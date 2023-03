Los 10 años de Francisco como Papa en un video

Los 10 años de Francisco como Papa

Este lunes 13 de marzo se cumplen 10 años de la elección del jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio como el papa Francisco. Esta fecha marcó el inicio de un pontificado que impulsa una reforma de la Curia para lograr una “iglesia pobre para los pobres” y visibiliza las crisis de refugiados y desplazados, al tiempo que se convirtió en una de las mayores voces contra el cambio climático. Edificó su tarea pastoral sobre la “misericordia y la alegría del evangelio para promover la fraternidad y la paz a nivel mundial” pero también fue el impulsor del “diálogo interreligioso”.

En este video, Infobae recorre en imágenes los sucesos más importante de esta primera década de Francisco al frente del Vaticano donde viajó a lugares que nunca antes había visitado ningún Papa, ofició la misa más multitudinaria de la historia y le tocó orar por la salud de todos lo que habitan este mundo desde una Plaza de San Pedro completamente vacía, justo en el inicio del confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Y al final, la recopilación cierra con una “perlita”, que fue la visita de Lionel Messi y la Selección de Alejandro Sabella al Vaticano, el 19 de noviembre de 2017. “Que Francisco sea argentino lo hace más especial”, expresó el futbolista rosarino durante la conferencia de prensa previa a la emotiva reunión.

13 de marzo de 2013 - Fumata blanca

Aquel día, a las 19.06 hora argentina las campanas de la Basílica de San Pedro, junto con un denso humo blanco, anunciaron al mundo, que los católicos tenían un nuevo líder. Una hora después revelaron el nombre y su nacionalidad: el argentino Jorge Bergoglio.

Ni bien fue nombrado, Francisco saludó a los feligreses desde el balcón central de la Basílica de San Pedro

“Habemus Papa”, anunciaron y Bergoglio se asomó desde el balcón para saludar a la gente tras su nombramiento. Hubo sorpresa y júbilo entre los argentinos. Asumió en lugar de Benedicto XVI, quien había renunciado a su cargo el 28 de febrero.

8 de julio de 2013 -. El papa Francisco mostró en Lampedusa el drama de los refugiados

“Tengo la necesidad de venir aquí a rezar, como un gesto de solidaridad pero también para despertar la conciencia de que lo que sucedió aquí no pueda volver a pasar”, señaló Francisco al visitar la isla de Lampedusa, en lo que fue su primer viaje fuera del Vaticano con la misión de llevar consuelo y cercanía a los migrantes que arriesgan su vida en busca de un mejor futuro.

El Papa Francisco en su primera visita a Lampedusa, en julio de 2013

23 de julio de 2013 - El Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro

“Espero lío. ¿Acá adentro va a haber lío? Va a haber ¿Qué acá en Río va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que salgan afuera”, exclamó Francisco en una jornada que fue considerada histórica por haberse constituido en motivo y marco de su primer viaje al extranjero en el quinto mes de su pontificado. Además, por el nivel de participación en sus actos centrales y por la convocatoria de 3 millones de personas en su misa.

El Sumo Pontífice recorrió Copacabana en el papamóvil y cientos de pantallas gigantes ubicados en la ciudad replicaron su mensaje. “Si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad: ¿Quién soy yo para juzgarlo?”, reflexionó ante la mirada y la escucha antena de los jóvenes.

Francisco recorrió en el papamóvil las calles de Río

23 de mayo de 2014 - Francisco llegó en Peregrinación a Tierra Santa

La simbólica misa, de alrededor de una hora de duración y en varios idiomas, entre ellos el español, fue una de las más emotivas de las que el pontífice celebró en sus tres días de periplo por Tierra Santa, un viaje que inició en Jordania y que le ha llevado también a Belén y Jerusalén.

8 de junio de 2014- Encuentro por la paz con Shimon Peres y Mahmud Abbas en la Santa Sede

“La oración lo puede todo. Pidamos por la paz en Oriente Medio y en todo el mundo”, tuiteó el Papa tras recibir al presidente palestino y a su par israelí en su residencia de Santa Marta para participar en una oración por la paz en Oriente Medio.

El Papa se reunió con Shimon Peres y Mahmud Abbas en la Santa Sede

18 de enero de 2015 - Francisco ofició en Filipinas la misa más multitudinaria de la historia con 5 millones de personas

El Sumo Pontífice ofreció una misa al aire libre en la ciudad filipina de Tacloban, que fue devastada por el tifón Haiyan hacía poco más de un año. Más de 5 millones de files se congregaron en un parque de 60 hectáreas, en Manila, pese a una fuerte tormenta, para estar presentes en el servicio religioso.

Francisco ofició en Filipinas la misa más multitudinaria de la historia con millones de personas

A lo largo de su pontificado, el papa también recorrió la ciudad de Daejon, en Corea del Sur; y Nairobi, en Kenia. Multitudes lo recibieron a lo largo y a lo ancho del mundo.

25 de septiembre de 2015 - Francisco fue el primer Papa en hablar en inglés ante el Congreso en EE.UU

“Pido un esfuerzo responsable y con coraje para redireccionar nuestros pasos y revertir los aspectos más serios del deterioro del medio ambiente”, dijo el Papa en el Capitolio de Washington al ser recibido por el vicepresidente de EE.UU, Joe Biden, en su condición de presidente del Senado, en una sesión especial de ambas cámaras.

“Los organismo financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia”, exclamó.

El Papa estuvo en el Capitolio de Washington por primera vez

29 de julio de 2016 - Silencio y Oración en el Campo de Exterminio de Auschwitz

El pontífice hizo un recorrido en silencio durante 2 horas por los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau. Allí, conoció la celda en la que el sacerdote polaco San Maximiliano Kolbe murió a manos de los nazis.

El Sumo Pontífice oró en silencio en el campo de concentración de Auschwitz

A lo largo de esta última década se reunió con los que fueran presidente de Estados Unidos, Barack Obama y Donald Trump; con la reina Isabel; con el presidente ruso, Vladimir Putin; con el ex presidente francés, Nicolas Sarkozy, los reyes de España, Felipe y Letizia; la ex canciller alemana, Angela Merkel; y los ex presidente de Argentina, Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Fueron símbolos de su pontificado el lavado de pies y el abrazo a los olvidados, sufrientes y marginados; así como también las canonizaciones de Juan Pablo XXII, Juan Pablo II, la madre María Teresa de Calcuta, el cura Brochero, Pablo VI y el Monseñor Romero.

Canonizó a dos grandes del siglo XX: Juan XXIII y Juan Pablo II. Fue en una ceremonia inédita en la Plaza de San Pedro

27 de marzo de 2020 - Desde la Plaza de San Pedro vacía, el Papa bendijo al mundo entero en el inicio del confinamiento por la pandemia de coronavirus

“Sin dudas, hoy se está escribiendo los eventos decisivos de nuestra historia. Todos han comprendido que nadie se salvará solo”, remarcó el Papa desde la Plaza de San Pedro sin fieles. “Un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, lo dicen las miradas”, señaló en el comienzo de la cuarentena.

Y agregó: “Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta. En esta tormenta estamos todos”.

Ofició una misa sin público en la Plaza de San Pedro, en medio del confinamiento por el coronavirus

8 de diciembre de 2022 - Pedido por la guerra en Ucrania

El Papa Francisco le rindió un homenaje público a la Virgen de la Inmaculada en Roma y le trasladó la “súplica” de quienes aún sufren la guerra en Ucrania.

“Virgen de la Inmaculada, habría querido traerte hoy el agradecimiento del pueblo ucranio por la paz que desde hace mucho tiempo pedimos al Señor. En cambio, todavía tengo que presentarte la súplica de los niños, de los ancianos, de los padres y madres, de los jóvenes de esa tierra torturada”, rezó el Pontífice entre lágrimas en lo que fue la primera misa con público tras dos años de pandemia.

