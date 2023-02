Delincuentes robaron 3.600 metros de rieles entre Bahía Blanca y Carmen de Patagones

El robo afecta directamente al Tren Patagónico, que tiene la concesión desde la Estación Aguará hasta Viedma, y planificaba el servicio de carga para mediados de marzo (rieles multimedio)

El Tren Patagónico que une Bahía Blanca con Carmen de Patagones dejó de circular luego de que un grupo de delincuentes robó elementos de la vía. Los materiales comprometidos fueron 3.600 metros de rieles, 189 durmientes y 12.000 tira fondos. El golpe afectó el servicio de carga y se estima que reanude su actividad en la primera quincena de abril.

Con un soplete y con la utilización de un camión, los delincuentes cortaron la vía en tramos de dos metros y luego cargaron los elementos robados en el vehículo. Así lo precisó Daniel García, presidente de la empresa estatal Tren Patagónico, quien afirmó que en poco tiempo se podría conocer la identidad de los ladrones.

“Lamentablemente fue así, el robo fue muy cerquita de la Estación General Cerri, a unos 1.500 metros. Esto es impensado, es una locura lo que hicieron en una vía que estuvo abandonada tanto tiempo, pero existe mucha información que le dimos a la policía para que esto se pueda resolver”, precisó García luego de que se realizara la denuncia penal y las presentaciones en el juzgado federal.El robo afecta directamente al Tren Patagónico, que tiene la concesión desde la Estación Aguará hasta Viedma, y planificaba el servicio de carga para mediados de marzo.

Se informó que unos 3.600 metros de rieles, 189 durmientes y 12.000 tira fondos fueron robados de la vía que une Bahía Blanca con Carmen de Patagones (rieles multimedio)

Te puede interesar: Es bombero y escribió un libro sobre sus 32 años entre las llamas: “Salvar una vida o ver morir te cambia para siempre”

En simultáneo, otra de las personas que denunció el hecho fue el ex basquetbolista Ariel Scolari. “El robo de vías se registró en estación Aguará, que es la primera saliendo desde Bahía Blanca a Patagones. Para hacer eso no fue alguien improvisado, no es un ratero que se mete en una casa y roba un televisor. Esto está todo armado, es como cuando a una persona le vacían una casa, primero hacen inteligencia, acá ocurrió lo mismo”, dijo el deportista en diálogo con Radio Nacional Viedma.

Además, Scolari aclaró que el área del robo es una zona por la que pasa mucha gente y que para realizar tal maniobra seguro participaron muchas personas: “”No robaron en medio de la estepa donde no pasa nadie, acá han trabajado impunemente muy cerca del tránsito y de gente que algo tuvo que haber visto. Es muy complejo y llamativo, no deja de llamar la atención como se ha hecho todo, porque está hecho de manera muy profesional”.

Ahora para poder recuperar la vía, y así reanudar el trayecto que realizaba el tren, la empresa deberá llevar adelante una operación compeja y que llevrá varias semanas. “Lamentablemente, esos rieles cortados no sirven más”, dijo el presidente de la compañía. Para volver a utilizar la vía será necesario desarmar tramos que ya están concesionadas por la empresa estatal y en desuso, para armar una secundaria y traer nuevos rieles desde Buenos Aires.

En este contexto, el objetivo del Tren Patagónico es estar operando a más tardar en la primera quincena de abril (rieles multimedio)

Te puede interesar: Ofreció lavandina y pasó películas en cumpleaños: la vida de Carlos Rottemberg antes de vender 22 millones de entradas

“Fue un golpe muy duro para nosotros porque ese tramo estaba en perfectas condiciones”, aclaró García.

Ante esta situación, y con un plan de obra fijado, el objetivo del Tren Patagónico es estar operando a más tardar en la primera quincena de abril. Sin embargo, lograrlo implicará un trabajo y un costo importante. “Más allá de esto hay un compromiso muy fuerte de la provincia en avanzar en esta transformación del Tren. Hacia allí vamos, esto nos va demorar, pero no nos va a frenar el proyecto”, sostuvo García.

Con respecto a las obras, el presidente de la empresa estatal afirmó que el Gobierno Nacional ya se enteró y que, para el trabajo de reparación de la vía, existe una voluntad compartida. En ese sentido, García remarcó que el funcionamiento del tren, “es una política de Estado que no se va a frenar por un hecho vandálico”.

Además, para intentar evitar futuras situaciones, el ferroviario sostuvo que ante la duda la gente debe acercarse a la policía y dar aviso cuando ve personas extrañas sobre la vía. A partir de lo que pasó, “nosotros vamos a dar aviso a la policía de los empleados nuestros, que estarán debidamente identificados”, concluyó.

Seguir leyendo: