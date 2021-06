La feroz Banda del Millón: siete golpes violentos y el plan delirante de filmarlos con una GoPro para hacer una película

El video donde se dieron a conocer. El que habla es uno de sus líderes, Matías Milatich





El lugarteniente de la banda, Leonardo Mercado, llegó a pensar en una idea que hubiese sido tan inédita como delirante: usar una cámara GoPro para filmar los robos desde su punto de vista. Como si fuera un videojuego. Pero sus compañeros le dijeron que era una locura.

Sólo uno de ellos lo apoyó y le dijo: “¿Por qué no hacemos una película o documental y lo vendemos?” La propuesta no tuvo eco en los otros hampones.

Más allá de eso, el 24 de septiembre de 2016 la banda del millón -que empezó a actuar hace cinco años- se hizo famosa por dos videos que sus miembros grabaron en la clandestinidad, disfrazados con máscaras de gorilas y monstruos.

Llevaban uniformes policiales y estaban armados con pistolas y fusiles. En las imágenes, al estilo ISIS, amenazan a policías, fiscales y periodistas. Además denuncian que la Policía les liberaba la zona y les daba las armas y los uniformes para robar. “Somos delincuentes. No somos asesinos ni violadores. Robamos bancos, robamos lo que sea. Todo lo que nos libera la Policía. Y encima nos quieren muertos. Estamos dispuesto a todo” , dice el pistolero que habla en nombre de sus compañeros. Se presenta como Matías Milatich, el líder de la banda. Lleva un pasamontaña, chaleco de la Policía Federal y mueve su nueve milímetros para intimidar.

Leonardo Mercado y Matías Milatich, los cabecillas de la Banda del Millón.

Hasta su caída, la llamada banda del millón era una de las más feroces de los últimos años. Y marcó otra era en la delincuencia. Estos ladrones rompieron el axioma enarbolado por los integrantes de la mítica superbanda, que en los años ochenta y noventa robaba blindados y bancos. Sus líderes consideraban que había que tener un perfil bajo, no darse a conocer. Ni siquiera volver a la casa familiar después de un gran golpe. Nunca se hubieran filmado o grabado. Algunos de ellos sólo dieron entrevistas cuando se retiraron del delito o en la cárcel. “Para el ladrón, la fama y la exposición es lo peor, lo digo por propia experiencia” , dijo una vez el Gordo Luis Valor, ex capo de la superbanda.

“Yo quería hacer una película. Incluso pensamos en contactar a un director de verdad. Yo soy muy cinéfilo. Me veo todo lo que tiene que ver con robos o mafia. Soy fan de Los Soprano y ahora me enganché con Peaky Blinders. Pero queríamos un cineasta que nos dirija. Para dejar registrado todo. Grabarlo como si fuera una historia y también como seguro de vida. Pero sólo grabamos esos videos para acusar a la policía” , dijo Leonardo Mercado, ex banda del millón, a Infobae. Está detenido en la cárcel de Mercedes. El y su primo Milatich cayeron en medio de un tiroteo con el Grupo Halcón, el 28 de septiembre de 2016. La recompensa para dar con los dos delincuentes era de 300 mil pesos por cada uno.

Leonardo Mercado, capturado por el Grupo Halcón el 28 de septiembre de 2016.

Los otros miembros de la banda también fueron arrestados. Se trata de Rolando Agustín Sandoval, alias “El Mono, Miguel Ángel González, Lucas Piris y Walter Daniel Mansilla (”El Gordo Dani”).

“Fuimos la banda que hizo temblar al Grupo Halcón. Nos tiraron a matar, pero aguantamos” , dice Mercado. Aún sospecha que alguien los entregó porque los policías los estaban esperando en una rotonda.

“Del millón no me quedó nada. Capaz que alguno de la banda, algún buchón, la tiene por ahí, o puede ser que la policía. Soy pobre. Me la jugué y me salió mal. Nos metieron bondis que no cometimos. Nunca golpeamos a una mujer ucraniana para sacarle los dientes de oro. Ni robamos en la casa donde murió de un ataque al corazón un jubilado. No hacemos esas cosas. Yo delinco hace treinta años y sólo robé bancos y blindados”, se defiende Mercado.

El Grupo Halcón reduce a los cabecillas de La Banda del Millón en el 2016, cuando fueron capturados en un tiroteo.

El asalto más impactante de la llamada banda del millón fue el 19 de septiembre de 2016, cuando le arrebataron un maletín de millón y medio de pesos a un empresario –dueño de una industria avícola- en la puerta del Banco Provincia de General Rodríguez. Allí hirieron a una persona y huyeron a los tiros. Ese día, al igual que en el video, la banda estaba con pasamontañas y máscaras de payaso y monstruos esperando en un Chevrolet Corsa negro.

“La Policía nos entregaba robos y nos dejaba laburar. Si no lo hacíamos, nos cargaban boletas, asaltos o decían que iban a secuestrar a nuestros familiares. Nos liberaban la zona a cambio de 200 mil pesos.

Los investigadores creen tener probados que participaron en siete hechos, aunque están convencidos de que fueron más pero no tienen elementos como para afirmarlo.

Objetos robados que se hallaron en poder de los líderes de La Banda del Millón

1) 13/05/16: Robo calificado por el uso de arma de fuego en una casa de Luján.

2) 26/06/16: Robo calificado por el uso de arma de fuego en una casa de familia de General Rodríguez.

3) 28/07/16: Robo calificado por el uso de arma y por su comisión en lugar poblado y en banda en General Rodríguez. Allí golpearon y esposaron a una de las víctimas y le robaron una escopeta calibre 12/70 tipo Ithaca, que fue abandonada en el auto Chevrolet Corsa utilizado en el robo al Banco Provincia.

4) 06/09/16: Robo calificado por el uso de arma de fuego en General Rodríguez. La banda del millón, con sus miembros disfrazados de policías, donde ataron a las víctimas y les robaron sus pertenencias.

Parte de los pertrechos policiales que le secuestraron a la banda

5) 06/09/16: Violento robo ocurrido en Moreno, donde un jubilado sufrió la amputación de un dedo y el robo de sus ahorros. .

6) 15/09/16: Robo calificado por el uso de arma blanca en concurso real con homicidio agravado por el vínculo en General Rodríguez. La víctima fue la jubilada María Luisa Díaz, de 71 años, quien murió de un infarto durante el asalto. Se sospecha que un familiar de la mujer actuó como entregador.

7) 19/09/16: El violento robo en el Banco Provincia, donde le robaron un botín de un millón de pesos al dueño y a un empleado de la empresa de pollos “Qué Rico”. Tras un tiroteo con policías un hombre y una mujer sufrieron heridas.

Las causas fueron elevadas a juicio. Mercado sabe que la Justicia caerá con todo su peso. “ Mi vida como ladrón está terminada. Y sé que la libertad está lejos, pero me hago cargo de mi vida y asumo mis errores” , dice con más tono de resignación que de nostalgia.

SEGUIR LEYENDO: