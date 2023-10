Tragedia en la autopista del Oeste: las tres chicas que murieron volvían de un festejo de Halloween

Las víctimas fatales: Stefanía Abigail Flores (20) Sheila Nair López (24) y Brisa Kimey López (19)

Por la Autopista del Oeste, la distancia entre la localidad bonaerense de Ramos Mejía y la de General Rodríguez es de 40 kilómetros. Ese trayecto hicieron Stefanía Abigaíl Flores (20) y las hermanas Sheila Nair López (24) y Brisa Kimey López (19) el sábado pasado. Iban a bordo de un Peugeot 208 blanco rumbo a un festejo de Halloween. De regreso, ya en la madrugada del domingo, el vehículo en el que se trasladaban impactó contra una cabina de peaje. Dos de las mujeres murieron en el acto, la tercera falleció camino al hospital.

El trágico accidente se produjo a las 6.47, a la altura del kilómetro 47, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires; y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la autopista. En la secuencia, que dura unos segundos y que figura a continuación, se ve que la conductora (Stefanía Flores) perdió el control del rodado y golpeó contra el guardarraíl. Como consecuencia del choque, el auto voló cerca de 30 metros hasta terminar en la cabina de peaje.

De acuerdo a la reconstrucción que hicieron las fuentes consultadas por Infobae, tras el primer impacto del Peugeot contra el guardarraíl, Flores fue despedida del auto. Las otras dos pasajeras, en cambio, quedaron dentro del vehículo. Rápidamente, en el lugar del siniestro, intervinieron personal policial, bomberos voluntarios, seguridad vial y el SAME local, que constató que en el interior del coche las hermanas López estaban fallecidas.

Stefanía fue rescatada y trasladada al hospital de General Rodríguez, pero falleció antes de ingresar al centro de salud.

Así fue el accidente en la Autopista del Oeste en el que murieron tres chicas de 19, 20 y 24 años

La principal hipótesis es que el vehículo perdió el control por la calzada mojada por las lluvias y colisionó. “Está muy claro que no intervinieron otros vehículos, ni hubo otra circunstancia externa que interfiriera en la conducción. Iban solas en el camino y descarrilaron. El auto quedó hecho añicos. Es muy probable que la conductora no llevara puesto el cinturón de seguridad porque fue despedida. De cualquier forma, ese dato deberá confirmarlo la pericia accidentológica”, dijeron a este medio fuentes de la investigación.

Otro dato que deberán confirmar las pericias es a qué velocidad viajaban las jóvenes. “No se sabe a cuánto iban. Pero, así hubieran ido a 100, como era un día lluvioso y la autopista estaba muy mojada, a esa velocidad ya es peligroso. Es un hecho lamentable”, detallaron.

Desde las 14 de este lunes, peritos forenses realizaban la autopsia a los cuerpos de las tres chicas. A partir de la misma, luego de una extracción de sangre, se determinará si la conductora había consumido alcohol o drogas. El resultado se conocerá más adelante, posiblemente dentro de un par de meses.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción N°8 de Moreno-General Rodríguez.

Las imágenes de cómo quedó el Peugeot en el que viajaban las víctimas

Stefanía Flores, la conductora del Peugeot 208 blanco, era oriunda de Ramos Mejía, partido de La Matanza. En sus redes sociales, varias publicaciones dan cuenta de su fanatismo por los autos, así como por la Costa Atlántica argentina: sus últimas vacaciones fueron en Pinamar.

“Me dejaste un vacío enorme, todavía no puedo entender que ya no estás. No encuentro las palabras para expresar mi dolor, no las hay. Te voy a extrañar todos los días. Descansa en paz”, la despidió una amiga por Instagram.

Thiago López, hermano de las otras dos víctimas, les dedicó un posteo en Facebook. “Las amo con mi alma entera, siempre juntos los bros. Una parte de mí se fue con ustedes, descansen en paz mis angelitas”, escribió junto a una imagen de los tres abrazados. Sheila y Brisa eran de la localidad de Rafael Castillo, también de La Matanza.

El posteo de Thiago López, hermano de Brisa y Sheila, quienes viajaban como acompañantes en el Peugeot 208

Al momento del siniestro fatal, las tres jóvenes regresaban a sus casas por el acceso Oeste. “Tres vidas perdidas. 24, 20 y 19 años. Se mataron solas, a exceso de velocidad. Los siniestros viales son la PRIMERA causa de muerte en Argentina. Se pueden evitar. Produce un dolor terrible y gasto al Estado, pero NINGÚN candidato habla de Seguridad Vial”, sostuvo la titular de la organización Madres del Dolor, Viviam Perrone.

En Argentina, solo en 2022, se produjeron 3.415 siniestros fatales y murieron 3.828 personas. Es decir, un total de entre 10 y 11 víctimas por día. Los datos se desprenden del último informe de Siniestralidad Vial Fatal elaborado por la Dirección de Estadística Vial del Ministerio de Transporte de la Nación, a partir de datos reportados por las jurisdicciones.

Aunque la cifra es alta, el total representa una reducción de las víctimas fatales, en comparación con 2019 -año con una circulación similar, en el que se registraron 4.898 fallecidos- y exceptuando el 2020, debido a las medidas preventivas por el COVID-19. Se trata, además, de la cifra anual más baja de víctimas desde la creación de la ANSV en 2008.

El tuit de Viviam Perrone

A pesar del descenso en el número, hoy los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en jóvenes menores de 35 años. Un dato que preocupa: los usuarios de motos continúan siendo la principal víctima fatal vial. Cuatro de cada diez víctimas fatales se trasladaban en este tipo de vehículo.