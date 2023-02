El VJ que homenajea al rock nacional con animación de IA: el proyecto que nació para volver a ver a su hermano

No son fotos, son avatares creados por inteligencia artificial por el VJ Charly, de Project Ravenlight

“La perfección, es tan hipnótico que no podes dejar de mirarlo. Hermoso Fede”, dice un seguidor del Instagram de la cuenta de @Virusoficial que compartió una animación de quien fue el líder de una de las grandes bandas de la década del 80, hasta su muerte en 1988. La autoría del trabajo es de Project Ravenlight (IG @vjravenlight), cuyo nombre es Charly, un autodidacta que durante la cuarentena se dedicó a escuchar rock nacional y apreciarlo como nunca antes.

Sobre este trabajo, este cordobés, dice que impacta porque no había registros en alta definición del cantante, y estas imágenes lo hacen ver como actual, como vivo gracias a la tecnología de hoy, y eso es lo que llama la atención. “Es como una buena manera de generar nuevos recuerdos a modo de tributo. Y también para las nuevas generaciones porque capaz que la gente más joven no lo conocía, o habrán escuchado algún tema, pero nada más y de repente, darle protagonismo tuvo una repercusión bastante grande”, asegura Charly.

El trabajo fue realizado con un sistema de inteligencia artificial. Lo que hace este VJ fue alimentarlo con fotografías, en este caso de Federico Moura, en un proceso que lleva su tiempo hasta generar un archivo con el modelo, que reconoce todos los patrones, de cara, pelo, vestimenta. Por lo que el sistema, va adquiriendo un criterio propio para generar este tipo de imágenes. “En este caso le pedí que me genere a un Federico con un estilo synth wave, algo así como retro futurista, relacionado a los sintetizadores”. La ropa que luce nunca la llevó. Esas son elecciones de la IA, que va generando procesos y una vez que logra el resultado lo que hago es componerlo en video, de acuerdo a la música elegida, en este caso, Luna de miel”, detalla quien busca contar historias de acuerdo a la personalidad de cada personaje.

Charly de Project Ravenlight rindió homenaje al vocalista y compositor de Virus con un avatar creado en alta definición con ayuda de la inteligencia artificial

En principio generó tributos a artistas de todo tipo, pero se enfocó más en la música porque durante la cuarentena y un poquito antes, se volcó mucho al rock nacional. “Qué lindo sería verlo a Cerati, a Moura, yo nunca tuve la oportunidad, tengo 38 años. Yo era chico para esa época, no entendía. Cuando fui creciendo empecé a escuchar y apreciar la música”, cuenta Charly y agrega: “me pareció una idea copada no solo para hacerlo con artistas. En mi caso fue para hacerle un tributo a mi hermano Ariel David Jesús. Él se suicidó a los 19 años en 2012, hace poquito, el 27 de enero, se cumplieron 11 años del fallecimiento”.

El músico fue uno de los primeros homenajeados por Project Ravenligth con su tema Paseo inmoral

El VJ se detiene en esta pérdida que lo llevó a él, sus padres y hermanos a transitar un “proceso obviamente terrible, de momentos oscuros”, confiesa con una profunda tristeza en su voz al compartirlo.

Hace mucho tiempo, el joven nacido en Córdoba capital, pero que vive en Buenos Aires desde los cinco años, cuenta que sabía dibujar, pero con el tiempo se fue olvidando por lo que recurrió al diseño en 3D. Y pensó: qué lindo sería a modo de tributo poder generar un personaje 3D de mi hermano, con quien solía jugar videojuegos, y me puse a investigar un poco. Gracias a Internet, y en Youtube encontré cómo hacerlo porque no tenía noción. Y descubrí un atajo, había ya sistemas de avatares, pero no con inteligencia artificial, sino 3D con los que podía jugar como videojuegos”, repasa.

Así empezó a personalizar el avatar de su hermano, lo más fiel posible. Era en principio un modelo estático. Y después fue practicando con los avatares de su novia y sus amigos. Siempre de manera autodidacta, empezó a investigar sistemas de captura de movimiento. “Terminé usando dispositivos como Kinect, un accesorio para la consola de Microsoft Xbox 360 para poder generar captura de movimiento corporal y facial. Después fui aprendiendo cómo hacer un render, tratar de generar animación y después meterme de a poquito en los videojuegos, con motores de videojuegos, como Unity o Unreal, que son herramientas gratuitas”, cuenta sobre los detalles técnicos.

El proyecto de animación de IA que nació de un VJ en homenaje a su hermano Ariel que se quitó la vida a los 19 años Sociedad

Después la gente le fue pidiendo tributos. Y mientras tanto, Charly se preparaba psicológicamente para hacer finalmente a su hermano. “Fue todo un proceso enfrentarme a eso. Ya lo he hecho a mi hermano en diferentes ocasiones, como un modelo 3D hice interactivo en el que podía verlo desde un casco de realidad virtual. Eso fue también fue muy chocante porque era poder caminar, verlo de costado, mirarlo directamente él, o sea, a la representación y él me miraba, porque estaba programado para eso, para que cada tanto te mire y te siga la mirada. La verdad es que fue una experiencia muy sanadora. Yo tengo claro de que no es él, pero también tengo claro que todo lo que hice para llegar a que sea él o por lo menos la representación física. De alguna manera traté de preservar su memoria”, asegura.

“Todavía no sé qué pasó con mi hermano, es como que simplemente pasó y lamentablemente es un dolor que va a seguir estando, pero trato de justamente agarrar ese dolor y transformarlo en algo positivo, no solamente para mí y bueno, sino para la gente que trato de ayudar. En mi proyecto intento hablar de esto porque ante tantas liberaciones para tantas cosas no podemos hablar de la salud mental, de la depresión, de la ansiedad, del autoboicot. Todo eso que es un problema que la gente se guarda y termina explotando, más en estos tiempos donde la ansiedad va mil por horas más con todos estos cambios que van surgiendo”, expresa.

Una animación de Charly de Project Ravenligth dedicada al "potro

Entre 2020 y 2021 fue perfeccionando la técnica y “jugando” con amigos. Hace 8 meses, lamentablemente, se le rompió el disco rígido y perdió los trabajos de casi una década y está esperando poder recuperar algo. Actualmente trabaja en una productora de eventos, donde hacen todo tipo de ambientaciones, interacciones y algunos videojuegos con experiencias interactivas, que trabaja para conocidas marcas.

Con su novia, que lo ayudó mucho a equiparse de tecnología cuando estaba sin un peso, se siente muy agradecido. Ella vive en San Miguel y porque no puede verla mucho por la distancia, creó un videojuego donde ella es un personaje.

Su cara es una incógnita en las redes sociales, prefiere no mostrarse. “Soy una persona bastante simple, y me gusta mostrar lo que puedo hacer”, dice. Su avatar es su proyecto, que traducido se llama cuervo de luz, un cuervo que se encuentra con la luz.

“Segundo a segundo con ansiedad, fui luchando como para para poder creerme que soy algo que todo el mundo me decía que no”, revela sobre su vida, quien no pudo completar su secundario, donde fue víctima de bullying, y a pesar de todo lo que le sucedió, nunca dejó de estudiar gracias a Internet y todo lo que es posible en los canales de YouTube, donde investigó comiendo chocolate hasta la madrugada, sació su curiosidad y ayudó a sanar los dolores de su alma. Ahí, en ese lugar que suele llamarse la fría tecnología.

