Coronavirus en la Argentina: comenzaron a probar una nueva fórmula para limpiar y desinfectar trenes y colectivos

En los trenes de la línea Roca se comenzó a aplicar un nuevo sanitizante

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, una de las principales preocupaciones para las autoridades sanitarias se centró en el uso del transporte público, ya que puede ser un foco de contagio y propagación del virus. Es así que, por ejemplo, hoy permanece autorizado solo para los trabajadores de las actividades consideradas esenciales.

En esa línea y con el objetivo de continuar controlando la circulación del COVID-19 en trenes y colectivos, este jueves comenzaron las pruebas de una nueva fórmula de limpieza y desinfección de los transportes de pasajeros. Se trata de un producto sanitizante cuya eficacia ya se evalúa en unidades de ferrocarriles que circulan diariamente atravesando el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Bajo la supervisación del Ministerio de Transporte, con la participación del personal de Trenes Argentinos Operaciones y con la colaboración del Instituto Malbrán, durante esta jornada inicial los testeos se realizaron en formaciones de la línea Roca. A través de los mismos, se estudiará la acción y duración del producto en las distintas superficies de la unidad, a los fines de comprobar su perdurabilidad y resistencia, explicaron desde la cartera de Transporte.

“También se analizarán las fluctuaciones que pueda experimentar al entrar en contacto con los pasajeros de la formación, y se determinará el tiempo de permanencia del producto una vez finalizado el servicio”, agregaron.

El agente descontaminante es capaz de inactivar otras bacterias, hongos y virus que pueden estar presentes en transportes de pasajeros

La fórmula -de producción 100% nacional- fue seleccionada por el Ministerio de Salud de un total de cuatro analizadas por profesionales del Malbrán para disminuir el impacto del coronavirus. De acuerdo a las autoridades, fue la que mejores resultados demostró en los ensayos en los que se midieron el tiempo de acción, la estabilidad, la eco-toxicidad, el precio comercial asociado y los elementos de protección personal necesarios para su aplicación.

El producto sanitizante es desarrollado por la empresa Diransa y además de prevenir la propagación del COVID-19, también es capaz de inactivar otras bacterias, hongos y virus que pueden estar presentes en transportes de pasajeros, como la escherichia coli, salmonela, hepatitis, influenza, entre otras.

Según se detalló, el agente descontaminante que se está testeando es menos agresivo que el hipoclorito. A diferencia de este último, tampoco es irritante en concentración de uso y no es corrosivo, por lo cual no afecta la electrónica de la cabina, y no requiere un lavado con desengrasante.

“Además, no mancha, no se inactiva por la luz solar y no presenta olor penetrante, por lo que su utilización es más amigable. Asimismo, presenta una estabilidad de 2 años en dilución de uso, lo que permite seguir utilizando el producto preparado sobrante en la siguiente descontaminación”, se indicó.

Según se indicó, la flamante fórmula es menos agresiva que el hipoclorito, no es irritante en concentración de uso y tampoco es corrosivo

Desde Transporte explicaron que "una vez superada la instancia de trabajo de campo en la línea Roca, el objetivo es ampliar la utilización de la fórmula a otras modalidades de transporte mediante un trabajo coordinado con los organismos descentralizados dependientes del Ministerio”.

“Desde que comenzó la pandemia, asumimos el compromiso de proteger tanto a los pasajeros como a los trabajadores en el transporte público, a través de la puesta en marcha de una serie de protocolos de limpieza y desinfección de las unidades. Queremos dar otro paso en esa misma dirección y, en conjunto con científicos y especialistas, estamos desarrollando productos de larga duración que nos permitan combatir, de manera más efectiva, la supervivencia del COVID-19 en superficies y otros virus o bacterias en el transporte público", sostuvo el ministro de Transporte, Mario Meoni.

Y continuó: "Por eso, hoy, junto a Trenes Argentinos Operaciones y al Instituto Malbrán, estamos realizando esta prueba de campo que nos va a permitir comprobar la efectividad y, posteriormente, incorporar este tipo de producto al protocolo de desinfección en las diferentes modalidades de transporte público”.

