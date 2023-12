En medio del brote, aprobaron 80 mil dosis de la vacuna contra la encefalomielitis equina

(Getty)

En medio del brote de encefalomielitis equina, la Secretaría de Bioeconomía comunicó la aprobación de 80 mil dosis de la vacuna contra este virus, que corresponde al primer lote de 300 mil dosis, que terminó de producirse el fin de semana pasado.

Te puede interesar: Aumentaron los casos de encefalomielitis equina en Uruguay y la enfermedad se expande en la región

A través de un comunicado de prensa, el organismo informó que “el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) agilizó los procedimientos de control por parte de su laboratorio oficial ubicado en Martínez, para aprobar el lote de vacunas y que el productor pueda avanzar en la distribución de la vacuna en las próximas 24 hs”.

A su vez, aclararon que esta decisión siguió los criterios epidemiológicos establecidos por el Senasa y en coordinación con el laboratorio que produjo las dosis, Tecnovax, de acuerdo con la información de Télam.

Te puede interesar: Crecen los casos de encefalomielitis equina: ya se registraron 426 brotes en 8 provincias

Además, el Senasa adelantó que aquellas personas que soliciten la autorización para la importación de vacunas para uso propio “debe realizarlo conforme al inciso f del artículo 32 de la Resolución 1642/2019 del organismo santuario nacional”.

El patógeno pertenece al género de los alphavirus y tiene una alta letalidad para los equinos (Pixabay)

El brote comenzó en noviembre en Corrientes y Santa Fe, pero desde entonces el brote no hizo más que crecer, expandiéndose a otras regiones del país. Hasta el momento, se detectaron 426 brotes en ocho provincias: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa y Santiago del Estero, según los datos disponibles en el último Boletín Epidemiológico Nacional. Sin embargo, existen casos pendientes de verificación en Río Negro, La Pampa, Mendoza y Neuquén.

Te puede interesar: Agricultura sostenible: cómo la gestión de los fitosanitarios cambió la forma de producir en el campo

El informe correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 48 del año 2023 reveló que de los casos detectados, 13 se confirmaron por diagnóstico de laboratorio y 413 por diagnóstico clínico, ya sea por sintomatología y/o nexo epidemiológico. Asimismo, los registros oficiales indican que fallecieron 58 caballos por la enfermedad.

En este contexto, el Senasa advirtió que, para la distribución de las vacunas, priorizará a aquellos partidos y departamentos con mayor cantidad de brotes de la enfermedad. De igual forma, aseguraron que se considerarán las zonas con condiciones ecológicas favorables para la presentación del virus y el registro de existencias de equinos.

La enfermedad es transmitida a través de las picaduras de mosquitos infectados (Télam)

Esta dosis tiene una vigencia de un año calendario y los anticuerpos alcanzan un nivel de protección a partir de los 14 días post vacunación.

Sobre las condiciones para la inoculación, el organismo de control agroalimentario anunció que los acreditados para su aplicación deberán registrar la certificación de la vacuna con el sticker y la estampilla correspondiente, que debe ir acompañada de sello y firma del profesional actuante en la documentación sanitaria.

En ese sentido, precisaron también que aquellos animales que se vacunen por primera vez deberán recibir una segunda dosis entre 3 y 4 semanas después de la primera aplicación.

La encefalomielitis equina

Esta enfermedad se transmite a través de las picaduras de mosquitos. El patógeno pertenece al género de los alphavirus y tiene una alta letalidad para los equinos. En línea con la información que proporcionaron a Infobae desde el organismo, los estudios realizados sobre las muestras extraídas permitieron confirmar que se trata de la encefalomielitis del Oeste, la forma de la enfermedad que también se había detectado en 1988 y luego se controló.

Sobre cómo frenar el avance de la enfermedad, este medio habló con Adrián Díaz, uno de los científicos de Conicet que está trabajando en el análisis de las muestras de los animales infectados, como líder del Laboratorio de Arbovirus del Instituto de Virología Dr. José María Vanella de la Universidad Nacional de Córdoba. Díaz precisó que “el impacto de la encefalomielitis equina del Oeste en los caballos se disminuye con la vacunación”.

Los registros oficiales indican que fallecieron 58 caballos por la enfermedad (Steve Petersen)

“Al vacunar se previene el impacto del virus en los equinos, pero eso no frena la actividad viral. Para frenar la actividad viral se debe disminuir la abundancia poblacional del mosquito que es vector del patógeno. Por el momento no sabemos cuál es, en esta situación de los insectos. Las condiciones climáticas pueden disminuir la abundancia de mosquitos pero también puede promoverlas”, afirmó Díaz.

La vacunación era obligatoria en los caballos que se movilizaban en el territorio desde 2005. Pero en septiembre de 2016 el Senasa dictó una resolución por la cual afirmó “la vacunación contra la Encefalomielitis Equina (Este y Oeste) resulta en todos los casos de aplicación facultativa en nuestro país”, es decir, quedó a criterio del veterinario responsable de los animales o del propietario. En esa oportunidad, argumentaron que la vacunación en animales en movimiento no tenía “sustento epidemiológico suficiente para prevenir el contagio a otros animales susceptibles”.

El riesgo en humanos

En paralelo a las acciones del Senasa, el Ministerio de Salud alertó a los hospitales y demás instituciones sanitarias para que puedan identificar a tiempo un caso sospechoso en personas, puesto que la enfermedad puede llegar a transmitirse a los humanos.

Sobre esta posibilidad, Infobae habló con Lorena Spinsanti, profesora e investigadora del Instituto Vanella, que está colaborando con la investigación de los brotes en el país.

“Hubo casos de encefalomielitis en caballos en la década de 1980 en el país, pero no se reportaron casos de personas afectadas en ese momento. Se estima que algunas especies de aves podrían ser reservorios del virus, pero aún no se sabe cuáles. Lo que sí está claro es que hay mosquitos que pueden transmitir el alphavirus. No son de la especie Aedes Aegypti, que transmite el dengue”, explicó.

El mosquito es distinto al que transmite el dengue

La experta aseguró que, además de la vacunación en los caballos, las personas deben seguir las medidas que se recomiendan también para evitar las picaduras de mosquitos en el caso del dengue. “Aunque se traten de especies diferentes, se deben prevenir las picaduras”, aclaró.