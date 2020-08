Brote de coronavirus en San Rafael: apuntan a un pastor evangélico que propagó la enfermedad “casa por casa”

En la ciudad mendocina de San Rafael viven 200 mil habitantes. Desde que el coronavirus llegó a la Argentina y se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, allí se registró un solo infectado. Sin embargo, en la última semana se produjo un brote de contagios y ya son 45 los casos positivos de COVID-19. Las autoridades apuntan a un pastor evangélico, que propagó la enfermedad casa por casa. Para peor, una de las personas que visitó perdió la vida.

Este miércoles al mediodía, el Gobierno local comunicó siete nuevos infectados, elevando el número a 45, luego de haber estado casi cinco meses sin circulación del virus. Asimismo, Isidro Cuello, director de Salud del municipio de San Rafael comunicó en conferencia de prensa que “las visitas de un religioso pueden ser el nexo principal de los contagios”.

Según se informó, el pastor ignoraba que era portador del COVID-19 y mantuvo su actividad de visitar casa por casa en la comunidad. Ahora está internado, hay 45 casos positivos, más de 150 personas aisladas por prevención y lamentablemente se reportó un fallecimiento.

En sintonía con las autoridades municipales, el líder evangélico Víctor Doroschuk sostuvo: “Hay un número preocupante de casos en San Rafael que se iniciaron por el contagio de un pastor que anduvo de casa en casa”.

“El intendente de San Rafael, Emir Félix, está bastante molesto y enojado con el religioso y pidió que se le hable a los fieles para no visitar hogares como hizo este pastor, que llevó el virus de una casa a la otra”, lamentó el religioso.

Según reveló Doroschuk, el jefe comunal le manifestó que “se desmadró” la situación en la ciudad y le pidió “sumo cuidado” para respetar las medidas de distanciamiento mientras se evalúa volver a cerrar los templos.

Desde el municipio se le pidió a la población que “quienes hayan estado en contacto con este pastor sin haber respetado alguna medida de prevención, informen para tratar de llegar a ellos y cortar los nexos epidemiológicos”.

En San Rafael hay dos iglesias que tienen fieles contagiados: “Punto de Encuentro” y “La Voz del Desierto”. El pastor en cuestión que ahora se encuentra internado pertenece a segunda y aparentemente contrajo coronavirus por mantener contacto estrecho con un infectado de otra localidad. Sin embargo, en San Rafael visitó varios hogares con el fin de evangelizar en Villa Atuel, Atuel Norte y La Llave.

Entre las personas visitadas están los padres de una enfermera de un centro de Salud, cuyo papá de 81 años luego falleció. Al parecer la cadena de contagios la continuó la médica que infectó a otros familiares y estos, a su vez, a otros allegados.

Desde el Observatorio que se creó para detectar casos y prevenir el avance de la enfermedad anunciaron que en los distritos por donde se estima que anduvo el pastor se extremaron los recaudos.

En declaraciones a Los Andes, el intendente Emir Félix expresó: “No tengo probado que haya viajado a Mendoza (el pastor), pero sí tenemos una iglesia que es la central y después tuvo vinculaciones con personas de otra iglesia. El problema que hemos detectado es que un sector de la sociedad no respetó estrictamente las normas y nos produce un daño mayor”.

El jefe comunal apuntó a “reuniones en la iglesia que no cumplieron las normas de distanciamiento”. “La actividad religiosa no guardó los protocolos y hubo vínculo entre los fieles de una iglesia y otra. Inclusive tenemos vínculos estrechos que tomaron mate. Evidentemente cuando no hay cumplimiento estricto de las normas se corre este riesgo” , argumentó, molesto y preocupado con la situación.

