autoridades del Ministerio de Defensa”.

Fue desde la cartera que conduce Luis Petri que le llegó el anuncio: “Se comunicaron conmigo para indicar que mi renovación y mi continuidad estaban en gestión, y luego el director del Servicio Meteorológico Nacional me confirmó este evento”.

“Hoy ya me encuentro restablecido en mi puesto de trabajo y comenzando con mis tareas laborales habituales. Quiero agradecer las muestras de amor de todas y cada una de las personas que se comunicaron conmigo a través de todas las redes sociales y a través de los propios medios de comunicación, herramienta necesaria que sirvió para la visibilización de mi situación en particular y de mi trayectoria. Y con lo que más me quedo, con las muestras de amor de cada uno de ustedes”, celebró el meteorólogo.

En el tuit titulado “El gremio y la lucha por los puestos de trabajo”, el gremio destacó que “se logró el objetivo”.

El pasado 27 de marzo, Berengua se había enterado de la peor manera que había perdido su trabajo en el SMN luego de más de dos décadas. “Ha sucedido uno de los episodios más dolorosos de mi vida. Las formas, las maneras, las razones... nada se entiende”, había expresado ese día en su cuenta de Instagram. Su salida del edificio fue con ovación y muestras de afecto de sus compañeros, en reconocimiento a su profesionalismo.

“Yo no era un ñoqui. Tengo 21 años de carrera dentro del SMN porque entré a trabajar en el 2003. Era uno de los voceros del organismo. Fueron años de estar encargado del organismo y nadie me puede llamar de esa manera”, esgrimió en una entrevista radial tras el despido.

En otras declaraciones, se refirió específicamente a la manera en la que lo echaron del lugar en el que trabajaba desde 2003: “A mí no me mandaron un mail como a la mayoría, no. Me llamaron a una oficina y mi directora, que no quiso venir a dar la cara, me lo dijo por un altavoz. Me despidió por teléfono. Todo fue muy cruel”.

El ingreso de Berengua al SMN fue cuando el organismo dependía directamente de la Fuerza Aérea y tuvo distintas modalidades de contratos hasta la actualidad, en la que se encuentra como planta permanente y en la órbita del Ministerio de Defensa.