Una ONG criticó el paro: “Cualquier excusa es válida para interrumpir el derecho de los chicos”

En Córdoba, el acatamiento al paro nacional docente fue del 70%, según la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

Los gremios docentes nucleados en la CGT (UDA, AMET, SADOP y CEA) anunciaron este miércoles un paro nacional para el próximo lunes 4 de marzo en todo el país que prolonga la medida de fuerza de comienzos de esta semana.

Te puede interesar: Los gremios docentes anunciaron otro paro nacional: “No tuvimos respuestas del Gobierno”

Adelantaron que “de no tener respuesta del gobierno nacional” extenderán la medida de fuerza en todo el país. Por su parte, CTERA realiza este miércoles un plenario para “evaluar la situación y darle continuidad al plan de lucha”.

Ante esta situación, la agrupación Padres Organizados, fundada en 2020 -”conformada para demandar a nuestros gobernantes que garanticen el derecho constitucional a la educación para todos los niños y adolescentes de la Argentina”- expresaron que hay “una situación dispar”.

Te puede interesar: Paro nacional docente: qué provincias se verán afectadas por la medida gremial del próximo lunes

Según la cofundadora de esta red de familias, María José Navajas, “hay escuelas con docentes que adhieren y otros que no, colegios privados y dentro de las escuelas públicas de CABA es dispar, las familias se van enterando ya sobre el pucho, lo que agrava la dinámica familiar”, afirmó en diálogo con TN.

Con respecto al meollo de la cuestión, Navajas aseguró que “la situación de fondo es que la educación no está garantizada”. Y enfocado en esto último, desde Padres Organizados ratifican que le bajan un mensaje a los chicos: “que desde los adultos, autoridades o gremios, cualquier excusa es válida para interrumpir su derecho ya que es el primero en ser vulnerado y que nunca es reconocido plenamente”, agregó Navajas.

La agrupación Padres Organizados surgió en la pandemia por covid para exigir el reinicio de clases, aquí en una protesta frente al Ministerio de Educación (EFE/ Demian Alday Estévez)

Y realizó una radiografía nacional: “No hay un arreglo de paritarias locales en Santa Fe, o la situación paradójica como en la provincia de Buenos Aires, en donde por más que se llegó a una paritaria hubo un sector que se plegó al paro. En Mendoza, por ejemplo, los gremios adhirieron pero no pararon, se hizo una manifestación pero no pararon”.

Te puede interesar: No hubo avances entre el Gobierno y los gremios docentes y podría haber un nuevo paro nacional

La medida adoptada por la provincia cuyana de manifestarse pero dar clases, desde Padres Organizados lo ven como “una buena noticia” por estos “caminos alternativos” de protesta. “Sabemos que hay muchos docentes que no están de acuerdo con el paro y los que nos plantean algunas autoridades es por qué nosotros no hablamos con los sindicatos”, destacó.

“Creemos que la educación es una prioridad absoluta, se lo dice en campaña pero después en la gestión no se nota”, cerró Navajas quien agregó que desde el sitio web de la agrupación hay un formulario en la cual los padres pueden reportar los días que no tiene clases sus hijos, no solamente por paro sino por distintos motivos.

Detalles de la medida de fuerza del lunes

El paro docente del 4 de marzo coincidirá con el inicio de clases en Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Santiago del Estero. Esta semana, otro paro impulsado por CTERA (la confederación mayoritaria) afectó el comienzo del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), resaltó que los docentes tienen “conquistas sostenidas en el marco de leyes” y agregó: “La Ley de Educación Nacional es muy clara, el gobierno nacional debe garantizar el financiamiento del sistema educativo”.

En ese sentido, en conferencia de prensa resaltó que sin el FONID las provincias no pueden pagar el salario mínimo y alertó que “el Gobierno no quiere reconocer que esto es una paritaria”. Sobre este punto también viene advirtiendo CTERA, el otro gremio nacional, que ayer reclamó que el Gobierno “formalice” la convocatoria para continuar la negociación con los sindicatos el próximo martes 5 de marzo, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075).

Los gremios docentes de la CGT anunciaron un paro nacional

“Lamentamos mucho estar diciendo esto. Queremos construir un ámbito de diálogo y de negociación seria. Queremos a los estudiantes en las escuelas”, aseguró Romero. Sobre la reunión de ayer, señaló que “no hubo respuesta a ninguno de los temas”. Y agregó: “El secretario de Educación (Carlos Torrendell) es una buena persona pero evidentemente está sin autonomía de gestión. Nos entretuvo sin poder brindar una alternativa”.

En la conferencia de prensa estaba presente Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT, quien afirmó: “Atacan siempre a los trabajadores. No vamos a estar mirando para el otro lado. Puede apretar a los gobernadores, a los diputados, pero a nosotros no nos aprieta nadie. No pudieron los militares, no pudo Macri, mucho menos nos va a parar este cachivache (por Javier Milei), títere de las corporaciones”.